Vì sao HLV Troussier loại các cầu thủ HAGL khi U19 Việt Nam tập trung?

Vòng loại U19 Quốc gia 2020 đã hoàn tất, qua đó xác định được 8 đội bóng giành quyền lọt vào Vòng chung kết (VCK) bao gồm: PVF (bảng A), Sông Lam Nghệ An (bảng B), Hoàng Anh Gia Lai 1, Công an Nhân dân (bảng C), TP.HCM, Hoàng Anh Gia Lai 2 (bảng D), Becamex Bình Dương, An Giang (bảng E).

Ngay sau khi vòng loại U19 Quốc gia kết thúc, HLV Philippe Troussier đã lên danh sách tập trung U19 Việt Nam trong đợt đầu tiên năm 2020 vào tháng 6 này. Đáng chú ý không xuất hiện bất kỳ cầu thủ nào đến từ HAGL. Nguyên nhân vì ông thầy người Pháp muốn tạo điều kiện cho những cầu thủ ở các đội không lọt vào VCK có dịp được chứng tỏ bản thân. Qua đó, tìm kiếm thêm những gương mặt mới.

HAGL không có cầu thủ nào được triệu tập lên U19 Việt Nam đợt này

Sau khi VCK U19 Quốc gia khép lại, không chỉ quân số HAGL, những nhân tố ở các lò đào tạo trẻ khác như PVF, SLNA, CAND... cũng chỉ được triệu tập trong lần hội quân tiếp theo. HLV Troussier muốn cánh cửa luôn rộng mở cho bất kỳ ai biết nắm bắt, thể hiện tốt khả năng. VCK U19 Quốc gia năm nay tổ chức từ ngày 19-28/6 tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF, tỉnh Hưng Yên.

Trong thời gian vừa qua, lãnh đạo VFF và HLV Troussier đã lên kế hoạch chi tiết cho việc chinh phục VCK U19 châu Á năm 2020 (diễn ra tại Uzbekistan từ 14 đến 31/10). Mục tiêu của U19 Việt Nam là giành suất vào tứ kết, đồng thời hướng đến việc có mặt tại FIFA World Cup 2021 như U19 lứa Quang Hải, Trọng Đại, Đình Trọng, Đức Chinh... dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn làm được vào năm 2017 khi có mặt tại U20 World Cup ở Hàn Quốc.

Danh sách tập trung U19 Việt Nam trong đợt đầu tiên năm 2020

Thủ môn: Quan Văn Chuẩn (Hà Nội), Nguyễn Ngọc Thi (SHB Đà Nẵng), Đoàn Huy Hoàng (Viettel).

Hậu vệ: Nguyễn Văn Tài, Nguyễn Văn Sơn, Vũ Tiến Long, Nguyễn Đức Anh, Trần Văn Thắng (Hà Nội), Lê Công Đức, Phạm Hoàng Phi, Phan Tuấn Tài (Viettel), Phạm Anh Tú, Nguyễn Đình Huyên (Thanh Hóa), Lương Duy Cương (SHB Đà Nẵng).

Tiền vệ: Bùi Long Nhật, Ngô Đức Hoàng, Ngô Sỹ Chinh, Ngô Thành Tài (Hà Nội), Nguyễn Hữu Nam, Lê Quốc Nhật Nam (Viettel), Phạm Văn Hữu, Võ Minh Đan (SHB Đà Nẵng).

Tiền đạo: Đoàn Thế Chiến (DNH Nam Định), Nguyễn Văn Tùng (Hà Nội), Khuất Văn Khang (Viettel), Nguyễn Văn Sơn, Bùi Ngọc Long (Quảng Ninh), Lê Ngọc Trọng, Nguyễn Văn Tùng, Trần Quốc Đạt (Thanh Hóa).