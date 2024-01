Số liệu của Cục Thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, GRDP cả dầu khí ước năm 2023 theo giá so sánh 2010 là 218.576,1 tỷ đồng, giảm 1,02% so cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân tăng trưởng giảm chủ yếu là do sản lượng khai thác dầu khí giảm mạnh.

Công nghiệp khai thác dầu thô và khí đốt chiếm 35,7% nền kinh tế Bà Rịa - Vũng Tàu

Phân theo cơ cấu kinh tế: Khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 6,46% tổng GRDP; công nghiệp - xây dựng 66,6%; dịch vụ 18,33%... Từ cơ cấu trên, có thể thấy công nghiệp vẫn là ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, mà trong đó, công nghiệp khai thác dầu thô và khí đốt chiếm 35,7% (giá hiện hành) toàn bộ nền kinh tế; công nghiệp chế biến chế tạo chiếm 20,12%.

Chính sự sụt giảm của sản phẩm dầu thô khai thác và khí đốt dẫn đến quy mô GRDP và GRDP bình quân đầu người của tỉnh này sụt giảm.

Sự sụt giảm của sản phẩm dầu thô khai thác và khí đốt dẫn đến quy mô GRDP của Bà Rịa Vũng Tàu năm 2023 sụt giảm. Ảnh TL

Cụ thể, quy mô GRDP của tỉnh ước năm 2023 là 366.456 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người là 308,7 triệu đồng/người/năm, giảm 5,47% so năm 2022.

Nếu tính theo USD, quy mô GRDP là khoảng 15.323,3 triệu USD; GRDP bình quân đầu người ước 12.908,7 USD/người/năm, giảm 5,47% so với cùng kỳ năm 2022.

Còn nếu trừ dầu khí, ước tính GRDP của Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2023 theo giá so sánh năm 2010 là 122.939,6 tỷ đồng, tăng 5,75% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,48%; công nghiệp - xây dựng tăng 7,69%; khu vực dịch vụ tăng 3,52%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 4,54%. Công nghiệp (trừ dầu) vẫn là ngành kinh tế chủ lực của tỉnh, năm qua có mức tăng 8%, đóng góp 3,86 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung.

Điểm sáng nhất là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12,59%, đóng góp 4,23 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung cả nền kinh tế.

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Về cơ cấu kinh tế, GRDP trừ dầu khí theo giá hiện hành là 228.868,5 tỷ đồng; trong đó khu vực công nghiệp - xây dựng vẫn là chủ lực với 116.201,7 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 50,77%.

Quy mô GRDP và GRDP bình quân đầu người, nếu tính theo VNĐ thì quy mô GRDP trừ dầu khí ước năm 2023 là 228.868,5 tỷ đồng, tăng 6,44% so với cùng kỳ năm trước; GRDP bình quân đầu người là 192,8 triệu đồng/người/năm, tăng 5,63%.

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Còn nếu tính theo USD, quy mô GRDP trừ dầu khí ước năm 2023 là 9.357 triệu USD, tăng 6,44% so với cùng kỳ năm trước; GRDP bình quân đầu người là 8.078 USD/người/năm.

Trong năm 2023, Bà Rịa - Vũng Tàu đã cấp giấy đăng ký kinh doanh cho 1.853 doanh nghiệp, bằng 99,84% so với cùng kỳ năm trước, với tổng vốn đăng ký hơn 18.077 tỷ đồng, tăng 4,07%.

Toàn tỉnh năm qua có 348 doanh nghiệp giải thể, cũng giảm so với cùng kỳ năm trước. Số doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động dù tăng gần 11% do kinh doanh không hiệu quả, nhưng cũng có 1.098 doanh nghiệp quay lại hoạt động.

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Dự báo tăng trưởng GRDP của Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024 cao nhất 8,1%

Năm 2024, hầu hết các tổ chức quốc tế dự báo tăng trưởng toàn cầu tiếp tục suy giảm, đạt mức thấp hơn năm 2023, do vẫn phải đối mặt với nhiều rủi ro.

Tuy nhiên, 2024 là năm mà Bà Rịa – Vũng Tàu có nhiều dự án lớn đi vào hoạt động, như Hóa dầu Long Sơn - đã có kế hoạch sản xuất ước 33.825 tỷ đồng; Hyosung Vina được tạo điều kiện tốt để phát triển sản xuất kinh doanh, triển khai các dự án mới với kế hoạch năm 2024 là 22.005 tỷ đồng, tăng 49,29% (năm 2023 ước 14.740 tỷ đồng).

Các dự án của PTSC, PVGAS đi vào hoạt động... có thể giúp tỉnh tăng trưởng cao ngay trong quý 1/2024 và những quý tiếp theo của năm 2024.

"Khi sản xuất phục hồi, việc làm, thu nhập tăng lên, nhu cầu hàng hóa cho sản xuất và tiêu dùng tăng lên sẽ kéo theo và tạo ra động lực mới đối với phát triển các ngành dịch vụ, đặc biệt là vận tải, cảng biển, kho bãi; du lịch; bán buôn... và có thể cả ngành kinh doanh bất động sản sẽ có cơ hội phát triển", ông Đỗ Danh Thành, Cục trưởng Cục thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dự báo.

Cục thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dự báo tăng trưởng GRDP trên địa bàn tỉnh năm 2024 trừ dầu khí có khả năng đạt từ 7% đến 8,1%, một con số rất cao.