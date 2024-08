Video: Loạt xe quá tải “sa lưới” cảnh sát giao thông, ngỡ ngàng trước trần tình "hồn nhiên" của tài xế Video: Loạt xe quá tải “sa lưới” cảnh sát giao thông, ngỡ ngàng trước trần tình "hồn nhiên" của tài xế

Thời gian qua, do trên địa bàn huyện Đông Anh (Hà Nội) có nhiều công trình đang thi công nên tình trạng xe chở quá tải, vượt thành thùng có dấu hiệu gia tăng. Do đó, đội CSGT số 15 đã thường xuyên ra quân, xử lý tình trạng trên để đảm bảo an toàn giao thông trong khu vực.