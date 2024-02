Vì sao phim của "ông lớn" ngành hoạt hình Pixar không còn hút khách?

Pixar là hãng phim hoạt hình từng tạo ra nhiều bom tấn phòng vé trong quá khứ, nhưng trong những năm gần đây, các bộ phim của họ không đạt được thành công như kỳ vọng. Bộ phim hoạt hình đầu tiên của hãng là Toy Story, đạt doanh thu ấn tượng 394 triệu USD tại phòng vé vào năm 1994 (so với ngân sách 30 triệu USD) và trở thành một trong những bộ phim hoạt hình nổi tiếng nhất. Tuy nhiên, bộ phim Elemental của Pixar ra mắt năm ngoái lại là một thất bại tại phòng vé mới nhất của hãng.

Nhiều người đang cố gắng tìm hiểu tại sao hãng phim hoạt hình này thất bại liên tiếp trong thập kỷ 2020. Bên cạnh đó, các nhà quản lý Pixar cũng đang "đau đầu" để thay đổi tình hình và quay trở lại những ngày vinh quang trước kia. Vẫn còn thời gian cho Pixar để hồi phục cả về mặt tài chính và sáng tạo, nhưng các cánh cửa cơ hội đang đóng lại nhanh chóng khi hãng phải đối mặt với nhiều khó khăn trong những năm gần đây.

Phim của Pixar không còn chắc chắn hút khách

Từng có thời kỳ bất cứ bộ phim nào của Pixar ra mắt đều thành công vang dội. Ảnh: ScreenRant.

Trước thập kỷ 2020, hầu hết các bộ phim Pixar đều thành công đối với cả giới phê bình và khán giả. Tuy nhiên, sau thành công lớn của Toy Story 4 (đạt hơn 1 tỷ USD tại phòng vé vào năm 2019), các dự án của Pixar đã gặp nhiều khó khăn. Onward (ra mắt ngay trước đại dịch Covid-19 vào năm 2020) chỉ kiếm được 142 triệu USD. Soul, Luca và Turning Red chỉ được phát sóng trực tiếp trên Disney. Lightyear kiếm được 226 triệu USD và mới nhất là Elemental chỉ kiếm được 29,5 triệu USD tại thị trường nội địa và 48 triệu USD toàn cầu trong cuối tuần mở màn. Những bộ phim này không đạt được thành công như mong đợi. Vốn trước đây là một điều hiển nhiên đối với một sản phẩm của Pixar.

Một phần của lý do Pixar liên tiếp đạt được thành công vào những ngày đầu là giám đốc sáng tạo John Lasseter. Tuy Lasseter không phải là nguyên nhân duy nhất cho sự thành công của Pixar, nhưng những scandal xảy ra liên tiếp sau khi ông rời bỏ hãng và các ý tưởng sáng tạo không còn hấp dẫn đã tác động tiêu cực lớn đến hãng phim. Đại dịch cũng là một yếu tố khác đóng góp vào sự thất bại của Pixar trong thập kỷ 2020. Onward ra mắt vào ngày 6/3/2020, chỉ vài tuần trước khi các rạp chiếu phim đóng cửa và lệnh giãn cách xã hội được áp đặt ở nhiều nơi trên thế giới. Pixar quyết định mạo hiểm và tạo ra những bộ phim gốc, nhưng họ không thể dự đoán được đại dịch sẽ phá hủy kế hoạch đó.

Bob Chapek, người từng là giám đốc điều hành của Disney nói trong một hội nghị của Wall Street Journal vào năm 2022: "Nếu người hâm mộ và khán giả của chúng ta đưa con cái đi ngủ sau khi xem Pinocchio, Dumbo hoặc Little Mermaid thì sau đó có lẽ sẽ không muốn xem một bộ phim hoạt hình khác nữa". Ý của ông ám chỉ rằng, các bộ phim hoạt hình dành cho người lớn, không thực sự phù hợp trong bối cảnh đại dịch. Với đánh giá như vậy từ người đứng đầu của Disney, một công ty sản xuất nhiều nội dung hoạt hình, có thể đã ảnh hưởng đến các dự án của Pixar.

Sự ra đi của giám đốc sáng tạo John Lasseter là một "cú đánh" đối với Pixar. Ảnh: ScreenRant.

Sự thất bại của Pixar không thể nguỵ biện bằng cánh cho rằng, khán giả không thích thú với phim hoạt hình như trước. Phim Super Mario Bros. là bộ phim có doanh thu cao nhất năm 2023, với hơn 1,34 tỷ USD kiếm được tại phòng vé. Disney cũng đạt được thành công lớn với Encanto. DreamWorks có một sự trở lại đáng kể với bộ phim Puss in Boots: The Last Wish, và Sony đã ấn tượng với việc phát hành Spider-Man: Into the Spider-Verse và phần tiếp theo của nó, Spider-Man: Across the Spider-Verse. Vì vậy, trong khi tất cả các đối thủ của Pixar đang cải thiện góc tiếp cận dòng phim hoạt hình, hãng phim danh tiếng này đã mất đi sự nổi bật.

Sự thất bại của Soul, Turning Red, Elemental và nhiều bộ phim khác không có nghĩa chúng là những bộ phim kém chất lượng. Thực tế, chúng chứng minh rằng, Pixar vẫn giữ lại bản sắc mà họ thể hiện trong những năm đầu tiên. Tuy nhiên, hãng phim hoạt hình đã chọn cách quay lại với những bộ phim thành công trước đây của mình. Toy Story 5 và Inside Out 2 đang được sản xuất, mặc dù giới phê bình đánh giá chúng là những bộ phim "cố đấm ăn xôi, ăn mày dĩ vãng". Chỉ thời gian mới có thể nói lên liệu các bộ phim có thể làm hồi sinh phần nào tinh thần cũ của Pixar, nhưng cũng có khả năng chúng sẽ là những bước đi tiêu cực đối với một hãng phim đề cao sự mới mẻ và sáng tạo như Pixar.

Có nhiều cách mà Pixar có thể làm cho mọi thứ trở lại bình thường trong những năm sắp tới sau các thất bại của những bộ phim gần đây. Nhưng cách mà họ chọn là khởi động lại những dự án cũ từng thành công. Thời đại đã thay đổi, Pixar cũng phải đi những bước tưởng chừng như ngược lại với triết lý của họ trong quá khứ. Mặc dù vậy, hãng buộc phải thích ứng với thế giới mới sau đại dịch.