Vì sao vừa ngủ dậy Từ Hi Thái hậu đã thẳng tay "trừ khử" cung nữ?

Làm mọi cách để giữ nhan sắc xuân trẻ

Theo sử sách ghi lại, cuộc sống của Từ Hi Thái hậu vô cùng xa hoa, người ta nói rằng bà chưa bao giờ uống nước giếng, nước mà Từ Hi uống là nước khoáng, nước suối trong và thậm chí là nước đọng sương. Từ Hi cho rằng loại nước này trong sạch hơn, sau khi uống vào có thể làm đẹp da, kéo dài tuổi thọ, thậm chí bà còn thường xuyên uống sữa non của phụ nữ mới sinh.

Vì vậy, nhiều sử sách ghi lại rằng vào những năm cuối đời, làn da của bà vẫn rất mịn màng, căng và sáng bóng.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, dù có dùng thần dược như thế nào thì vẫn có một khoảng cách lớn giữa một phụ nữ 60 tuổi và một phụ nữ 20 tuổi.



Trong cuộc sống thường ngày, để lấy lòng Từ Hi Thái Hậu, các cung nữ và thái giám xung quanh bà thường khen Từ Hi có làn da đẹp, trẻ trung và quy trình chăm sóc tốt.

Cung nữ bị giết hại chỉ vì... không nhận ra Từ Hi Thái Hậu

Một ngày nọ, khi Từ Hi tỉnh dậy, có một cung nữ nhỏ bé bên cạnh, người này phụ trách hầu hạ bà. Tuy nhiên, Từ Hi chỉ nhìn liếc qua cung nữ nhỏ bé này và cô ấy bị giết hại. Vậy tại sao cung nữ nhỏ bé này phải mất mạng?

Hóa ra là Từ Hi thái hậu khi vừa mới ngủ dậy, cung nữ nhỏ bé này do là cung nữ mới nên đã không nhận ra bà trong một chốc lát, hoặc là cô ấy ngạc nhiên trước gương mặt mộc của Từ Hi. Điều này làm cho Từ Hi không vui, sau đó đã ra lệnh giết chết cung nữ này.

Thẳng tay trừ khử tất cả những ai cản đường

Trong lịch sử Trung Quốc cuối thời nhà Thanh, Từ Hi thái hậu có quyền lực tuyệt đối, trên cả hoàng đế.

Ban đầu, bà là phi tần của hoàng đế Hàm Phong. Khi con trai là Hoàng đế Đồng Trị lên ngôi, bà trở thành hoàng thái hậu nhiếp chính của triều đình.

Bà trở thành “quả phụ” khi mới 26 tuổi nhưng có tin đồn là đời sống tình cảm không hề cô đơn, thậm chí rất phong phú.

Đại thái giám thân tín Lý Liên Anh luôn bên cạnh Từ Hi, hiểu rất rõ về sở thích của bà. Người ta đồn rằng, ông đã lén đưa một số chàng trai khỏe mạnh, đẹp đẽ vào cung để phục vụ thái hậu.

Trong đó có một nam nhân họ Bạch với vẻ hào hoa phong nhã. Sau một tháng, người này mới được phép ra khỏi cung. Không lâu sau đó, Từ Hi cảm thấy cơ thể khác lạ kèm nôn mửa nên cho gọi ngự y đến khám. Khi đó Từ Hi 48 tuổi.

Ngự y vừa bắt mạch đã biết Từ Hi có mang. Biết đây là chuyện hệ trọng, nói ra có thể rước họa vào thân nên ông đã tâu với Từ Hi là bà bị suy nhược, chỉ cần nghỉ ngơi để ổn định sức khỏe.

Sau vài ngày, tình hình sức khỏe không cải thiện, thái giám Lý Liên Anh lại cho gọi một ngự y khác đến thăm khám. Vị thái y này tâu thái hậu có mang. Nghe xong, Từ Hi tối sầm mặt, sai đem tên lang băm ra chém đầu.

Sau khi xử xong người này, Từ Hi cũng lệnh cho trừ khử luôn vị thái y thăm khám cho bà trước đó.

Lý Liên Anh biết hai vị thái y không chữa khỏi bệnh cho thái hậu đã phải chịu tội, nên cho mời một thái y đã cáo lão về quê là Tiết Phúc Thần vào cung khám bệnh cho thái hậu.

Thái y Tiết Phúc Thần không còn cách nào khác, đành nói dối rằng thái hậu căng thẳng nên khí huyết không được lưu thông, cần nghỉ ngơi rồi kê cho bà phương thuốc có tác dụng phá thai.

Vị thái y này có lẽ cũng lường trước được tai họa khi biết bí mật của Từ Hi. Để tránh bị sát hại, ngay hôm sau, ông đã xin phép về quê.

Vài ngày sau, khi được Tiết Phúc Thần khám sức khỏe và kê thuốc, Từ Hi cho người về quê vị thái y tìm ông. Vị thái y già sớm đoán ra tình huống giết người diệt khẩu nên đã bảo người nhà lập sẵn bài vị cho mình và loan tin ông đã chết. Nhờ đó, ông mới thoát khỏi tai họa.

Thế mới thấy, Tử Cấm Thành là chốn nguy hiểm khôn lường. Trong tình huống đặc biệt như trên, không phải ai cũng may mắn thoát chết như vị thái y già.