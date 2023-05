Trưa 4/5, Thượng tá Nguyễn Sơn, Trưởng Công an huyện Đức Hòa cho biết, đối tượng Phan Hoài Lâm (33 tuổi), ngụ ấp Tân Hội, xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa được xác định đã sử dụng chất ma túy, biểu hiệu "ngáo đá" liên tục đập phá hư hỏng nhiều tài sản nơi thờ tự ở chùa Long Nguyên, có dấu hiệu phạm tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Hiện nay, đối tượng đã được đưa đến Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực TP.HCM để giám định, khi nào có kết quả sẽ xử lý.

Ngáo đá Phan Hoài Lâm (33 tuổi, ngụ ấp Tân Hội, xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An vào chùa Long Nguyên xã Đức Lập hạ đập phá, đốt trong chùa. Ảnh: Thiên Long

"Qua kết quả giám định, tài sản bị hư hỏng thiệt hại hơn 145 triệu đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra huyện củng cố đầy đủ chứng cứ, chỉ chờ kết quả từ Trung tâm Pháp y", Thượng tá Sơn nói.

Liên quan một số thông tin trên mạng vận động sửa chùa Long Nguyên, Đại đức Thích Lệ Duyên, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đức Hòa khẳng định, một số trường hợp xin quyên góp cho chùa sửa chữa, nhưng Ban trị sự không có chủ trương hay nhờ cá nhân nào kêu gọi quyên góp cho chùa.

"Mọi sự ủng hộ cần liên hệ trực tiếp Đại đức Chủ trì chùa Long Nguyên, chứ nơi đây không đăng bất kỳ vận động nào trên mạng xã hội", thầy Thích Lệ Duyên nói.

Theo Đại đức Thích Lệ Ân, Chủ trì chùa Long Nguyên, ngôi chùa đang được tu sửa, trang bị lại nhiều hiện vật bị đối tượng đập phá, đốt làm hư hỏng hoàn toàn. Về phía chính quyền và công an cũng đã tích cực xác minh xử lý thanh niên vi phạm.

Hiện nay, công an huyện còn chờ kết quả từ cơ quan giám định tâm thần khu vực TP.HCM nên chưa tiến hành các biện pháp tố tụng hình sự là khởi tố vụ án, bị can theo luật định. "Đó là lý do kéo dài hơn 3 tuẩn qua, nhiều người cho rằng cơ quan chức năng không xử lý "ngáo đá" là không có cơ sở", Đại đức cho biết thêm.

Như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 14 giờ ngày 14/4, Phan Hoài Lâm người không mặc áo, tay cầm hung khí đi thẳng vào chánh điện chùa Long Nguyên tại ấp Chánh, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, liên tục chỉ vào các tượng thờ chửi lớn tiếng và hỏi "tại sao tao nói mầy không trả lời" hay "nơi đây chứa ma quỷ nên phải dẹp bỏ"...

Nhiều thanh niên đến tham gia sửa chữa chùa Long Nguyên do bị hư hỏng. Ảnh: Thiên Long

Vừa nói tay đối tượng Lâm quơ vật thờ cúng trên bàn điện thờ hất xuống nền gạch, đập hư hỏng nhiều đồ thờ cúng trên chánh điện, sau đó còn châm lửa đốt tấm rèm bên bức tường.

Thời gian "ngáo đá" gây án nơi chánh điện của chùa rất lâu, song hành động này chẳng thấy bất kỳ sự can thiệp của người dân và chính quyền địa phương.

Lúc công an, dân phòng xuất hiện thì bàn thờ Phật trống trơn, dưới đất như đống "phế liệu", các sư thầy ở đây chứng kiến nhưng đành bất lực.

Khi lực lượng chức năng đưa đối tượng Lâm vào Bệnh viện đa khoa Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa xét nghiệm cho kết quả dương tính với chất ma túy nên được chuyển đến Bệnh viện Tâm thần tỉnh Long An để điều trị.