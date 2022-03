Vì sao The Power of the Dog "hụt hơi" tại trao giải Oscar 2022?

Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên bộ phim The Power of the Dog của đạo diễn Jane Campion ra mắt tại Liên hoan phim Venice tháng 9 năm ngoái đã tạo ra một "làn sóng" trong giới phê bình phim.

Điều đó tới từ những người có quyền lực trong giới truyền thông, những người luôn có quyền to tiếng trong các cuộc tranh cãi, phần lớn đều "rải thảm" để đón chào bộ phim này. The Power of the Dog nhận được vô số những lời khen ngợi, cùng với Driver My Car, bộ phim "thống trị" các giải thưởng và có tên trong danh sách phim hay nhất của các nhà phê bình. Tác phẩm điện ảnh của Jane Campion là một trong những bộ phim thành công nhất năm 2021 và điều đó thể hiện với 12 đề cử Oscar. Tất cả những điều đó cho thấy rằng, bộ phim hoàn toàn đủ cơ sở để chiến thắng trong hạng mục cao quý nhất của Oscar 2022 là Phim xuất sắc nhất.

Bộ phim The Power of the Dog được giới phê bình tung hô khi mới ra mắt. (Ảnh: IT).

Bộ phim lấy bối cảnh những năm 1920 tại miền Tây nước Mỹ, George (Jesse Plemons) và người anh trai Phil Burbank (Benedict Cumberbatch) cùng nhau điều hành một trang trại chăn nuôi gia súc. George tốt tính và giản dị bao nhiêu thì Phil lại hung hăng và hiếu chiến bấy nhiêu. Phil không ngớt chê bai em trai, cũng như cảnh báo về bất kỳ điểm yếu nào mà anh ta "ngửi" thấy ở một người đàn ông.

George dần phải lòng bà chủ nhà hàng Rose (Kirsten Dunst). Sau khi họ thành hôn, con trai của Rose là Peter (Kodi Smitt-McPhee) cũng chuyển tới căn nhà của anh em Burbank. Phil nhanh chóng chọn "con mồi" này làm thú tiêu khiển, hắn liên tục chê bai và chế nhạo vẻ ngoài rụt rè, yếu ớt của Peter. Trang trại Burbank từ đó trở nên nặng nề như địa ngục với mẹ con Rose.

Câu chuyện lấy bối cảnh miền viễn Tây nước Mỹ những năm 1920. (Ảnh trong phim)

Thế nhưng, Peter phát hiện bí mật mà Phil giữ kín hàng bao năm. Đó là Phil hóa ra lại là người đồng tính. Sự xuất sắc của Jane Campion nằm ở chỗ dẫn dụ người xem rằng bộ phim xoay quanh một cặp đồng tính đến với nhau bất chấp hoàn cảnh. Chỉ đến cuối cùng, trên nền những mâu thuẫn này, nữ đạo diễn Jane Campion đã tạo ra một vụ mưu sát tình ái kịch tính bậc nhất.

"Hụt hơi" trên đường đua song mã tại trao giải Oscar 2022

Khi The Power of the Dog ra mắt khán giả trên Netflix vào ngày 17/11 năm ngoái, không quá lời để cho rằng, có nhiều phản ứng không mấy vui vẻ từ khán giả nhắm vào bộ phim này. Mặc dù bộ phim là một tác phẩm điện ảnh xứng tầm, khán giả đắm chìm vào vẻ đẹp qua từng cảnh quay, từng khoảnh khắc đều mang lại sự căng thẳng hay phấn khích cho tâm lý của người xem tùy vào dụng ý của đạo diễn. Tuy nhiên, nếu xét về khía cạnh cảm xúc và chủ đề thì bộ phim cho thấy nó chưa khai thác đúng và đủ về hình ảnh người cao bồi miền Tây nước Mỹ.

Cuối cùng, bộ phim được đánh giá là "con ngựa bất kham" tại trao giải Oscar 2022 đã phải dừng bước trước Coda, một dự án phim với dàn diễn viên ít tên tuổi. Câu chuyện về chàng David và gã khổng lồ Goliath không phải là hiếm tại Oscar trong ba thập kỷ gần đây: Forest Gump đánh bại Pulp Fiction, The King's Speech chiến thắng The Social Network, Roma thua cuộc trước Green Book. Thế nhưng trong cuộc đối đầu kể trên, chưa từng có gã khổng lồ Goliath nào lại có tính kết nối với khán giả kém như The Power of the Dog.

The Power of the Dog "hụt hơi" trong cuộc đua song mã. (Ảnh trong phim)

Trên mạng xã hội, báo chí và ngay cả các podcast, nhiều ý kiến cho rằng bộ phim The Power of the Dog có tiết tấu quá chậm, quá lạnh lùng. Bộ phim tăm tối, nghệ thuật và có quá nhiều năng lượng tiêu cực. Nhận định cho rằng người xem không thể hòa mình vào bộ phim và nó có một cái kết khó hiểu.

Tuy nhiên, có nhiều bộ phim có tiết tấu chậm chạp khiến người xem thích thú, nhiều bộ phim tăm tối và lạnh lùng khiến người xem không thể rời mắt. Như vậy, lý do nào khiến The power of the Dog "hụt hơi"?

Sự khó hiểu trong 45 phút cuối cùng của bộ phim khiến cho người xem phải tự gãi đầu tự hỏi rằng: "Chuyện gì đang xảy ra?". Và dĩ nhiên với mạch truyện tương đối khó hiểu, bộ phim khiến cho khán giả đại chúng cảm thấy không hứng thú là điều dễ hiểu. Thế nhưng, sức hấp dẫn của bộ phim này chính là ở sự mơ hồ và chiều sâu của nhân vật. Không có tình tiết nào là quá rõ ràng, ngay cả chính tiêu đề của bộ phim. Sự phức tạp đó là "đất diễn" để nam diễn viên Benedict Cumberbatch và Kirsten Dunst có màn trình diễn xuất sắc nhất trong sự nghiệp. Trong khi Kodi Smit-McPhee sở hữu một đề cử xứng đáng cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.

The Power of the Dog là một cuộc cách mạng lật đổ sự thống trị tự xưng và mang tính áp đặt của nam giới. Kodi Smit-McPhee trong vai cậu bé đồng tính Peter đảm trách công việc này. Nhạy cảm, thông minh và sắc bén, Peter đã kết liễu con chó già Phil trong chiếc bẫy tình cảm tinh vi. Tuy vậy, bộ phim đã "hụt hơi" khi phải tự giải quyết nhiều mâu thuẫn do chính nó đặt ra. Bên cạnh đó, hệ thống bình chọn mới của Oscar cũng mang đem lại sự công bằng hơn khi "gã khổng lồ Goliath" không còn nhiều lợi thế trước người tí hon David. Cuối cùng, The Power of the Dog chỉ đạt duy nhất một giải Oscar Đạo diễn xuất sắc nhất trong tổng cộng 12 đề cử.