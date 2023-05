Video: Bộ Công an điều động Đại tá Nguyễn Hữu Thiên giữ chức Phó Giám đốc Công an Thừa Thiên - Huế Video: Bộ Công an điều động Đại tá Nguyễn Hữu Thiên giữ chức Phó Giám đốc Công an Thừa Thiên - Huế

Bộ Công an điều động Đại tá Nguyễn Hữu Thiên – Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đến nhận công tác tại Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Bình luận 0