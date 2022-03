Vì sao phim chuyển thể của Murakami có thể giành giải Phim hay nhất tại Oscar 2022?

Cách đây hai năm, đạo diễn người Hàn Quốc Bong Joon Ho khi nhận giải Oscar cho phim hay nhất với Parasite đã nói: "Một khi người xem vượt qua được rào cản của việc phải đọc phụ đề, họ sẽ được thường thức rất nhiều bộ phim hay chưa từng biết tới".

Nếu bộ phim tuyệt vời Drive My Car của đạo diễn Ryusuke Hamaguchi là người chiến thắng ở hạng mục Phim hay nhất tại Ócar thì có nghĩa là những người chấm giải đã thực sự lắng nghe Bong Joon Ho. Bộ phim Driver My Car không chỉ có tiếng Anh, phim còn sử dụng nhiều ngôn ngữ khác như Quan Thoại, Nhật Bản và Hàn Quốc trong phụ đề. Nhân vật chính là giám đốc nhà hát Yusuke đã sử dụng các tác phẩm sân khấu đa ngôn ngữ của mình trong phim.

"Drive My Car" là tác phẩm của đạo diễn mới nổi Hamaguchi. (Ảnh: TL)

Trong suốt mùa giải năm nay, Drive My Car đã có một bước đột phá vượt ra khỏi hạng mục nói tiếng nước ngoài để bước vào một "sân chơi lớn hơn" là Phim hay nhất. Bộ phim có độ dài 3 tiếng đồng hồ, kèm theo đó là một nhịp phim tương đối chậm, chưa kể nội dung khá "hàn lâm" khiến cho người xem có thể nản lòng khi phim chưa theo dõi được quá nửa. Mặc dù vậy, tác phẩm điện ảnh cho thấy khát vọng chinh phục thế giới của đạo diễn Hamaguchi và giải quyết nhiều vấn đề lớn như tình dục là năng lượng, những đau buồn trong cuộc sống, khả năng kể chuyện và những biến chuyển để vượt qua chấn thương tâm lý trong quá khứ.

Có lẽ thành tựu lớn nhất của Drive My Car trước các ứng cử viên "nặng ký" như The Power of the Dog và Belfast là phim đã chuyển tải những vấn đề kể trên tới người xem một cách tự nhiên. Yusuke không chỉ mất vợ, người mà anh rất yêu thương, anh còn phát hiện ra cô ấy đã ngoại tình với nam diễn viên Koji, một sự phản bội kép, đa tình và sáng tạo. Anh ấy quay trở lại công việc đạo diễn, cố gắng "ru ngủ" dàn diễn viên đa quốc tịch của mình hiểu được ý nghĩa bên trong của lời thoại của họ. Cũng giống như việc anh được tài xế Misaki lầm lì lái chiếc Saab màu đỏ đưa đi làm và nghe người vợ đã chết của mình kể lại những lời cuối cùng băng cassette, Yusuke như bị "ru ngủ" khi nghĩ về quá khứ. Nghe có vẻ nặng nề, nhưng các ý tưởng khác nhau của bộ phim chạy song song một cách trơn tru khiến người xem có một cảm giác nhẹ nhàng.

Trong phim, Yusuke huấn luyện các diễn viên của mình bằng cách lôi cuốn họ vào các câu chữ vô nghĩa nhưng lặp đi lặp lại. Đây dường như cũng là phương pháp riêng của đạo diễn Hamaguchi. Với tư cách là đạo diễn, anh đã làm điều tương tự để đạt được thành công với Drive My Car. Hamaguchi đã chuốt dần những ý tưởng trong Driver My Car ngay từ dự án tốt nghiệp năm 2008 Passion, đến Asako I & II năm 2018. Chiến thắng của Parasite vào năm 2020 khẳng định một điều rằng, Bong Joon Ho là thiên tài, Parasite là đỉnh cao của ông ấy. Nhưng nếu Drive My Car đoạt giải Phim hay nhất tại Oscar 2022 thì đó sẽ là một bất ngờ thực sự từ một nghệ sĩ mới nổi, minh chứng cho tất cả cảm giác hồi hộp khi khám phá kho tàng điện ảnh không nói tiếng Anh.

Gần cuối Drive My Car, khẩu trang bắt đầu xuất hiện một cách kín đáo trong các cảnh quay. Ban đầu, người xem nghĩ rằng sử dụng khẩu trang là điều bình thường tại Châu Á trước Covid-19. Trên thực tế, Hamaguchi đã quay một phần trong đại dịch và khẩu trang là bắt buộc. Như vậy, tác phẩm mạnh mẽ này hoàn toàn xứng đáng là bộ phim đoạt giải Phim hay nhất sau đại dịch hoàn hảo, nổi lên từ nội tâm tổn thương với một nhận thức bình tĩnh.

Drive My Car được chiếu ra mắt tại Liên hoan phim Cannes 2021, nhận giải "Kịch bản xuất sắc". Tác phẩm tiếp tục thắng giải "Phim nước ngoài hay nhất" tại Quả Cầu Vàng. Phim hiện nhận bốn đề cử Oscar 2022 gồm "Phim hay nhất", "Đạo diễn xuất sắc", "Kịch bản chuyển thể xuất sắc" và "Phim nước ngoài hay nhất".