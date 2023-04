Vì sao Matt Damon và Ben Affleck giàu có nhưng dùng chung tài khoản ngân hàng?

Tình bạn của Ben Affleck và Matt Damon bắt nguồn từ những ngày còn học trung học, nơi cặp đôi này bắt đầu hình thành chung ước mơ "làm nên chuyện" ở Hollywood. Gần đây, họ đã tiết lộ trên podcast "The Bill Simmons Podcast" rằng, cả hai đã mở một tài khoản ngân hàng chung vào cuối những năm 1980 để hỗ trợ các buổi thử vai và ước mơ của nhau.

Vì sao Matt Damon và Ben Affleck giàu có nhưng từng dùng chung tài khoản ngân hàng?

Chia sẻ với truyền thông, Matt Damon thừa nhận rằng, đó là một điều kỳ lạ khi nghĩ lại, anh giải thích cả hai cần tiền để thử vai và tài khoản chung là một cách để giúp họ theo đuổi mục tiêu của mình. Ben Affleck nói thêm rằng, họ là những người bạn thân nhất và luôn ủng hộ thành công của nhau, vì vậy, việc chia sẻ tiền bạc để hỗ trợ lẫn nhau là điều hợp lý.

Matt Damon và Ben Affleck có một tình bạn đáng ngưỡng mộ tại Hollywood. (Ảnh: IT).

Bất cứ khi nào một trong số họ nhận được vai diễn, dù nhỏ nhất, thì số tiền nhận được đều chuyển vào tài khoản chung. Họ thuê cùng nhà trọ, vì vậy, tài khoản chung này là nguồn thu nhập quan trọng để cả hai đảm bảo có một chỗ ở. Họ đặt ra các quy tắc về cách sử dụng số tiền này, chẳng hạn như cho các buổi thử vai ở New York hoặc để cùng chơi các trò chơi điện tử.

Ba mươi năm sau, ngân hàng nơi họ mở tài khoản đã đóng cửa, nhưng tình bạn và sự hợp tác của Damon và Affleck vẫn tiếp tục phát triển. Gần đây họ đã làm việc cùng nhau trong bộ phim "Air" của Ben Affleck và vẫn là những người bạn tuyệt vời luôn đồng hành cùng nhau.

Ben Affleck bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình đối với Matt Damon. Anh chia sẻ rằng, làm việc với Matt Damon khiến anh nhận được rất nhiều bài học bổ ích cả về mặt cá nhân và nghề nghiệp. Tình bạn kéo dài hàng thập kỷ và tài khoản séc chung của họ là minh chứng cho sức mạnh hỗ trợ ước mơ và nguyện vọng của nhau.

Ben Affleck và Matt Damon quen nhau từ khi còn trẻ. (Ảnh: IT).

Ben Affleck và Matt Damon có một tình bạn đáng ngưỡng mộ ở Hollywood. Hai diễn viên lớn lên cùng nhau ở Cambridge, Massachusetts và học trung học cùng nhau. Sau đó, họ tiếp tục hợp tác trong một số bộ phim, ví dụ như "Good Will Hunting" do họ đồng sáng tác và đóng vai chính và "The Bourne Identity", bộ phim làm nên tên tuổi của Matt Damon.