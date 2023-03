Vì sao phim Taxi Driver 2 bất ngờ bị hoãn chiếu?

Phim Taxi Driver 2 bất ngờ bị hoãn chiếu

Theo Nielsen Korea, phim Taxi Driver 2 tập 5 đã đạt được mức rating trung bình trên toàn quốc là 14.7%, đánh dấu mức xem cao nhất mọi thời đại cho phần phim mới này. Trong khi Taxi Driver 2 tập 6 được khán giả chờ đợi lên sóng theo đúng dự kiến thì phía nhà sản xuất bất ngờ thông báo hoãn chiếu.

Theo đó, phim Taxi Driver 2 tập 6 sẽ không phát sóng vào tối nay (10/3) như lịch chiếu dự kiến trước đó để nhường sóng cho 2023 WBC (World Baseball Classic) giữa Hàn Quốc và Nhật Bản. Vì vậy Taxi Driver 2 tập 6 dự kiến sẽ được nhà đài phát sóng vào tối mai (11/3).

Phim Taxi Driver 2 tập 5 có cảnh Kim Do Gi (Lee Je Hoon) và Ahn Go Eun (Pyo Ye Jin) phải đóng giả một cặp vợ chồng. (Ảnh: FB K+ Cinema)

Trước đó, lịch chiếu phim Taxi Driver 2 lên sóng vào thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần. Tại Việt Nam, Truyền hình K+ là đơn vị độc quyền phát sóng Taxi Driver 2 vào lúc 23h10 trên mọi nền tảng, gồm K+Cine và app K+, song song thời gian chiếu tại Hàn Quốc.



Nội dung phim Taxi Driver 2 có gì hấp dẫn?

Được chuyển thể từ webtoon nổi tiếng Red Cage, Taxi Driver là một trong các tác phẩm ăn khách của màn ảnh nhỏ Hàn Quốc năm 2021. Bộ phim xoay quanh một hãng taxi bí ẩn mang tên Rainbow Taxi (Taxi Cầu Vồng). Với vẻ ngoài là dịch vụ vận chuyển nhưng thực chất đây là một đội ngũ thực thi công lý, mang mục tiêu thay các khách hàng khi họ không giành được công bằng trước pháp luật.

Theo Naver đưa tin, bộ phim Taxi Driver 2 nhận được phản hồi tích cực từ khán giả sau khi phát sóng hai tập đầu tiên. Rating của phim vượt mốc hai con số với tỷ suất lần lượt là 12,1% và 10,3%. Đáng chú ý, nhiều địa điểm của Việt Nam xuất hiện trên phim thông qua hành trình truy tìm nạn nhân của Kim Do Ki (tài tử Lee Je Hoon thủ vai) như đường Lê Duẩn, Nhà thờ Đức Bà, Vịnh Hạ Long, cầu Rồng ở Đà Nẵng... khiến khán giả Việt Nam thích thú.

Cặp đôi Kim Do Gi và Ahn Go Eun khiến khán giả phấn khích khi đóng giả là cặp vợ chồng mới cưới trong tập 5 phim Taxi Driver 2. (Ảnh: FB K+ Cinema)

Trong phim Taxi Driver 2 tập 5 lên sóng theo đúng lịch chiếu vào tối 3/3 có cảnh Kim Do Gi (Lee Je Hoon) và Ahn Go Eun (Pyo Ye Jin) phải đóng giả một cặp vợ chồng để thực hiện nhiệm vụ mới. Cặp đôi muốn tiếp cận kẻ môi giới bất động sản có tên Kang Pil Seung. Tuy nhiên, Kim Do Gi và Go Eun vẫn không qua mặt được Kang Pil Seung. "Các bạn chưa kết hôn, phải không?", Kang Pil Seung đã hỏi thẳng Kim Do Gi và Go Eun. Trước câu hỏi của Kang Pil Seung, Kim Do Gi và Go Eun "đứng hình" vì bị phát hiện đóng giả làm cặp vợ chồng.

Trong phim Taxi Driver 2 tập 6 dự kiến lên sóng vào tối mai (11/3) hứa hẹn mang đến cho khán giả tình tiết hấp dẫn và những cảnh hành động "nghẹt thở". Trong tập phim này có cảnh Kang Pil Seung cùng đàn em thân thiết bắt nhốt những đứa trẻ vào một căn nhà tối tăm. Chỉ khi hắn rung chuông thì những đứa trẻ này mới được phép lấy đồ ăn.

Để giải cứu những đứa trẻ bị Kang Pil Seung bắt nhốt, bạo hành, tài xế Kim Do Gi đã không quản ngại nguy hiểm. Anh xông vào một căn phòng bốc cháy khiến Ahn Go Eun (Pyo Ye Jin) không khỏi lo lắng: "Tài xế Kim, anh không sao chứ?". Trong khi đó, Kim Do Gi chỉ mong muốn sự an toàn cho những đứa trẻ. Anh khuyên đồng đội: "Đừng đến đây. Đi theo Kang Pil Seung đi..."

Kim Do Gi và các thành viên hãng Taxi Cầu Vồng sẽ lật tẩy bộ mặt thật xấu xa, tàn độc của Kang Pil Seung như thế nào?

Phim Taxi Driver 2 tập 6 dự kiến sẽ được nhà đài phát sóng vào tối mai (11/3).

Phim Taxi Driver 2 tập 6: Lee Je Hoon đối mặt với nguy hiểm để giải cứu những đứa trẻ tội nghiệp. (Nguồn: NSX)