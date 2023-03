Vì sao Bộ Công an tăng cường CSGT hỗ trợ công tác đăng kiểm xe cơ giới?

Bộ Công an vừa tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc lực lượng CSGT tăng cường hỗ trợ cho công tác đăng kiểm xe cơ giới. Đồng thời, Cục CSGT đã tổ chức Lớp tập huấn công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cho 167 cán bộ, chiến sỹ, nhằm tăng cường, phối hợp với ngành Giao thông vận tải thực hiện công tác kiểm định an toàn kỹ thuật phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại các địa phương.

Cán bộ CSGT hỗ trợ kiểm tra kỹ thuật, nghiệp vụ trong quy trình đăng kiểm các phương tiện dân sự. Ảnh: Cục CSGT



Theo Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục CSGT, với phương châm lấy người dân làm trung tâm, làm động lực trong công tác đảm bảo trật tự ATGT, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo, đâu cần Công an có, đâu khó có Công an.

Trước khó khăn trong công tác đăng kiểm, lấy lợi ích của người dân là trên hết, Bộ Công an nói chung và Cục CSGT nói riêng đã tập huấn cho 167 cán bộ chiến sĩ, để cùng với lực lượng đăng kiểm, hỗ trợ nhau, phục vụ người dân, giải quyết khó khăn trước mắt.

Phó Cục trưởng Cục CSGT cho biết, tới đây lực lượng CSGT sẽ phối hợp cùng lực lượng đăng kiểm, để phục vụ người dân được tốt nhất, tháo gỡ ngay trước mắt khó khăn của doanh nghiệp, để mọi hoạt động của người dân được trở lại bình thường.

"Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về con người, chúng tôi tin rằng sẽ sớm giải quyết các tồn tại của người dân, đáp ứng mong mỏi của người dân, đưa mọi hoạt động đăng kiểm trở lại bình thường", Thiếu tướng Lê Xuân Đức nhấn mạnh và thông tin thêm, đây có thể là đánh dấu sự phối hợp, khởi đầu mới giữa hai ngành.



Về các ý kiến trái chiều cho rằng lực lượng công an đang từng bước làm thay việc của Bộ GTVT, đại diện Cục CSGT khẳng định là không đúng, việc tăng cường CSGT hỗ trợ kiểm định chỉ nhằm giảm tải ở các trung tâm đăng kiểm. Việc này chỉ là tạm thời theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công an.

Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Nguyễn Chiến Thắng cho biết, nguyên nhân dẫn đến khó khăn thời gian qua là do thiếu lực lượng đăng kiểm. Theo kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Hồng Hà, trong tháng 3 phải cơ bản giải quyết nạn ùn ứ trong đăng kiểm ở Hà Nội và TP.HCM. Ngoài ra, Bộ GTVT cùng với Cục Đăng kiểm Việt Nam đang đồng loạt, đồng thời xử lý nhiều vướng mắc trong đăng kiểm, làm sao cho công tác này thời gian tới đi vào nề nếp và có cải tiến. Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Cục Đăng kiểm Việt Nam và các cơ quan tham mưu của Bộ GTVT đã đưa ra 4 giải pháp lớn.



Cục trưởng Cục Đăng Kiểm Việt Nam cũng bày tỏ cảm ơn lực lượng Công an đã phối hợp cùng lực lượng đăng kiểm.

"Cục Đăng kiểm Việt Nam mong lực lượng công an khuyến cáo thêm đến người dân việc mang đầy đủ giấy tờ đăng kiểm, đồng thời thông báo những đơn vị nào đang hoạt động để tránh đi lại lòng vòng mất thời gian. Rất mong lực lượng công an trong quá trình hoạt động giúp cho công tác đăng kiểm đi vào chiều sâu", ông Thắng nói.

Được biết, sau lễ bàn giao, Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ tiến hành tập huấn thêm với hơn 30 cán bộ chiến sĩ CSGT. Dự kiến từ tuần này, lực lượng CSGT sẽ chính thức được đưa về các trung tâm đăng kiểm để thực hiện công tác hỗ trợ.

Danh sách các trung tâm đăng kiểm tại TP.Hà Nội, TP.HCM được bổ sung nhân sự của lực lượng CAND Thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, 50 CBCS Công an sẽ được đưa về 19 trung tâm đăng kiểm ở hai TP lớn là Hà Nội và TP.HCM. Theo đó, tại Hà Nội sẽ có 10 trung tâm gồm : 2901S (Số 454 Phạm Văn Đồng-Tứ Liên); 2901V (Liên Ninh-Thanh Trì); 2902V (Xã Phú Thị, Huyện Gia Lâm); 2903S (Lê Quang Đạo- Mỹ Đình); 2903V (Láng Thượng-Đống Đa); 2904V (Quang Minh, Huyện Mê Linh); 2905V (Đức Giang-Long Biên); 2906 (Đường 70 xã Tam Hiệp Thanh Trì); 3301S (QL6-Hà Đông); 2905C-CA (39 Đặng Vũ Hỷ- Thượng Thanh-Long Biên). Tại TP.HCM sẽ có 9 trung tâm được lực lượng CSGT hỗ trợ gồm: 5001S (Lô 13, đường 07 KCN Tân Tạo mở rộng); 5002S (343/20 Lạc Long Quân, P5 quận 11); 5003S (QL13 P Hiệp Bình Chánh-TP Thủ Đức); 5003V (107 Đường Phú Châu, P Tam Bình Quận Thủ Đức); 5003V-CN (Khu phố 4, Trường Sơn, Linh Trung, Quận Thủ Đức); 5004V (Cụm 2, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2); 5005V (Phường An Phú Đông, quận 12); 5005V-CN (Phường 2 Quận Tân Bình); 5007V (Phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân).