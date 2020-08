Vì sao nên "xuống tiền" mua xe ô tô cũ thay vì sắm xe mới toanh?

Giá rẻ hơn nhiều

Lợi ích đầu tiên, dễ thấy nhất khi mua xe ô tô cũ đó là giá bán rẻ hơn nhiều so với việc mua một chiếc ô tô mới. Điều này cũng đồng nghĩa với việc người mua sẽ tiết kiệm được một khoản tiền không nhỏ, có thể lên tới hàng trăm triệu đồng mà vẫn có thể sở hữu chiếc xe như mong muốn.

Mua xe giúp tiết kiêm được nhiều tiền.

Theo ước tính của giới kinh doanh xe, các mẫu ô tô sẽ mất đi khoảng 20% - 25% giá sau 3 năm sử dụng liên tiếp. Không những thế, người chủ sở hữu đầu tiên còn phải tốn thêm một số khoản chi phí khác như bảo hiểm, đăng kiểm...

Ví dụ cụ thể: một chiếc Hyundai Tucson phiên bản 2.0 ATH có giá lăn bánh khoảng 1 tỷ đồng vào năm 2017 và giá năm 2020 cũng không chênh lệch quá lớn với con số này. Theo đó, khách hàng có thể mua một chiếc Hyundai Tucson cũ đã lăn bánh được khoảng 40.000km với giá khoảng 760 triệu đồng và không có sự khác biệt nhiều về phom dáng.

Chi phí lăn bánh thấp

Hiện tại, nếu mua một chiếc xe ô tô mới, khách hàng sẽ phải nộp từ 10% - 12% lệ phí trước bạ, tương đương với một khoản tiền không nhỏ để xe có thể lăn bánh. Ngay cả khi Chính phủ vừa ban hành Nghị định 70 về hỗ trợ giảm phí trước bạ cho xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước thì con số lệ phí này vẫn đáng để cân nhắc.

Trong khi đó, nếu lựa chọn mua xe ô tô cũ, người mua chỉ phải nộp lệ phí trước bạ bằng 2% giá trị xe. Hơn thế nữa, giá tính phí trước bạ của ô tô cũ cũng căn cứ theo thời gian sử dụng của xe. Ví dụ như xe sau 1 - 3 năm sử dụng sẽ chỉ tính 70% giá trị so với xe mới. Đó là chưa kể đến các loại phí như phí biển số, phí đăng ký, đăng kiểm,...

Mua xe đã đáng tin cậy hơn nhiều

Trên thị trường hiện nay, độ tin cậy cũng như độ bền của những chiếc xe phổ thông ngày càng được cải thiện. Do đó, chất lượng xe đã qua sử dụng một vài năm nếu được bảo hành, bảo dưỡng đúng quy trình sẽ không bị xuống cấp hay hư hỏng quá nhiều.

Thời buổi này, mua xe cũ rất yên tâm.

Bên cạnh đó, các công nghệ và kiểu dáng của xe cũng không phải thay đổi quá lớn qua mỗi năm. Bởi thực tế, ô tô phổ thông thường được bảo hành 3 năm hoặc 100.000km, tùy điều kiện nào đến trước. Chính vì vậy, mua một chiếc xe cũ, đặc biệt là xe "lướt", người chủ tiếp theo có thể được bảo hành từ nhà sản xuất.

Cùng với đó, các trung tâm của hãng, các bên thứ 3 cũng tung ra dịch vụ kiểm tra xe cũ, có cam kết và đảm bảo về chất lượng giúp người mua xe cũ có thêm căn cứ để hiểu chi tiết hơn về chiếc xe của mình.

Phí bảo hiểm vật chất thấp

Rất nhiều khách hàng hiện nay quyết định chọn mua gói bảo hiểm vật chất cho xe ô tô để an tâm hơn khi di chuyển trên đường nếu không may xảy ra va quệt, xước xát. Điều đáng nói đó là phí bảo hiểm vật chất cho xe "lướt", xe cũ hiện nay thấp hơn nhiều so với xe mới.

Đặc biệt, nhiều khách hàng còn chọn xe cũ là chiếc ô tô đầu tiên của mình như một cách để đỡ "xót xa" nếu xe không may bị va chạm hay xây xước nhỏ trong quá trình di chuyển. Bởi với một chiếc xe ô tô mới, chỉ một vết xước cũng khiến chủ xe cảm thấy không hài lòng.

Dễ dàng trải nghiệm phân khúc cao

Có thể thấy rõ ràng, với cùng một khoản tiền, bạn có thể mua được một chiếc xe cũ ở phân khúc cao hơn so với mua một chiếc xe ô tô mới giúp đem lại trải nghiệm thực sự khác biệt.

Cụ thể như với khoảng 750 triệu đồng, nếu chọn mua ô tô mới, người mua có thể cân nhắc mua Hyundai Kona hay một mẫu crossover cỡ B. Nhưng cũng với số tiền đó, nếu chọn mua ô tô cũ đã sử dụng tầm 3 năm, người mua có thể lựa chọn Hyundai Tucson - crossover phân khúc hạng C đáng để trải nghiệm.

Bởi trên thực tế, Kona 2020 có thể nhỉnh hơn Tucson ở một số tính năng hỗ trợ và giải trí tiện nghi. Tuy nhiên đây đều là những tính năng có thể nâng cấp được. Nhưng với sự rộng rãi và trải nghiệm vận hành lại là yếu tố khác biệt giữa hai xe và khó có cách nào có thể rút ngắn khoảng cách này lại được.