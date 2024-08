Vì sao "Ma Da" do Việt Hương đóng chính gây tranh cãi vẫn thu 88 tỷ đồng sau 1 tuần?

Gần đây, phòng vé Việt chứng kiến kỷ lục của bộ phim Ma Da, theo số liệu của nhà sản xuất công bố, bộ phim liên tiếp mang về nhiều thành tích. Trước khi Ma Da khởi chiếu trên toàn quốc vào ngày 16/8, suất chiếu sớm (sneak show) bắt đầu từ 19h ngày 15/8 với top 1 doanh thu 6,4 tỷ đồng (theo The Boxofficevietnam) mở màn cho các kỷ lục: Bộ phim kinh dị Việt có doanh thu cao nhất trong một ngày: 15,3 tỷ đồng; Bộ phim kinh dị Việt có doanh thu cao nhất cuối tuần đầu tiên với 46,9 tỷ đồng; Bộ phim kinh dị Việt có doanh thu cao nhất tuần đầu tiên với 80 tỷ đồng; Bộ phim kinh dị Việt bán được 600.000 vé trong 77 tiếng.

Phim Ma Da do Việt Hương đóng chính đạt được nhiều kỷ lục trong 1 tuần công chiếu. Ảnh: NSX

Hiện tại, Ma Da đang đứng nhất phòng vé Việt theo Box Office Vietnam công bố, với doang thu tổng cộng hơn 88 tỷ đồng tính đến sáng 24/8, vượt qua nhiều bom tấn ngoại như: Quái vật không gian: Romulus hay Deadpool & Wolverine.

Ngoài ra, theo thông tin từ nhà phát hành, Ma Da cũng là bộ phim điện ảnh Việt đầu tiên khởi chiếu thêm 3 quốc gia: Úc, Hàn và New Zealand cùng lúc với thị trường trong nước, đạt được doanh thu cao.

Tại Hàn Quốc, Ma Da đứng Top 1 phim Việt Nam bán chạy nhất. Vượt qua 10.000 lượt khán giả chỉ trong 2 ngày khởi chiếu; Top 7 phim nước ngoài có doanh thu cao nhất trong 2 ngày khởi chiếu.

Tại Úc, New Zealand: Ma Da đứng Top 20 phòng vé tuần trong 3 ngày khởi chiếu tại Úc và New Zealand với trên 5.000 vé đã bán ra, 185 suất chiếu ở 5 tiểu bang Úc và New Zealand. Ma Da cũng ở vị trí thứ 1 Box Office tại các cụm rạp Sunshine Village Cinemas Melbourne và Hoyts Wetherill Park Sydney.

Ma Da lấy cảm hứng từ truyền thuyết dân gian, bất kỳ đứa trẻ nào lớn lên ở những vùng gần sông hồ đều từng nghe người lớn dặn rằng: "Không được tắm sông, coi chừng ma da kéo giò". Phim có sự tham gia của nghệ sĩ Việt Hương và cách đây không lâu, bộ phim cũng từng gây tranh cãi khi cắt bớt mất sự xuất hiện của NSƯT Thành Lộc và ca sĩ Cẩm Ly. Đạo diễn của phim là Nguyễn Hữu Hoàng, người từng làm ra bộ phim trước đó là Song Song (đóng chính bởi Nhã Phương, Trương Thế Vinh) nhưng chỉ thu về 3,4 tỷ đồng.

Ma Da là phim đang được bàn luận nhiều trên mạng xã hội. Ảnh: NSX

Các ý kiến bình luận về bộ phim Ma Da trên các diễn đàn phim ảnh với những ý kiến trái chiều. Trang đánh giá phim The Reviewer viết rằng: "Jump scare (kỹ thuật hù dọa - PV) được lạm dụng quá nhiều, âm thanh được xây dựng quá dễ đoán và thường là các âm thanh quá lớn để khiến người xem giật mình chứ không có gì là sợ hãi. Edit (dựng phim - PV) cắt cảnh rất linh tinh, xem chưa được cái này đã cắt sang cái khác. Thứ ba, các tình tiết hù dọa có phần lê thê, cảm giác mục đích là để kéo dài thời lượng chứ không phải hù dọa".

Vì sao Ma Da do Việt Hương đóng vẫn có doanh thu lớn?

Đạo diễn Võ Thanh Hòa – người có những đánh giá tích cực về phim Ma Da trên trang cá nhân chia sẻ với PV Dân Việt về sức hút của dòng phim kinh dị tại Việt Nam: "Dòng phim kinh dị vốn đã gây nhiều tò mò cho khán giả và không ít người xem mong muốn được thưởng thức một phim kinh dị Việt có yếu tố bản địa".

Trên thực tế, các phim kinh dị gần đây của Việt Nam mang yếu tố bản địa đều thu về lợi nhuận tốt. Đầu năm qua, bộ phim Quỷ cẩu lấy cảm hứng từ truyền thuyết Chó đội nón mê ở Việt Nam đã thu về hơn 100 tỷ. Không thể không kể tới series phim Tết ở làng Địa ngục – bộ phim cổ trang chuyển thể từ tiểu thuyết âm hưởng dân gian, kinh dị của nhà văn Thảo Trang cũng đã mang về nhiều thành tích ấn tượng, trong đó là đứng nhất hệ thống Netflix Việt Nam. Phim điện ảnh ăn theo Tết ở làng Địa Ngục là Kẻ ăn hồn, đưa vào nhiều yếu tố trong văn hóa Việt vào phim như: tục lệ rước dâu vào ban đêm, mặt nạ giấy bồi hay cổ phục Việt... khiến cho những ai xem phim chắc chắn có thể đón nhận được nhiều giá trị hơn là thưởng thức bộ phim thông thường.

Với bộ phim Ma Da, phim đưa vào nhiều chất liệu như bối cảnh, trang phục, hay xây dựng tính cách nhân vật chịu thương chịu khó đặc trưng những con người miền Tây sông nước, bên cạnh truyền thuyết "Ma Da kéo giò" mà những người nơi đây vẫn hay truyền tai nhau.

Bastian Meiresonne – chuyên gia điện ảnh Pháp từng nói về điện ảnh Việt như sau: "Người Việt Nam hoàn toàn có khả năng làm ra một bộ phim hay như Quật mộ trùng ma của Hàn Quốc. Tuy vậy, muốn làm phim hay như vậy, phải có nền móng vững vàng, đó chính là kể một câu chuyện hay và có khác biệt lớn. Các bạn đừng nên làm ra một phim theo "kiểu Mỹ" hay "kiểu Hàn" mà hãy làm ra bộ phim đậm chất Việt Nam. Quật mộ trùng ma thu được lợi nhuận tốt như vậy, là do họ có một câu chuyện tốt nhưng mang đậm màu sắc văn hóa của riêng họ. Khi kể câu chuyện, các nhà làm phim đừng sợ khán giả không hiểu, mà hãy làm cho khán giả cảm thấy tò mò".

Thêm vào đó, thời điểm ra rạp hiện cũng thuận lợi cho Ma Da. Đại diện Box Office nhận định, phim là dự án hiếm hoi tạo được chú ý trong dịp hè - thường là giai đoạn trầm lắng phim Việt. Đơn vị cho rằng, Ma Da có khán giả vì chọn đúng thời điểm phát hành, không bị cạnh tranh nhiều. Các dự án đối thủ như" Làm giàu với ma (NSƯT Hoài Linh, Tuấn Trần đóng), Hai Muối (NSƯT Quyền Linh) cuối tháng 8 mới ra rạp.

Ma Da là tác phẩm đánh dấu vai chính đầu tiên của Việt Hương trên màn ảnh rộng, kỷ niệm 30 năm diễn viên theo nghề. Việt Hương (48 tuổi) được biết đến khi tham gia Gala Cười cùng nhiều nghệ sĩ, liên tiếp đoạt giải Nhóm hài được yêu thích từ năm 2003 đến năm 2005. Nữ nghệ sĩ đóng nhiều phim chiếu rạp như: Nhà có 5 nàng tiên, Quý tử bất đắc dĩ, Cưới chạy, Xóm trọ 3D, Nhà không bán. Những năm gần đây, Việt Hương còn nổi tiếng với vai trò sản xuất nhiều web-drama như: Cân mẹ, Xóm Chùa. Chị kết hôn cùng nhạc sĩ Hoài Phương, có một con gái - bé Elyza.

Chia sẻ với PV Dân Việt, Việt Hương xúc động cho biết: “Đây là một vai diễn mà tôi đau cùng nhân vật, đau với người thân đang ở trên bờ chờ đợi được, trông ngóng người gặp nạn được trở về trọn vẹn. Nỗi đau này, dù chỉ là diễn xuất thể hiện lại nhưng tôi vẫn không thoát nổi cảm xúc của mình, nỗ lực hết mình trong việc giúp đỡ, kiếm xác người trên sông, dẫu đây là… xác giả”.

Hiện tại, Việt Hương cùng các diễn viên, ê-kíp trong phim đang “chạy” cinetour, giao lưu cùng khán giả tại nhiều rạp phim. Từ ngày 23/8 đến ngày 25/8, Việt Hương và ê-kíp phim Ma Da sẽ có mặt tại các tỉnh miền Tây: Rạch Giá, Cà Mau, Bạc Liêu, Trà Vinh, Mỹ Tho.