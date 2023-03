Nam thanh niên nghi "ngáo đá", dùng dao đâm cha ruột trọng thương

Trưa 30/3, thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, Đội cảnh sát 113 - Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh An Giang đã khống chế, bắt giữ đối tượng Trần Chí Thiện (đối tượng nghiện ma túy), đang có biểu hiện "ngáo đá", đã dùng hung khí đâm cha ruột của mình trọng thương.

Đối tượng Trần Chí Thiện. Ảnh: Tiến Tầm

Theo thông tin, khoảng 10h ngày 30/3, Đội cảnh sát 113 - Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh An Giang nhận tin báo, tại số nhà 77/2a, đường Lê Thị Nhiên, phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang có đối tượng nghiện ma túy đang có biểu hiện “ngáo đá”, sử dụng hung khí nguy hiểm gây thương tích cho người thân.

Đội cảnh sát 113 - Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh An Giang kịp thời khống chế, bắt giữ đối tượng Trần Chí Thiện có biểu hiện "ngáo đá" dùng hung khí đâm cha ruột. Ảnh: Tiến Tầm

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát 113 tiếp cận, khống chế và bắt giữ đối tượng Trần Chí Thiện (SN 2000) và tiến hành sơ cứu nạn nhân Trần Thế Duy (SN 1981, cha ruột Thiện).