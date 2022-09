Ben Stiller là ngôi sao của các bộ phim như "Zoolander" và "Meet The Father" và là đạo diễn của các chương trình như "Escape at Dannemora" cùng loạt phim của Apple TV + "Severance". Trong khi đó, Sean Penn là diễn viên từng đoạt giải Oscar với bộ phim "Mystic River", đồng thời là đạo diễn của các bộ phim như "Into The Wild" và "Flag Day". Sean Penn hiện đang xuất hiện cùng Julia Roberts trong loạt phim "Gaslit", trong khi Ben Stiller tập trung nhiều hơn vào công việc hậu trường với tư cách là đạo diễn và nhà sản xuất.

Vào tháng 2/2022, chiến sự giữa Nga và Ukraine nổ ra khiến hàng nghìn người thiệt mạng và thúc đẩy phản ứng quốc tế lên án hành động của Nga. Ben Stiller và Sean Penn đã tham gia vào công cuộc đó theo cách riêng của họ, cả hai diễn viên đến thăm Ukraine và nói chuyện với Tổng thống Ukraine Zelensky về cuộc xung đột.

Vì sao diễn viên từng đoạt giải Oscar bị cấm nhập cảnh vào Nga?

Hai diễn viên Ben Stiller và Sean Penn đã bị Bộ Ngoại giao Nga cấm nhập cảnh vào nước này. (Ảnh: IT).

Nam diễn viên "Mystic River" cũng đã đến Ukraine để thực hiện một bộ phim tài liệu về cuộc xung đột, sau đó cầu xin sự tham gia của Mỹ, anh nói: "Ukraine là mũi nhọn cho giấc mơ dân chủ. Nếu chúng ta để họ chiến đấu một mình thì tâm hồn của chúng ta với tư cách là nước Mỹ đã mất".

Ben Stiller đã đến thăm những người tị nạn Ukraine ở Ba Lan và Kyiv, hoạt động với tư cách là đại sứ thiện chí cho Cơ quan Người tị nạn Liên Hợp Quốc. Anh cũng đã gặp Tổng thống Ukraine Zelensky.

Bộ Ngoại giao Nga mới đây đã cấm Ben Stiller và Sean Penn đến nước này, với lý do "nguyên tắc có đi có lại". Stiller và Penn đã được thêm vào danh sách 25 "quan chức cấp cao, đại diện của cộng đồng doanh nghiệp và chuyên gia, cũng như các nhân vật văn hóa" ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng của Nga theo chủ trương riêng của họ.

Ben Stiller và Sean Penn đều từng gặp Tổng thống Ukraine Zelensky. (Ảnh: SR).

Sean Penn không xa lạ với những tranh cãi khi nói đến các vấn đề quốc tế, các vấn đề ở Mỹ. Nam diễn viên, đạo diễn đã liên tục tham gia vào các vấn đề thế giới, bao gồm cơn bão Katrina, trận động đất năm 2010 ở Haiti và nhiều phong trào chính trị khác. Ben Stiller đã ít hướng ngoại hơn trong hoạt động của mình nhưng vai trò của anh với tư cách là đại sứ Liên Hợp Quốc tại Ukraine đủ để khiến anh nhận lệnh cấm.

Không có gì lạ khi các diễn viên, nhà làm phim tham gia vào các hoạt động quốc tế nổi tiếng. Chính trị luôn là một phần của Hollywood, từ các hãng phim lớn đến tài năng cá nhân, dù tốt hay xấu. Nhiều khả năng Sean Penn và Ben Stiller sẽ không phải là những cái tên cuối cùng được thêm vào "danh sách" của Nga chừng nào cuộc chiến của họ ở Ukraine vẫn tiếp diễn.