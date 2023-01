Việc làm công nghệ khó khăn, nghề an ninh mạng vẫn "hot"

Cách tìm việc trong một thị trường công nghệ sa thải đầy rẫy

Đây không phải là một bất ngờ lớn, vì an ninh mạng được coi là một trong những lĩnh vực linh hoạt hơn để đầu tư vào công nghệ trong một môi trường kinh tế thận trọng hơn, mặc dù nó không tránh khỏi sự suy giảm ít nhiều từ lĩnh vực công nghệ nói chung.

Nhưng đây là lĩnh vực dành cho các chuyên gia trẻ tuổi, sinh viên đại học và người lao động muốn chuyển đổi nghề nghiệp để tập trung vào khi lực lượng lao động của lĩnh vực công nghệ bị sa thải trong những tháng gần đây, do bối cảnh kinh tế vĩ mô đầy biến động.

Tuyển dụng an ninh mạng vẫn mạnh mẽ trong bối cảnh sa thải công nghệ đầy rẫy. Ảnh: @AFP.

Mặt khác, cũng không còn nghi ngờ gì nữa, khi công nghệ tiến bộ, các doanh nghiệp trên toàn thế giới đang phải đối mặt với nhiều mối đe dọa mạng nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Người ta cũng lo ngại về các cuộc tấn công ransomware vũ khí hóa tài nguyên đám mây, khiến các mạng trở nên dễ bị tấn công hơn. Khi số lượng tội phạm tăng lên, nhu cầu về các chuyên gia an ninh mạng cũng tăng theo.

Một yếu tố khác dẫn đến nhu cầu ngày càng tăng đối với các chuyên gia là sự cần thiết phải bảo mật dữ liệu quan trọng của tổ chức khỏi bị xâm phạm. Do đó, việc mở rộng đã mang lại triển vọng việc làm thú vị cho các chuyên gia an ninh mạng, đồng thời hỗ trợ ngành đạt được lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Tại Mỹ, tính đến tháng 12/2022, có 755.743 tin tuyển dụng trực tuyến về an ninh mạng, theo nghiên cứu mới từ trang web phân tích lực lượng lao động an ninh mạng CyberSeek, nó được tạo ra thông qua sự hợp tác của Sáng kiến Quốc gia về Giáo dục An ninh mạng Mỹ, CompTIA và công ty nghiên cứu thị trường lao động Lightcast. Điều đó thể hiện sự sụt giảm trong một năm so với số lượng đăng tuyển, từ 769.736 trong khoảng thời gian 12 tháng kết thúc vào tháng 12 năm 2021. Nhưng với tỷ lệ cung-cầu hiện ở mức 68 nhân viên trên 100 cơ hội việc làm, thì gần 530.000 việc làm an ninh mạng đã và đang cần ở Mỹ.

Các nhà nghiên cứu cho biết dữ liệu này củng cố một xu hướng đã tồn tại trong nhiều năm nay và nó sẽ tiếp tục tồn tại: Đó là sự thiếu hụt nhân tài mạng. Nếu tất cả các vị trí đó được lấp đầy, đó là một lực lượng lao động được định vị cho sự tăng trưởng lớn. Để hiểu rõ hơn về cách phát triển sự nghiệp nhanh chóng trong lĩnh vực an ninh mạng, trước tiên chúng ta hãy xem cách bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực an ninh mạng.

Các công việc về an ninh mạng đang có nhu cầu cao, ngay cả khi ngành công nghệ trải qua giai đoạn sa thải hàng chục nghìn nhân viên ở mức độ nghiêm trọng, khốc liệt. Ảnh: @AFP.

Định hướng 'chuyên ngành' về an ninh mạng trong thời gian học đại học

Vì một hệ thống an ninh mạng mạnh mẽ sẽ mang lại cho tổ chức sự tự do để hoàn thành công việc của họ một cách hiệu quả, an toàn. Do đó, đối với những người có nguyện vọng muốn bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực an ninh mạng. Có một số điều mà sinh viên nên nhận thức được.

Bước đầu tiên và quan trọng nhất mà họ phải thực hiện là có được kiến thức chuyên sâu và tầm quan trọng của lĩnh vực này bằng cách hoàn thành khóa học tốt nghiệp, chứng chỉ chính thống hoặc chứng chỉ bổ sung liên quan khác nhau. Để trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu, người ta phải hiểu tất cả các loại bảo mật và có hiểu biết rộng về ngôn ngữ máy tính hoặc công cụ lập trình.

Hơn nữa, đấu trường đòi hỏi một bộ kỹ năng đa dạng tùy thuộc vào chức năng an ninh mạng mà sinh viên muốn theo đuổi trong tương lai. Do đó, điểm mấu chốt là để phát triển trong kỷ nguyên kỹ thuật số, một ứng viên có nguyện vọng phải đạt được các kỹ năng chuyên môn và hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực này.

Khi tìm việc, chắc chắn bạn sẽ được hỏi bạn học chuyên ngành gì ở trường đại học. Mặc dù an ninh mạng không phải là chuyên ngành phổ biến mà các trường đại học cung cấp, nhưng có rất nhiều chuyên ngành liên quan có thể giúp bạn trở thành ứng viên tiềm năng cho công việc trong lĩnh vực này. Các ngành rõ ràng nhất là ngành khoa học máy tính, công nghệ thông tin, ngành phát triển phần mềm và thậm chí cả quản lý kinh doanh.

"Bạn càng có thể tìm thấy các khóa học hoặc cơ hội giáo dục khác khi còn đi học, để học cả kiến thức cơ bản về CNTT và kiến thức cơ bản về an ninh mạng, cũng như một số kỹ năng phát triển nhanh, có giá trị cao cụ thể mà các nhà tuyển dụng cần", Will Markow, phó chủ tịch nghiên cứu ứng dụng của Lightcast cho biết.

Một yếu tố khác dẫn đến nhu cầu ngày càng tăng đối với các chuyên gia là sự cần thiết phải bảo mật dữ liệu quan trọng của tổ chức khỏi bị xâm phạm. Do đó, việc mở rộng đã mang lại triển vọng việc làm thú vị cho các chuyên gia an ninh mạng, đồng thời hỗ trợ ngành đạt được lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Ảnh: @AFP.

Tuy nhiên, nó không liên quan nhiều đến một chuyên ngành cụ thể được nghiên cứu bằng các kỹ năng mà nhà tuyển dụng đang cố gắng xác định.

Câu hỏi mà các ứng viên cần chuẩn bị để trả lời không phải là họ học chuyên ngành gì, mà là "Bạn đã học được gì trong thời gian còn đi học để chuẩn bị cho sự nghiệp trong lĩnh vực an ninh mạng?", Markow nói.

Có được kỹ năng kỹ thuật sau khi học đại học

Các kỹ năng kỹ thuật về lý thuyết bảo mật thông tin, quản trị mạng và CNTT là một số kiến thức cơ bản mà ứng viên cần có, trong khi các kỹ năng mềm vững chắc như giao tiếp và cộng tác cũng rất quan trọng. Nhưng cho dù bạn là sinh viên đại học hay đã tốt nghiệp và đã tham gia vào thị trường việc làm, thì vẫn có rất nhiều cơ hội khác để đạt được những kỹ năng bạn cần để tham gia vào lĩnh vực này, chủ yếu thông qua các chứng chỉ.

Theo Markow, hiệp hội thương mại phi lợi nhuận CompTIA's Security+ là chứng chỉ cấp đầu vào được yêu cầu nhiều nhất đối với các chuyên gia an ninh mạng. Khi nhận được chứng nhận Security+, CompTIA tuyên bố rằng các chuyên gia sẽ có được các kỹ năng để đánh giá mức độ bảo mật của môi trường, giám sát các môi trường kết hợp, ứng phó với các sự kiện bảo mật, v.v. Các chứng chỉ thường được yêu cầu khác là khóa đào tạo Hacker có đạo đức được chứng nhận của EC-Council và khóa đào tạo Cơ bản về bảo mật (GSEC) của GIAC.

Markow cho biết: "An ninh mạng là một lĩnh vực cực kỳ tinh vi và các nhà tuyển dụng đặt rất nhiều trọng lượng vào một số thông tin xác thực nhất định.

Làm thế nào để bắt đầu tìm kiếm việc làm

Một số vị trí cấp đầu vào phổ biến nhất bao gồm nhà phân tích an ninh mạng, chuyên gia kỹ thuật viên an ninh mạng và nhà phân tích tội phạm mạng. Các vị trí này tập trung nhiều hơn vào những gì được định nghĩa là công việc phản ứng, chẳng hạn như tìm hiểu về các loại mối đe dọa mà các tổ chức đang phải đối mặt, và xác định khi nào các mối đe dọa cần được điều tra và khắc phục.

Các công việc về an ninh mạng đang có nhu cầu cao, ngay cả khi ngành công nghệ trải qua giai đoạn sa thải hàng chục nghìn nhân viên ở mức độ nghiêm trọng, khốc liệt. Đây không phải là một bất ngờ lớn, vì an ninh mạng được coi là một trong những lĩnh vực linh hoạt hơn để đầu tư vào công nghệ trong một môi trường kinh tế thận trọng hơn, mặc dù nó không tránh khỏi sự suy giảm ít nhiều từ lĩnh vực công nghệ nói chung. Ảnh: @AFP.

Khi các chuyên gia thăng tiến trong sự nghiệp an ninh mạng, mục tiêu là dần dần đảm nhận công việc chủ động hơn giúp các tổ chức thiết kế cơ sở hạ tầng kỹ thuật số an toàn.

Có nhiều cơ hội cho các chuyên gia công nghệ hiện tại chuyển sang lĩnh vực này, với các bệ phóng chung bao gồm các vai trò CNTT khác như quản trị mạng, phát triển phần mềm, kỹ thuật hệ thống và thậm chí hỗ trợ CNTT; và bằng cách nhắm mục tiêu vào các vị trí mạng cấp thấp hơn.

"Vì những vai trò đó thường có rào cản gia nhập thấp hơn so với một số vị trí nâng cao hơn trong lĩnh vực này, và nếu bạn có thể nhắm mục tiêu đạt được một trong các chứng chỉ và đạt được một trong các chứng chỉ cấp đầu vào đó từ CompTIA hoặc các nhà cung cấp khác, thì bạn sẽ có cơ hội gia nhập dễ dàng", Markow nói.

Cách tiếp cận đầu tiên thông qua thị trường việc làm CNTT rộng lớn hơn cũng có thể phù hợp với những người mới tham gia lực lượng lao động. Markow cho biết: "Nếu bạn đang bắt đầu hoàn toàn từ đầu, thì việc nhắm mục tiêu vào một số vị trí có thể đóng vai trò là bệ phóng cho các vai trò an ninh mạng cốt lõi thường rất hữu ích cho sau này để tiến thân".