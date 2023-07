Vì sao lăng mộ danh tướng thời Tam Quốc đều bí ẩn?

Mộ Lưu Bị

Năm 223, Lưu Bị mất ở cung Vĩnh An, Phụng Tiết, Tứ Xuyên. Hiện có 3 giả thiết về mộ phần của ông: Giả thiết thứ nhất nói mộ ông nằm ở ngay phía tây chính điện trong đền thờ Gia Cát Lượng) ở Thành Đô. Sau này, 2 bà vợ của Lưu Bị (họ Cam và họ Ngô) cũng được con trai ông là Lưu Thiện đưa về an táng tại đây. Giả thiết thứ hai do nhà nghiên cứu văn hóa Trung Quốc Quách Mạt Nhược đưa ra năm 1961. Ông Quách cho rằng do Lưu Bị mất vào mùa hè, trời nóng nực, từ Phụng Tiết đến Thành Đô lại ngược dòng, phải mất ít nhất 30 ngày đường mới đến nơi, nên việc đưa thi hài Lưu Bị đến Thành Đô là không hợp lý. Do đó, khả năng Lưu Bị được an táng ngay tại Phụng Tiết là rất cao. Còn một số nhà nghiên cứu khác lại cho rằng mộ Lưu Bị nằm ở Bành Sơn, Tứ Xuyên.

Mộ Quan Công

Trong sách Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung có viết, sau khi rời khỏi Mạch Thành, Quan Vân Trường bị các bộ tướng của Tôn Quyền là Phan Chương bắt sống. Quan Vũ không chịu đầu hàng Đông Ngô và bỉ xử chém. Lúc đó ông 58 tuổi. Tôn Quyền, chủ Đông Ngô đưa đầu Quan Vũ tặng Tào Tháo bấy giờ đang ở Lạc Dương nhằm hướng sự căm thù của nhà Thục vào nhà Ngụy. Nhưng Tào Tháo tương kế tựu kế, phần cũng kính trọng Quan Công là người trung nghĩa bèn sai chạm gỗ trầm hương làm thân mình, ghép vào, rồi cho an táng ở Lạc Dương theo nghi thức dành cho vương hầu.

Quan Vân Trường trên phim.

Nơi được cho là chôn đầu Quan Vũ là Vũ Lâm, rộng hơn 130ha, cách thành phố Lạc Dương 7km về phía Nam, là quần thể kiến trúc cổ đại duy nhất ở Trung Quốc.

Còn phần thân của Quan công được cho là chôn ở Đương Dương, tỉnh Hồ Bắc. Trong khi đó, ở tỉnh Sơn Tây cũng có ngôi mộ được cho là để táng phần hồn của ông (Quan Công chết không toàn thây), ở Thành Đô, Tứ Xuyên lại có mộ táng áo mũ của ông.

Mộ Gia Cát Lượng

Năm Kiến Hưng thứ 12 (234), Gia Cát Lượng (Khổng Minh) lâm bệnh nặng và mất ở ngoài mặt trận khi đang đánh nhau với quân Ngụy. Hầu hết các chuyên gia đều cho rằng Khổng Minh được an táng một cách rất sơ sài (huyệt mộ nhỏ vừa đủ đặt quan tài, mặc quần áo thường ngày) ở chân núi Định Quân, thuộc huyện Miễn, tỉnh Thiểm Tây.

Nhưng dân gian lại truyền nhau câu chuyện rằng Khổng Minh đã ra lệnh cho 4 binh sĩ khiêng quan tài của ông đi về phía Nam, đến khi nào đòn gãy, thừng đứt thì chôn ngay tại nơi đó.

Ngày nay, ở Trung Quốc có rất nhiều nơi lập đền thờ Gia Cát Lượng trong đó nổi tiếng nhất vẫn là đền thờ ở chân núi Định Quân, sau đó đến miếu Võ Hầu ở Thành Đô, ở thành Bạch Đế, huyện Phụng Tiết, Trùng Khánh… nhưng mộ phần thực của ông ở đâu thì đến nay vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ.

Đền thờ Gia Cát Lượng ở Thành Đô.

Mộ Tôn Quyền

Theo truyền thuyết, phần mộ Tôn Quyền đặt trên núi Mai Hoa, thành phố Nam Kinh ngày nay.

Truyền thuyết cho rằng, hoàng đế thủy tổ nhà Minh là Chu Nguyên Chương khi tìm nơi để xây mộ cho mình đã chọn khu vực gần khu lăng mộ của Tôn Quyền. Các quần thần nhà Minh khuyên Chu Nguyên Chương nên dời mộ Tôn Quyền đi nơi khác thì ông trả lời rằng: “Tôn Quyền cùng với Thục, Ngụy tạo ra thế chân vạc thời Tam quốc, cũng là anh hùng một thời, để người đó lại trông mộ đạo cho ta”.

Tôn Quyền qua nét vẽ của Diêm Lập Bản - một họa sĩ thời Đường.

Mộ Trương Phi

Sử sách Trung Hoa ghi lại rằng, vào năm Chương Vũ thứ nhất, Trương Phi bị bộ tướng của mình ám sát ở Lãng Trung và mang đầu đến nộp cho Đông Ngô. Các bộ tướng này khi đi đến Vân Dương thì nghe tin Ngô - Thục đã giảng hòa nên đã vứt đầu Trương Phi xuống sông. Sau đó, một ngư dân vớt được chiếc đầu và mang lên bờ chôn. Từ đó mới có thuyết “Trương Phi đầu ở Vân Dương, mình ở Lãng Trung".

Miếu Trương Phi ở Lãng Trung nằm ở phía tây khu cổ thành, thành phố Lãng Trung, tỉnh Tứ Xuyên, nơi Dực Đức từng đóng quân trong 7 năm.

Trương Phi trên phim

Cũng có thuyết khác cho rằng khi hai bộ tướng của Trương Phi là Trương Đạt, Phạm Cương vứt đầu ông xuống sông, có người dân chài đang đêm mơ thấy Trương Phi báo mộng nê đến đoạn sông đó thả lưới vớt thủ cấp của ông. Người này cũng vớt được một hũ vàng và dùng số vàng đó xây miếu thờ Trương Phi ở Vân Dương. Sử sách ghi nhận miếu này đã có 1.700 năm lịch sử.