Phạt 3 xe chở quá tải số tiền hơn 167 triệu đồng và tước bằng lái từ 1 đến 3 tháng

Chở hàng quá tải

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận, ngày 31/7 vừa qua, các Tổ công tác thuộc Trạm CSGT Hàm Tân( thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận) đã dừng kiểm tra, kiểm soát nhiều phương tiện tham gia giao thông trên Quốc lộ 1A.

Hai ô tô đầu kéo bị CSGT xử phạt chở hàng quá tải. Ảnh: LS

Qua đó CSGT đã phát hiện 2 xe ô tô đầu kéo, mang biển kiểm soát 36H-018.52 do P.V.M (SN 1982, ở huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) điều khiển; xe 72F-006.15 do P.V.D (SN 1993, ở Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu) và ô tô tải mang biển kiểm soát 60C-159.61 do N.V.K (SN 1997, ở huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) điều khiển.

Kết quả kiểm tra, các lái xe trên đã vi phạm chở quá tải trọng cho phép của cầu, đường trên 20% đến 50% và chở hàng vượt quá trọng tải cho phép tham gia giao thông trên 10% đến 30%.

Với hành vi vi phạm trên, lái xe và chủ xe của 3 phương tiện vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ gần 143 triệu đến 167 triệu đồng. Hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe và tước quyền sử dụng phù hiệu (biển hiệu) từ 1 đến 3 tháng.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận, thời gian gần đây, tình trạng xe ô tô chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn trên tuyến Quốc lộ 1A qua địa bàn cơ bản đã được kiểm soát, tuy nhiên vẫn còn trường hợp vi phạm xảy ra.

CSGT xử phạt nghiêm

Thời gian tới, Trạm CSGT Hàm Tân tiếp tục triển khai quyết liệt, toàn diện các mặt công tác xử lý phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tập trung xử lý các hành vi chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn; kiên quyết không để tình trạng phương tiện "cơi nới" thành, thùng xe, chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn xảy ra, góp phần bảo đảm TTATGT trên địa bàn tỉnh.

Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận kiểm tra các phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 1. Ảnh:LS

Cũng theo theo Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận, chở quá tải trọng, quá khổ giới hạn là một trong những nguyên nhân gây tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm ảnh hưởng, hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Khi chở hàng quá tải trọng, hệ thống thiết bị an toàn của phương tiện giảm hiệu suất, thậm chí mất tác dụng trong điều kiện thời tiết xấu hoặc đường xuống cấp, do đó, việc xảy ra tai nạn là điều khó tránh khỏi.

Xe chở hàng quá tải trọng cũng khiến kết cấu của nhiều tuyến đường nhanh chóng bị xuống cấp, hư hỏng. Xe chở vật liệu xây dựng quá tải còn làm rơi vãi cát, đá trên đường gây nên bụi bẩn, ô nhiễm môi trường, làm hư hỏng mặt đường và gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.