Oscar 2022: Phim chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Murakami gây bất ngờ

"The Power of the Dog" dẫn đầu về số lượng đề cử cho Lễ trao giải Oscar hàng năm lần thứ 94. Theo đó, bộ phim của đạo diễn Jane Campion từng giành giải "Phim hay nhất" tại Quả cầu vàng hồi tháng 1 nhận 12 đề cử.

"The Power of the Dog" hứa hẹn sẽ đạt thành công tại Oscar 2022. (Ảnh trong phim).

Trong đó bao gồm các đề cử hình ảnh đẹp nhất, đạo diễn xuất sắc nhất cho Jane Campion và diễn xuất cho ngôi sao Benedict Cumberbatch cùng các diễn viên phụ Kirsten Dunst, Jesse Plemons và Kodi Smit-McPhee.

Bom tấn "Dune" theo sau với tổng số 10 đề cử, bao gồm cả hình ảnh đẹp nhất, nhưng siêu phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên bị loại khỏi hạng mục đạo diễn và diễn xuất.

"West Side Story" và "Belfast" có được 7 đề cử, trong khi King "Richard" được đề cử ở 6 hạng mục. Ba tác phẩm điện ảnh này cũng sẽ tranh giải hình ảnh đẹp nhất trong một hạng mục bao gồm tổng số 10 bộ phim được đề cử, "CODA", "Don't Look Up", "Drive My Car", "Licorice Pizza" và "Nightmare Alley" đều lọt vào danh sách.

Ấn tượng trong Oscar năm nay có lẽ thuộc về bộ phim "Drive My Car" chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Murakami. Bộ phim gây bất ngờ khi có tên ở cả hai hạng mục Phim hay nhất và Phim quốc tế xuất sắc, tương tự với thành tích của "Parasite" hồi năm 2020. Tác phẩm do Ryusuke Hamaguchi đạo diễn và viết kịch bản, dựa trên truyện ngắn của nhà văn Haruki Murakami. Dự án quy tụ dàn diễn viên Nhật Bản Hidetoshi Nishijima, Tōko Miura, Masaki Okada và Reika Kirishima. Nhà làm phim Ryusuke Hamaguchi cũng nhận hai đề cử Đạo diễn xuất sắc và Kịch bản chuyển thể hay nhất.

Bộ phim "Drive My Car" được chuyển thể từ tiểu thuyết của Murakami. (Ảnh: poster phim).

Tiểu thuyết ngắn "Drive My Car" có độ dài chưa tới 40 trang. Câu chuyện kể về một diễn viên sân khấu tên là Yusuke Kafuku. Yusuke vô tình làm quen với một diễn viên làm nghề lái xe, đồng thời, anh cũng có cơ hội trở thành bạn với người tình cũ của người vợ quá cố. Tách ra khỏi những phản chiếu đầy ám ảnh về sự hối tiếc của Murakami, đạo diễn Hamaguchi đã làm nổi bật lên những điều thú vị và gần gũi. Bộ phim có nhiều lớp nghĩa, nhiều tình tiết bất ngờ khiến cho người xem luôn được cung cấp năng lượng mới để theo dõi trong 3 tiếng đồng hồ.

Các đề cử đã được công bố ở tất cả 23 hạng mục, từ hình ảnh xuất sắc nhất đến đạo diễn xuất sắc nhất, cùng với các hạng mục diễn xuất và hạng mục thủ công bao gồm âm thanh hay nhất, thiết kế sản xuất tốt nhất, trang điểm và tạo mẫu tóc đẹp nhất và hiệu ứng hình ảnh tốt nhất. Leslie Jordan và Tracee Ellis Ross chủ trì buổi công bố.

Lễ trao giải Oscar sẽ diễn ra vào ngày 27/3 tới đây. Sau ba năm không có người dẫn chương trình, năm nay Oscar sẽ có người đảm nhận vai trò này, tuy nhiên Ban tổ chức chưa công bố cụ thể.