TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Truy tố người mẫu Ngọc Trinh và đồng phạm; xét xử vụ khủng bố ở Đắk Lắk

Truy tố người mẫu Ngọc Trinh và đồng phạm

Ngày 15/1, nguồn tin của phóng viên Dân Việt xác nhận, Viện KSND TP.HCM đã ban hành cáo trạng, truy tố người mẫu Ngọc Trinh về tội "Gây rối trật tự công cộng". Liên quan đến vụ án, ông Trần Xuân Đông bị truy tố thêm tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức".

Clip Ngọc Trinh nói về sai phạm của bản thân. Nguồn: Tiền Phong

Người mẫu Ngọc Trinh bị Viện KSND TP.HCM truy tố tội “Gây rối trật tự công cộng”, với khung hình phạt từ 2 - 7 năm tù. Ảnh: CACC

Theo VKS, người mẫu Ngọc Trinh có tình tiết giảm nhẹ hình phạt là ăn năn hối cải, thành thật khai báo. Bị can Ngọc Trinh cũng có tình tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần. Cáo trạng truy tố Ngọc Trinh theo khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự, với mức phạt từ 2 đến 7 năm tù.

Cáo trạng vụ án thể hiện, ngày 6/10/2023, Ngọc Trinh cùng với Trần Xuân Đông tổ chức, thực hiện hành vi điều khiển xe mô tô BMW biển số 59A3-115.88 lưu thông, biểu diễn trên đoạn đường D15 Khu Công nghệ cao (TP.Thủ Đức) với các động tác lái xe nguy hiểm, tư thế phản cảm, không mặc đồ bảo hộ, nằm, quỳ gối trên yên xe…

Trước đó, đầu tháng 9/2023, Đông đã cùng với Ngọc Trinh tổ chức tụ tập, điều khiển xe mô tô lưu thông trên đoạn đường Trần Bạch Đằng trong khu đô thị Thủ Thiêm (TP.Thủ Đức), thực hiện các động tác lái xe phản cảm, nguy hiểm như đứng 2 chân một bên xe, thả 2 tay để xe tự chạy, ngồi một bên yên xe để tự chạy…

Sau khi chạy xe biểu diễn, Ngọc Trinh cho quay video, biên tập lại rồi đăng tải lên các tài khoản mạng xã hội. Công an TP.HCM xét thấy hành vi của Ngọc Trinh và Xuân Đông đã gây mất an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại địa phương.

UBND TP.Thủ Đức đã có văn bản đề nghị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xem xét xử lý Ngọc Trinh và những người liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Mở phiên toà xét xử 100 bị cáo vụ tấn công 2 trụ sở xã làm 9 người chết ở Đắk Lắk

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 15/1, UBND tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức họp công bố thông tin về tình hình kinh tế - xã hội và công tác báo chí trong thời gian tới.

Đại diện UBND tỉnh Đắk Lắk thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Tại buổi họp báo, đại diện UBND tỉnh Đắk Lắk thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Bà H'Yim KĐoh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã thông tin về vụ án tấn công 2 trụ sở UBND xã.

Theo đó, đêm 10/6, rạng sáng 11/6/2023, gần 100 đối tượng là người dân tộc thiểu số chia thành 2 nhóm tấn công vào trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur (huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk).

Các đối tượng đã giết chết 2 cán bộ xã, 4 cán bộ, chiến sĩ công an và 3 người dân; 2 cán bộ công an bị thương.

Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, xâm hại đến tính mạng, sức khỏe của cán bộ và người dân, phá hủy tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Mục đích của các đối tượng nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, để thành lập cái gọi là "Nhà nước Đề Ga".

100 bị cáo liên quan đến vụ tấn công 2 trụ sở xã Đắk Lắk làm 9 người chết sẽ được đưa ra xét xử sơ thẩm vào ngày 16/1.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an đã quan tâm chỉ đạo cơ quan từ Trung ương đến địa phương tập trung lực lượng điều tra, ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa bàn.

Do nhận thức thiếu hiểu biết, có 92 đối tượng đã tham gia vào hoạt động khủng bố, 1 đối tượng có hành vi che giấu tội phạm, 1 đối tượng tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép. Trong 94 đối tượng có 93 đối tượng là người dân tộc thiểu số, 93/94 đối tượng theo đạo Tin lành.

Trong quá trình điều tra, các đối tượng đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Thừa nhận do thiếu hiểu biết hoặc bị đe dọa nên đã tham gia hoạt động phạm tội và xin được Đảng, Nhà nước xem xét khoan hồng giảm nhẹ hình phạt.

Công tác điều tra, truy tố, chuẩn bị xét xử được thực hiện khách quan, công bằng, tuân thủ các quy định của pháp luật.

Căn cứ kết quả điều tra, các cơ quan tiến hành tố tụng đã quyết định đưa ra xét xử lưu động 100 bị cáo. Trong đó, có 53 bị cáo bị xét xử về tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, 39 bị cáo về tội Khủng bố, 1 bị cáo về tội Che giấu tội phạm, 1 bị cáo về tội Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép. 6 bị cáo ở nước ngoài bị xét xử vắng mặt tội Khủng bố.

TAND tỉnh Đắk Lắk sẽ đánh giá toàn bộ vụ án để quyết định hình phạt phù hợp đối với từng bị cáo. Qua đó vừa đảm bảo xét xử nghiêm minh vừa có tính răn đe, vừa đảo bảo tính khoan hồng, giáo dục, nhân văn của pháp luật. Đồng thời thể hiện đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về dân tộc, tôn giáo.

Sau khi có bản án, TAND tỉnh Đắk Lắk sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài nước thực hiện việc chuyển giao 6 đối tượng đang bị truy nã để thi hành án.

Thông tin mới vụ cháy nhà 4 người trong gia đình tử vong ở Hàng Lược, Hà Nội

Như Dân Việt đã thông tin: Vụ cháy nhà ở Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội) sáng 15/1 đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khi có đến 4 người trong gia đình tử vong.

Khoảng 4 giờ 39 phút ngày 15/1, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP.Hà Nội nhận được tin báo cháy tại địa chỉ số 4 Hàng Lược, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm (TP.Hà Nội).

Sau khi nhận tin báo cháy, xác minh thông tin ban đầu qua số điện thoại báo cháy có người mắc kẹt, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP.Hà Nội đã điều động 3 đơn vị, 7 xe chữa cháy, xe chuyên dụng, xe chở phương tiện cùng trên 39 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an quận Hoàn Kiếm, Đội CC&CNCH khu vực số 1 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Ba Đình khẩn trương đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Ngay sau đó, lãnh đạo Công an TP.Hà Nội, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, cùng lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH - Bộ Công an đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ huy công tác CC&CNCH. Đến khoảng 4 giờ 49 phút cùng ngày, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH đến hiện trường.

Hiện trường vụ cháy nhà 4 người trong gia đình tử vong ở Hàng Lược, Hà Nội, sáng 15/1. Ảnh: CACC

Ngôi nhà được xác định là nhà dạng ống, diện tích khoảng 20m2/tầng, chiều rộng mặt tiền khoảng 2m, cao 4 tầng và gác lửng áp mái (tầng 1 kinh doanh bán hoa tươi, từ tầng 2 trở lên sử dụng để ở), trong nhà có 1 cầu thang bộ để hở, tầng 3 có cửa sổ kính mở trực tiếp ra mặt tiền, tầng 4 có lối thoát khẩn cấp ra ban công phía trước, có thể thoát được sang nhà bên cạnh.

Cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về PCCC theo khu dân cư trên địa bàn phường Hàng Mã.

Quá trình tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, phát hiện 4 người bị nạn đã tử vong (2 người lớn, 2 trẻ em, nạn nhân được phát hiện tử vong trong trạng thái bị ngạt khói nhiều); 1 người trong nhà thoát nạn qua ban công tầng 4 và thoát qua ban công nhà bên cạnh là chị N.M.H, sinh năm 1988 (là con của ông N.Đ.H - chủ hộ gia đình) và được lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH tiếp cận đưa xuống dưới an toàn qua ban công nhà bên cạnh.

Thông tin ban đầu, danh tính 4 nạn nhân gồm: N.Đ.H, sinh năm 1954, chủ hộ gia đình; Đ.T.H, sinh năm 1961; N.B.T.T, sinh năm 2014; N.B.H.P, sinh năm 2017.

Người thân trong nhà đã hướng dẫn các nạn nhân hướng di chuyển để thoát nạn, tuy nhiên sự cố vẫn xảy ra. Ảnh: CACC

Về công tác quản lý nhà nhà nước về PCCC, UBND phường Hàng Mã sơ bộ báo cáo tại hiện trường về công tác quản lý nhà nước đối với nhà số 4 Hàng Lược được mở hồ sơ quản lý theo cơ sở quy định tại Phụ lục IV Nghị định 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Nhà đã tham gia tổ liên gia thuộc phố Hàng Lược và đã tổ chức thực tập phương án tổ liên gia. Thành viên trong gia đình đã tham gia tuyên truyền về PCCC do UBND phường tổ chức và kiểm tra sơ bộ tại hiện trường nhà số 4 đã trang bị nút ấn báo cháy kết nối tổ liên gia và bình chữa cháy xách tay.

Cơ quan công an đã tiếp cận người bị thương là chị N.M.H và nghe chị kể lại: Chị H đã hướng dẫn gia đình từ tầng 3 lên tầng 4 và từ tầng 4 đi ra ban công để thoát qua nhà bên cạnh. Bản thân chị đã thoát theo lối thoát hiểm thứ hai đó sang ban công nhà bên cạnh. Chị H không hiểu sao ông bà lại dẫn hai cháu thoát ngược trở lại theo hướng cầu thang bộ xuống phía dưới, dẫn đến sự việc đau lòng trên.

Mặc dù công tác nhận tin, tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ kịp thời và chống cháy lan sang nhà bên cạnh nhưng vẫn có nạn nhân tử vong. Để hạn chế thiệt hại do cháy xảy ra ở thời gian đang ngủ, bên cạnh việc trang bị các phương tiện, thiết bị theo tổ liên gia đã thực hiện thì khuyến cáo các hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh nên trang bị ngay hệ thống báo cháy tự động.

Hiện tại, các lực lượng chức năng tập trung khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân và khắc phục hậu quả vụ cháy.

Người đàn ông vi phạm nồng độ cồn, xuất trình thẻ đảng viên tòa án huyện, xin tha

Như Dân Việt đã thông tin: Một người đàn ông ở huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) điều khiển xe mô tô vi phạm nồng độ cồn, không xuất trình giấy tờ hợp lý mà chỉ xuất trình Thẻ Đảng viên và tự xưng là Thái Hoàng Hùng (SN 1960) - Đảng viên TAND huyện Châu Phú.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19h40 ngày 3/1, Tổ công tác tuần tra kiểm soát (TTKS) thuộc Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh An Giang tiến hành TTKS đảm bảo TTATGT đến Km 97+800 (thuộc thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú) phát hiện xe mô tô BKS 59V3-195.22 do người đàn ông điều khiển có dấu hiệu vi phạm nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra.

Khi kiểm tra, người điều khiển không xuất trình giấy tờ xe, giấy phép lái xe mà chỉ xuất trình Thẻ Đảng viên và tự xưng là Thái Hoàng Hùng (SN 1960) - Đảng viên TAND huyện Châu Phú.

Tổ công tác yêu cầu ông Hùng kiểm tra nồng độ cồn nhưng ông Hùng không chấp hành. Tổ công tác yêu cầu ông Hùng đến lần thứ 15 nhưng ông Hùng vẫn không chấp hành. Khi Tổ công tác thông báo đến ông Hùng sẽ lập biên bản lỗi không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn thì lúc này ông Hùng mới chấp hành việc kiểm tra.

Sau 15 lần lực lượng chức năng đề nghị, ông Thái Hoàng Hùng mới chấp hành kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh: Cắt từ clip CACC

Kết quả kiểm tra, ông Hùng vi phạm nồng độ cồn là 1.081 mg/l khí thở. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ giấy phép lái xe và phương tiện mô tô 59V3-195.24 để xử lý theo quy định.

Đến ngày 9/1, ông Thái Hoàng Hùng đã chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với số tiền là 7 triệu đồng; hình thức phạt bổ sung: tước quyền sử dụng giấy phép lái xe hạng A1 23 tháng (từ ngày 9/1/2024 đến hết ngày 9/12/2025).

Qua công tác xác minh, xác định ông Hùng trước đây công tác tại đơn vị Tòa án - Thi hành án huyện Châu Phú (nhưng khoảng năm 2006 đã nghỉ việc do không đủ tiêu chuẩn về trình độ), hiện ông Hùng đang làm bảo vệ tại tỉnh Bình Dương; sinh hoạt đảng tại Chi bộ khóm Bình Hòa, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang (đang tạm miễn sinh hoạt Đảng 12 tháng). Đồng thời, ông Hùng cũng không có con công tác trong lực lượng công an.

Trước thông tin ông Hùng xưng là Đảng viên của TAND huyện Châu Phú, ngày 12/1, TAND huyện Châu Phú có công văn gửi Công an huyện Châu Phú khẳng định ông Hùng không phải là cán bộ đang công tác tại TAND huyện Châu Phú và đề nghị Công an huyện Châu Phú xác minh làm rõ.

Gần 300 gói ma túy trôi dạt ở bờ biển Quảng Ngãi

Sáng 15/1, Đồn Biên phòng Bình Hải - Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi tạm giữ 288 gói màu đen (nghi chứa ma túy), mỗi gói có trọng lượng khoảng 1kg.

Trước đó, khoảng 16h ngày 14/1, một người dân địa phương trong lúc đi câu cá tại khu vực gành Nước Nhỉ thuộc xã Bình Hải, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đã phát hiện có 1 túi màu xám trên bờ biển nên dùng kéo cắt ra kiểm tra bên trong, phát hiện có nhiều gói màu đen hình chữ nhật. Sau khi mở 1 gói ra xem bên trong có chất bột màu trắng nghi là ma túy thì người này đã trình báo cho Đồn Biên phòng Bình Hải.

Lực lượng chức năng đánh số, kiểm đếm số gói màu đen (nghi chứa ma túy) được phát hiện. Ảnh: CTV. Nguồn: CAND

Tiếp nhận tin báo, Đồn Biên phòng Bình Hải phối hợp với Công an xã Bình Hải đến kiểm tra hiện trường, phát hiện có 3 túi màu xám có kích thước 84cmx52cm, bên trong chứa nhiều gói màu đen có kích thước bằng nhau 23cmx13cmx4cm. Cơ quan chức năng đã tiến hành thu gom số vật thể lạ trên đưa về Đồn Biên phòng Bình Hải phục vụ công tác điều tra, làm rõ.

Trước đó, chiều 4/1, người dân trong lúc đi dọc theo bờ biển xã Bình Hải cũng đã phát hiện 1 túi bạt bên trong có 3 gói đồ vật bọc ni lông, kích thước 23cmx13cmx4cm chứa chất rắn màu trắng, trọng lượng mỗi gói khoảng 1kg. Nghi ngờ các gói đồ vật trên là ma túy nên người dân đã mang đến trình báo và giao nộp cho Đồn Biên phòng Bình Hải.

Sau khi tiếp nhận vật thể nghi ma túy, Đồn Biên phòng Bình Hải niêm phong tạm giữ và tiến hành các thủ tục pháp lý gửi Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi trưng cầu giám định. Kết quả giám định cho thấy, chất rắn màu trắng bên trong các vật thể này là chất ma túy loại cocaine.