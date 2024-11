Trong báo cáo hợp nhất quý 3/2024, Tổng Công ty Viglacera - CTCP (HoSE: VGC) ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.834 tỷ đồng, giảm 18,3% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp giảm từ 1.069 tỷ đồng xuống còn 872 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính giảm 40,5% về 11,6 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm 24% xuống còn 75,5 tỷ đồng nhưng chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 16% lên 215,6 tỷ đồng. Chi phí bán hàng duy trì ở mức 215 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Viglacera còn ghi nhận khoản lỗ 36,6 tỷ đồng từ công ty liên kết, liên doanh, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ lỗ 6 tỷ đồng.

Cuối cùng, Viglacera báo lãi sau thuế đạt hơn 234 tỷ đồng, giảm xấp xỉ 200 tỷ đồng so kết quả đạt được trong quý 3/2023 (tương ứng giảm 46%). Đây là quý thứ 2 liên tiếp, lợi nhuận Công ty đi lùi so với cùng kỳ. Trong quý 2/2024, lãi sau thuế đạt 171 tỷ đồng, giảm 73% so với quý 2/2023.

Theo biên bản giải trình, ban lãnh đạo Viglacera cho biết, lợi nhuận quý 3 suy giảm chủ yếu do doanh thu mảng cho thuê hạ tầng khu công nghiệp giảm so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, các công ty con, liên kết của Công ty trong nhóm kinh gặp khó trong công tác tiêu thụ, giá bán cũng như sản lượng tiêu thụ đều giảm.

Số liệu: Báo cáo tài chính hợp nhất các quý, Dân Việt tổng hợp

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, doanh thu của Viglacera đạt 8.185 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 909 tỷ đồng, giảm lần lượt 19,5% và 42,8% so với 9 tháng đầu năm 2023, tương ứng hoàn thành 60,5% kế hoạch doanh thu và 82% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Xét về cơ cấu doanh thu, nhóm sản phẩm vật liệu xây dựng chiếm tới 66,5% tổng doanh thu 9 tháng đầu năm, đạt 5.444 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ. Trong đó, phần lớn là doanh thu bán các sản phẩm gạch ốp lát (2.507 tỷ đồng) và doanh thu bán các sản phẩm kính, gương (1.174 tỷ đồng).

Trong khi đó, doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ chiếm 33,41% tổng doanh thu 3 quý đầu năm của Tổng Công ty Viglacera, đạt 2.735 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ năm 2023, chủ yếu là do giảm doanh thu cho thuê đất hạ tầng khu công nghiệp (giảm 41%, còn 2.270 tỷ đồng).

Số liệu: Báo cáo tài chính hợp nhất các năm, Dân Việt tổng hợp

Tại thời điểm ngày 30/9/2024, tổng tài sản của Viglacera đạt 24.231 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Tài sản bao gồm 1.759 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, 1.200 tỷ đồng phải thu ngắn hạn, 4.584 tỷ đồng hàng tồn kho, 5.990 tỷ đồng tài sản dài hạn.

Ảnh chụp màn hình (Nguồn: Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2024)

Chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tài sản của Viglacera là 6.057 tỷ đồng tài sản dở dang dài hạn, chủ yếu tập trung tại dự án Khu công nghiệp Thuận Thành giai đoạn 1 (2.148 tỷ đồng), Khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn 1 (1.036 tỷ đồng), Khu công nghiệp Tiền Hải - Thái Bình (519 tỷ đồng), Khu công nghiệp Yên Mỹ (541 tỷ đồng)…

Ở bên kia bảng cân đối, tổng nợ phải trả của Viglacera là 14.277 tỷ đồng, giảm 2% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tính đến hết quý 3/2024 tăng 4,5% lên 9.953 tỷ đồng.

Số liệu: Báo cáo tài chính hợp nhất các năm, Dân Việt tổng hợp

Trong năm 2024, SSI Research ước tính lợi nhuận trước thuế của Viglacera có thể giảm 17,7% so với cùng kỳ, xuống mức 1.440 tỷ đồng do nhu cầu kính xây dựng vẫn chưa phục hồi.

SSI Research kỳ vọng Viglacera sẽ cho thuê 180 ha đất khu công nghiệp, tăng 4% so với cùng kỳ trong năm 2024, chủ yếu tại các Khu công nghiệp Yên Phong IIC, Thuận Thành và Phú Hà.

Nhóm chuyên gia công ty chứng khoán này dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận gộp năm 2024 của Viglacera lần lượt là 3.900 tỷ đồng và 1,97 tỷ đồng, lần lượt giảm 10% và 8% so với cùng kỳ. Trong đó, mảng kính xây dựng dự kiến lỗ gộp 323 tỷ đồng.

Cổ phiếu VGC của Viglacera cũng trong nhóm "thăng hoa" ngày Donald Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần (8/11), cổ phiếu VGC của Viglace ra có giá 42.600 đồng/cổ phiếu.

Nhìn lại phiên giao dịch ngày 6/11, khi mà ông Donald Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ, mã cổ phiếu này đã có 1 phiên "thăng hoa" cả về giá và thanh khoản. Hơn 3,5 triệu được khớp lệnh trong phiên 6/11, gấp 13 lần thanh khoản phiên hôm qua và gấp 5 lần trung bình các phiên trước đó. Trong đó, nhà đầu tư ngoại mua ròng hơn 18,1 tỷ đồng VGC.

Hiệu ứng tăng giá mạnh mẽ lan tỏa đến VGC và đưa cổ phiếu tăng 7%, chốt phiên 6/11 ở ngưỡng 42.800 đồng/cổ phiếu.