Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo (Extraordinary Attorney Woo) được khen ngợi là một "bộ phim chữa lành hay nhất năm 2022". Bộ phim kể về Woo Young Woo (Park Eun Bin đảm nhận) xếp hạng nhất trong bảng xếp hạng Top 10 chương trình truyền hình (không phải tiếng Anh) trên Netflix toàn cầu. Ở thời điểm mới lên sóng, rating mở màn của Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo chỉ đạt 0,9%. Sau 5 tập phim, con số này tăng lên gấp 10 lần, đạt ngưỡng 9,1%.

Theo iMBC, tập 8 phim Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo gây sốt khi đạt tỷ suất người xem là 13,1%. Hiện tại, sau gần 10 tập lên sóng, số người xem Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo vẫn tiếp tục tăng qua từng tập phim. Vậy đâu là lý do khiến bộ phim xoay quanh nhân vật nữ chính mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ (ASD) nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả?

Vì sao phim Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo hút khán giả sau gần 10 tập lên sóng? (Ảnh trong phim)

Vì sao phim Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo hút khán giả?

Thực tế, có nhiều lý do khiến bộ phim Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo gặt hái được thành công lớn. Trong đó, bộ phim xây dựng cốt truyện chặt chẽ như bộ phim truyền hình pháp luật. Mỗi tập phim là một vụ kiện khác nhau và nữ chính Woo Young Woo giải quyết các vụ án bằng năng lực, sáng tạo của mình.

Mặt khác, chính nhân vật Young Woo mang đến cho bộ phim sự độc đáo và khác biệt. Cô nàng liên tục đối mặt với trở ngại và định kiến dù xinh đẹp, tài năng với chỉ số IQ 164 cùng trí nhớ vượt trội, suy nghĩ sáng tạo.

Tuy nhiên, Young Woo có EQ thấp và kỹ năng xã hội kém. Cô luôn cố gắng để trở thành nữ luật sư giỏi hơn. Ngoài công việc, cuộc sống tình cảm, gia đình, bạn bè của nữ luật sư mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ cũng khiến khán giả thêm tò mò về nhân vật này.

Nhân vật Young Woo mang đến cho bộ phim sự độc đáo và khác biệt. (Ảnh trong phim)

Lý do phim Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo hút khán giả còn nhờ dàn diễn viên với diễn xuất tốt, ngoại hình đẹp. Đạo diễn Yoo In Sik đã tin tưởng giao vai nữ chính cho Park Eun Bin đảm nhận. Theo Koreaboo, lý do để vị đạo diễn này quyết tâm mời nữ diễn viên Park Eun Bin tham gia bộ phim là vì tinh thần trách nhiệm, tính cách hài hước nhưng có phần rụt rè, nhút nhát của cô nàng.

Khi nhận được sự tin tưởng của đạo diễn Yoo In Sik và ê-kíp sản xuất bộ phim, nữ diễn viên Park Eun Bin cố gắng hoàn thành vai diễn Woo Young Woo để đáp lại sự kỳ vọng và lòng tin của mọi người dành cho mình.

Ngoài nhân vật nữ chính Woo Young Woo, vai diễn Lee Joon Ho (Kang Tae Oh đảm nhận) còn mang lại thành công ngoài mong đợi cho nam diễn viên sinh năm 1994 này sau nhiều vai diễn của anh bị cho là mờ nhạt.

Vai diễn Lee Joon Ho trong phim Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo do nam diễn viên Kang Tae Oh đảm nhận. (Ảnh trong phim)



Nhờ sự kết hợp ăn ý giữa Park Eun Bin - Kang Tae Oh và dàn diễn viên phụ với ngoại hình đẹp, diễn xuất tốt gồm: Kang Ki Young đóng vai luật sư Jung Myung Seok; Joo Hyun Young thủ vai Dong Geu Rami - bạn thân của Woo Young Woo; Ha Yoon Kyung vai luật sư Choi Soo Yeon và Joo Jong Hyuk vai luật sư Kwon Min Woo... khiến khán giả hào hứng sau mỗi tập phim lên sóng.



Dàn diễn viên phim trong phim Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo gây ấn tượng với khán giả nhờ diễn xuất tốt, ngoại hình đẹp. Trong ảnh (từ trái sang) là nữ diễn viên Ha Yoon Kyung đóng vai luật sư Choi Soo Yeon, nữ chính Woo Young Woo (Park Eun Bin đóng) và nam diễn viên Kang Ki Young đóng vai luật sư Jung Myung Seok. (Ảnh trong phim)

Những tập tiếp theo phim Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo sẽ tiếp tục lên sóng vào lúc 21 giờ, thứ Tư và thứ Năm hàng tuần trên Netflix.