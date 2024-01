Vì sao Ngọc Trinh bị áp dụng tình tiết tăng nặng tội, những người liên quan bị xử lý ra sao?

Người mẫu Ngọc Trinh thời điểm lái mô tô biễu diễn dang hai tay ở khu đô thị Thủ Thiêm, TP.Thủ Đức - TP.HCM. Ảnh: M.H

Như Dân Việt đã đưa tin, VKSND TP.HCM vừa ban hành cáo trạng truy tố Trần Thị Ngọc Trinh (người mẫu Ngọc Trinh) tội “Gây rối trật tự công cộng”, theo Điểm a Khoản 2 Điều 318 BLHS, với khung hình phạt từ 2-7 năm tù.

Trong vụ án này, bị can Trần Xuân Đông bị VKSND TP.HCM truy tố với 2 tội: “Gây rối trật tự công cộng”, “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Ngọc Trinh phạm tội ra sao?

Theo cáo trạng, Ngọc Trinh không có giấy phép lái xe 150cc (bằng A2), nhưng từ tháng 7/2023 đến tháng 10/2023, Trinh đã rủ Trần Xuân Đông đến những tuyến đường công cộng tại TP.Thủ Đức - TP.HCM để thực hiện các động tác lái xe nguy hiểm, như thả 2 tay, nằm trên yên xe, quỳ gối trên yên xe...

Người mẫu Ngọc Trinh thời điểm bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: M.H

Trinh chỉ đạo Nguyễn Thị Thúy Kiều (trợ lý của Trinh) và Nguyễn Thành Long (tài xế của Trinh) cùng Tăng Duy Khánh (bạn của Long) chuẩn bị điện thoại, flycam quay lại. Sau đó, Trinh biên tập các đoạn video clip này và đăng tải trên trang cá nhân, nhằm gây sự chú ý.

Cụ thể, vào các ngày 5 và 6/9/2023, Trinh hẹn gặp Đông tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP.Thủ Đức để thực hiện động tác lái xe nguy hiểm. Khi lái xe, Trinh cũng không mặc đồ bảo hộ, 2 tay cầm tay lái, đồng thời 2 gối khuỵ và tì xuống yên xe…

Bị can Đông điều khiển xe mô tô chạy cùng, và hướng dẫn Trinh thực hiện các động tác trên.

Trong quá trình Trinh và Đông điều khiển xe, Long chở Nguyễn Thị Thúy Kiều ngồi phía sau dùng điện thoại quay lại, còn Khánh dùng Flycam để quay phim.

Đến ngày 6/10/2023, Trinh tiếp tục hẹn Đông đến đoạn đường tại Khu Công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú B, TP.Thủ Đức thực hiện động tác lái xe nguy hiểm như nằm sấp trên xe môtô… Đông sẽ điều khiển xe môtô song song và phía sau Trinh để thực hiện tư thế nằm trên xe, 2 chân duỗi thẳng ra sau…

Toàn bộ quá trình này đều được Khánh dùng điện thoại của Trinh quay lại, còn Nguyễn Hoàng Sơn (trợ lý của Đông) được Trinh nhờ chở Khánh để quay phim cho Trinh.

Các video và hình ảnh lái xe nguy hiểm của Trinh và Đông đã được Trinh biên tập và đăng tải lên tài khoản mạng xã hội Tiktok “Ngoc Trinh” 5 video, và tính đến 10 giờ ngày 12/10/2023 đã nhận được 478.000 lượt thích, 4.881 lượt bình luận.

Tài khoản Facebook “Trần Thị Ngọc Trinh (Cô bé ăn hàng)” thu hút 5.900 lượt tương tác; Fanpage Facebook “NGỌC TRINH” video lái xe phân khối lớn và bị tai nạn dẫn đến chấn thương… Đến ngày 19/10/2023, Ngọc Trinh và Đông bị bắt tạm giam. Quá trình điều tra, cả hai khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Bị can liên quan đến người mẫu Ngọc Trinh khai gì?

Ở một diễn biến có liên quan, theo cáo trạng, đối với Nguyễn Thị Thúy Kiều, Tăng Duy Khánh là những người Trinh nhờ quay phim và Nguyễn Thanh Long, Nguyễn Hoàng Sơn được Trinh nhờ chở Kiều để quay phim. Những người này là những người làm thuê cho Trinh và Đông và được Trinh nhờ quay phim.

Bị can Trần Xuân Đông, đồng phạm với Ngọc Trinh, còn bị CQĐT khởi tố thêm tội danh “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Ảnh: M.H

Trong nhận thức chủ quan của Kiều, Khánh, Long và Sơn chỉ là người làm thuê theo yêu cầu của Trinh là quay phim và việc quay phim đưa lên mạng xã hội không là hành vi gây rối trật tự công cộng.

Do đó, CQĐT không xử lý Kiều, Khánh, Long và Sơn về tội gây rối trật tự công cộng. Hiện CQĐT đã chuyển tài liệu, phương tiện bay Flycam của Khánh đến Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức, để xem xét xử lý về hành vi bay Flycam khi chưa được cấp phép.

Còn bị can Trần Xuân Đông khai nhận, 3 xe mô tô trên do anh ta mua của các đối tượng không rõ lai lịch. Khi mua xe, Đông biết giấy đăng ký xe là giả, nhưng do ham rẻ và cần xe để sử dụng nên đồng ý mua. Trong đó có 2 giấy đăng ký xe bị mất, không thu hồi được, còn một giấy đăng ký xe môtô, Đông sử dụng từ năm 2020 đến khi thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng thì bị phát hiện.

Vẫn theo cáo trạng, hành vi gây rối trật tự công cộng của 2 bị can Trinh và Đông là xâm phạm đến trật tự công cộng, đe dọa tính mạng, sức khỏe người khác; gây mất an ninh trật tự cho xã hội.

Hành vi sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức của bị can Đông đã xâm phạm trật tự quản lý hành chính của nhà nước. Do vậy cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.