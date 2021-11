Vì sao Hà Nội ghi nhận số ca mắc Covid-19 cao kỷ lục?

Lý do nào khiến số ca mắc ở Hà Nội tăng kỷ lục?

Tối 15/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội thông tin ghi nhận 289 ca mắc Covid-19 trong đó có 47 trường hợp trong cộng đồng. Đây cũng là ngày ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 kỷ lục tại Hà Nội kể từ khi dịch bệnh bùng phát tới nay.



Về vấn đề này, sáng 16/11, trao đổi với PV Dân Việt, PGS TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam đã nêu ra một số lý do.

Một khu tập thể ở phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội tạm thời bị phong toả sau khi ghi nhận ca dương tính. Ảnh: Gia Khiêm

Cụ thể, theo ông Phu, khi thực hiện mở cửa bình thường mới theo Nghị quyết 128 của Chính phủ quy định tạm thời về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, Hà Nội kịp thời có các giải pháp tích cực tháo gỡ khó khăn trước mắt thì việc xuất hiện nhiều ca nhiễm đều đã được dự báo trước.

PGS TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế). Ảnh: NVCC

"Hà Nội thực hiện việc nới lỏng, không 'Zezo Covid' thì người dân đi lại, tiếp xúc nhiều. Việc đi máy bay, tàu hoả có thể kiểm soát được bởi người dân cần xét nghiệm chứ đi đường bộ khó kiểm soát. Thành phố yêu cầu người từ vùng dịch về cách ly, theo dõi tại nhà nhưng có nhiều trường hợp không khai báo y tế, đi nhiều nơi tiếp xúc với nhiều người dẫn đến dễ lây lan, ca bệnh tăng cao", ông Phu cho hay.

Bên trong khu vực cách ly tại phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Ảnh: Gia Khiêm

Bên cạnh đó, ông Phu cho rằng, thành phố phải chấp nhận có ca nhiễm tăng nhưng ngành y tế Hà Nội cần đánh giá những người đã tiêm vaccine mắc Covid-19 có nặng không? Nếu người bị nặng là bao nhiêu %? Từ đó lên phương án cụ thể, tham mưu cho thành phố để có những biện pháp ngăn chặn, khống chế dịch Covid-19 kịp thời. Hà Nội vẫn phải tiếp tục truy vết, phong toả, xét nghiệm để số ca nhiễm không tăng cao quá, gây quá tải cho bệnh viện.

Hà Nội sẽ không tái sử dụng các Chỉ thị 15,16?

Ông Phu cũng nêu rõ quan điểm, với quy mô lây nhiễm như hiện nay, Hà Nội sẽ không tái sử dụng các Chỉ thị 15 – 16 về việc giãn cách, phong tỏa như trước kia khi tỷ lệ tiêm chủng của toàn thành phố đã đạt khá cao.

Công an lập chốt kiểm soát tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội sau khi ghi nhận nhiều ca nhiễm tại đây. Ảnh: Gia Khiêm

“Tại ổ dịch nào sẽ phong toả ổ đó. Việc tiêm vaccine là để không phải giãn cách cả thành phố, cả nước. Quan trọng của việc tiêm vaccine đó là chấp nhận số ca có thể nhiều nhưng không nặng, không quá tải y tế, không tử vong… Mới đây, Sở Y tế Hà Nội đã đồng ý với đề xuất của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phương án rút khoảng cách giữa 2 mũi vaccine AstraZeneca về còn tối thiểu 4 tuần để người dân nhanh chóng đạt 2 mũi cao để phòng bệnh là như vậy”, ông Phu nêu.

Một quán phở ở phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm tạm thời đóng cửa do có F0 từng đến. Ảnh: Gia Khiêm

Nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cho hay, thành phố vẫn phải tiép tục các biện pháp truy vết, phong toả, xét nghiệm thường xuyên, nhưng phong toả nhỏ nhất để không ảnh hưởng an sinh, xã hội, ảnh hưởng kinh tế người dân.

“Với việc ghi nhận nhiều ca F0 sẽ nhiều F1 nên phải cho người dân cách ly tại nhà, rút ngắn thời gian cách ly từ 21 xuống 14 ngày tại Hà Nội. Hà Nội hiện có nhiều gia đình đủ điều kiện cách ly tại nhà, ý thức người dân cao, y tế cơ sở tốt. Nếu cứ cách ly tập trung thì sẽ bị quá tải và có thể dễ lây nhiễm chéo. Cùng với đó các phương án an toàn như sản xuất an toàn, chợ búa an toàn, hội họp an toàn, thể thao an toàn, giao thông an toàn… phải cụ thể bởi nhỡ không may dịch bùng lên mạnh không thể chống đỡ được”, ông Phu cho biết thêm.