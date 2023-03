Ngày 28/3, ILFScience đưa tin, theo kết quả của một bài kiểm tra về khứu giác được công bố trên Frontiers in Psychology, cơ thể đàn ông độc thân có xu hướng "bốc mùi" hơn những người đang trong một mối quan hệ yêu đương. Tuy nhiên, trong khi mùi cơ thể nồng nặc (BO) có thể gây khó chịu cho người khác, tác giả của công trình nghiên cứu cho rằng, với mùi cơ thể mạnh mẽ, những người đàn ông độc thân đang "báo hiệu" cho phái nữ biết, họ đang sẵn sàng yêu và được yêu.

Nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng những người đàn ông độc thân thường có mức testosterone cao hơn những người đàn ông có bạn tình, nguyên nhân bởi sự khác biệt về tần suất tình dục. Việc duy trì một mối quan hệ khiến cho lượng testosterone giảm xuống thấp. Điều này có thể là lý do mức độ hormone giới tính có xu hướng giảm ở những người đàn ông có bạn tình.



Vì sao phụ nữ có thể "ngửi" thấy đàn ông độc thân?

Phụ nữ có thể ngửi thấy mùi đặc biệt của đàn ông độc thân. (Ảnh minh họa: IT).

Người ta cũng cho rằng, testosterone có thể góp phần tạo ra BO, đó chính là lý do khiến cho những người đàn ông độc thân có cơ thể "bốc mùi" hơn phần nam giới còn lại.

Để tiến hành điều tra, các nhà nghiên cứu đã cung cấp cho 91 người đàn ông một chiếc áo phông trắng và mặc nó trong một ngày. 46 người đàn ông độc thân và 45 người đàn ông có bạn đời được hướng dẫn tập thể dục một cách vừa phải để đảm bảo có mồ hôi được thấm vào nách của chiếc áo phông.

Sau khi thu thập những chiếc áo đẫm mồ hôi, các tác giả nghiên cứu sau đó đưa phần nách bẩn bên dưới lỗ mũi của 82 phụ nữ khác nhau. Mỗi người phụ nữ sẽ ngửi 6 chiếc áo khác nhau, cùng với đó họ được xem ảnh của các chủ nhân của chúng.

Các tác giả nghiên cứu viết: "Đúng như giả thuyết ban đầu của chúng tôi, BO của những người đàn ông độc thân được đánh giá là có mùi mạnh hơn BO của những người đàn ông đã có bạn đời. Chúng tôi cũng phát hiện ra rằng, khuôn mặt của những người đàn ông độc thân được đánh giá là nam tính hơn khuôn mặt của những người đàn ông đã có bạn đời, nhưng đánh giá này chỉ ở xuất hiện những phụ nữ đã có bạn đời".

Giải nghĩa sự hấp dẫn từ mùi của bạn khác giới, các nhà nghiên cứu cho rằng, sự khác nhau về mùi sẽ giúp cho phụ nữ tìm được đối tác phù hợp của họ. "Từ góc độ tiến hóa, phụ nữ có thể phát hiện ra các tín hiệu hóa học, từ đó tránh tán tỉnh những con đực có bạn tình. Đây là những con đực nằm trong nhóm sẽ không đảm bảo về mặt sinh sản cho con cái độc thân", nhà khoa học nói.

Tuy vậy, thật không may, BO mạnh không hẳn sẽ là lý do khiến cho đàn ông dễ dàng tìm được "nửa kia" của mình. Nguyên nhân bởi mùi hương từ những anh chàng này lại không được phái nữ đánh giá là "thơm", quyến rũ hoặc hấp dẫn hơn so với những người đàn ông đã có bạn đời.

Điều thú vị là trong cùng nghiên cứu, những người phụ nữ đã có bạn đời cũng cho rằng, khuôn mặt của những người đàn ông "có chủ" khiến họ cảm thấy tin tưởng và trung thành hơn. Tuy nhiên, phụ nữ độc thân thì không nhìn thấy điều này ở cả hai nhóm nam giới.

Quay trở lại vấn đề về mùi, các tác giả nghiên cứu đưa ra một lời giải thích khác cho việc BO tăng cao ở những người độc thân. Theo đó, những người đàn ông độc thân có thể đơn giản là không chịu vệ sinh kỹ lưỡng như nam giới có bạn tình.