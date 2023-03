Trong phim Taxi Driver 2 tập 5, Kim Do Gi và Go Eun (Pyo Ye Jin) phải đóng giả một cặp vợ chồng để thực hiện nhiệm vụ mới. Theo đó, cả hai muốn tìm ra sự thật đằng sau kẻ môi giới bất động sản có tên Kang Pil Seung.

Dù đã thể hiện loạt biểu cảm tình tứ dành cho đối phương cùng sự hỗ trợ của các thành viên của hãng Taxi Cầu Vồng nhưng Kim Do Gi và Go Eun vẫn không qua mặt được Kang Pil Seung.

Khép lại phim Taxi Driver 2 tập 5, Kang Pil Seung đã hỏi thẳng Kim Do Gi và Go Eun: "Các bạn chưa kết hôn, phải không?". Trước câu hỏi của Kang Pil Seung, Kim Do Gi và Go Eun "đứng hình" vì bị phát hiện. Với trí thông minh và khả năng xử lý tình huống, Kim Do Gi liệu có nghĩ ra cách để tiếp tục qua mặt được Kang Pil Seung?

Taxi Driver 2 tập 5, Kim Do Gi và Go Eun (Pyo Ye Jin) phải đóng giả một cặp vợ chồng. (Ảnh trong phim)

Phim Taxi Driver 2 tập 6: Lee Je Hoon đối mặt với nguy hiểm khiến Pyo Ye Jin lo lắng

Phim Taxi Driver 2 tập 6 lên sóng vào tối nay (4/3) thu hút sự quan tâm của khán giả. Bộ mặt thật xấu xa, tàn độc của Kang Pil Seung khiến Lee Je Hoon quyết tâm muốn lật tẩy. Cụ thể, trong tập phim này có cảnh Kang Pil Seung cùng đàn em thân thiết bắt nhốt những đứa trẻ vào một căn nhà tối tăm. Chỉ khi hắn rung chuông thì bọn trẻ mới được phép lấy đồ ăn.

Để giải cứu những đứa trẻ bị Kang Pil Seung bạo hành, tài xế Kim Do Gi đã không quản ngại nguy hiểm. Anh xông vào một căn phòng bốc cháy khiến Ahn Go Eun (Pyo Ye Jin) không khỏi lo lắng: "Tài xế Kim, anh không sao chứ?". Trong khi đó, Kim Do Gi chỉ mong muốn sự an toàn cho những đứa trẻ. Anh khuyên đồng đội: "Đừng đến đây. Đi theo Kang Pil Seung đi..."

Phim Taxi Driver 2 tập 6: Lee Je Hoon đối mặt với nguy hiểm khi xông vào biển lửa. (Ảnh: trong phim)

Sau đó, anh đã thoát khỏi đám cháy và bế trên tay một đứa trẻ. Kim Do Gi không khỏi phẫn nộ, tuyên bố sẽ trừng phạt những kẻ xấu xa: "Các người cần một trận đòn". Đồng thời, tài xế Kim gửi lời xin lỗi đến đứa trẻ tội nghiệp: "Người lớn bọn chú vô cùng xin lỗi".

Lee Je Hoon giải cứu những đứa trẻ bị bạo hành. (Ảnh trong phim.

Phim Taxi Driver 2 tiếp tục lên sóng vào thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần.

Tại Việt Nam, Truyền hình K+ là đơn vị độc quyền phát sóng Taxi Driver 2 vào lúc 23h10 trên mọi nền tảng, gồm K+Cine và app K+, song song thời gian chiếu tại Hàn Quốc.