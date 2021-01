Viện Kiểm sát không phê chuẩn trên 600 lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp

Sáng nay (12/1), Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp thứ 52, cho ý kiến về dự thảo báo cáo nhiệm kỳ của Viện KSND Tối cao.



Hạn chế oan sai, bỏ lọt tội phạm

Trình bày dự thảo báo cáo, Viện trưởng Viện KSND Tối cao Lê Minh Trí cho biết, trong hoạt động của ngành Kiểm sát, chất lượng công tác giải quyết án hình sự tiếp tục được nâng lên, hạn chế các trường hợp oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

Trong kỳ, toàn ngành Kiểm sát đã kiểm sát 100% việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; ban hành hơn 220.000 văn bản yêu cầu kiểm tra, xác minh; trực tiếp kiểm sát gần 4.900 cuộc tại Cơ quan điều tra;… Qua kiểm sát, đã yêu cầu Cơ quan điều tra khởi tố hơn 3.000 vụ án, tăng 64%; Viện kiểm sát trực tiếp quyết định khởi tố gần 150 vụ án, tăng 7%; hủy hơn 700 quyết định không khởi tố vụ án, quyết định khởi tố vụ án,...

Viện kiểm sát đã trực tiếp lấy lời khai hơn 223.000 người bị bắt, tạm giữ; ban hành hơn 300.000 yêu cầu điều tra, tăng gần 70%; trực tiếp hỏi cung gần 200.000 bị can,... Quyết định không phê chuẩn trên 600 lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, tăng gần 20%; trên 800 quyết định gia hạn tạm giữ, tăng gần 70%; trên 1.300 lệnh tạm giam, tăng gần 40%; trên 1.100 lệnh bắt bị can để tạm giam, tăng gần 50%; Viện kiểm sát hủy bỏ gần 3.000 quyết định tạm giữ và yêu cầu bắt tạm giam trên 300 bị can;...

"Qua đó, góp phần hạn chế các trường hợp khởi tố oan và bỏ lọt tội phạm; bảo đảm việc bắt, tạm giữ, tạm giam có căn cứ, đúng pháp luật, hạn chế vi phạm và lạm dụng biện pháp tạm giam; chất lượng điều tra, truy tố được nâng lên, vi phạm tố tụng, oan sai giảm dần, đạt và vượt các chỉ tiêu của Quốc hội", Viện trưởng Viện KSND Tối cao Lê Minh Trí cho biết.

Vẫn theo Viện trưởng Viện KSND Tối cao, công tác điều tra tội phạm của Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao có nhiều tiến bộ, đã thực hiện tốt thẩm quyền mới theo quy định của pháp luật. Trong nhiệm kỳ, số vụ án được phát hiện, khởi tố và điều tra tăng 34,3% so với nhiệm kỳ trước; trong đó, đã khởi tố điều tra nhiều vụ án xâm phạm hoạt động tư pháp, nhiều vụ án tham nhũng xảy ra trong hoạt động tư pháp dư luận xã hội quan tâm; tiến độ, chất lượng điều tra tăng và không để xảy ra oan, sai; tỷ lệ điều tra đạt yêu cầu của Quốc hội. Đồng thời, ban hành gần 500 kiến nghị, tăng 60% yêu cầu cơ quan tư pháp chấn chỉnh, phòng ngừa vi phạm, tội phạm, góp phần làm trong sạch cơ quan tư pháp.

Tài sản thu hồi trong các vụ án tham nhũng đạt gần 80 nghìn tỷ đồng

Về án kinh tế, tham nhũng, trong nhiệm kỳ, ngành Kiểm sát đã quán triệt, thực hiện nghiêm và hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là những chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

"Trong nhiệm kỳ vừa qua, Viện KSND đã thể hiện bản lĩnh, quyết tâm chính trị rất cao, tập trung giải quyết các vụ án về tham nhũng, kinh tế; đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Ban Nội chính Trung ương tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc, thực hiện nhiều giải pháp hữu hiệu nên việc điều tra, truy tố, xét xử thực hiện theo đúng tiến độ của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đề ra; đã kịp thời phát hiện, điều tra, truy tố và xét xử nghiêm minh nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp; bảo đảm việc xử lý, giải quyết vừa có tính pháp lý, vừa có tính chính trị sâu sắc; tổng số tài sản thu hồi trong các vụ án tham nhũng đạt gần 80 nghìn tỷ đồng, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân đồng tình, đánh giá cao", Viện trưởng Viện KSND Tối cao Lê Minh Trí cho biết.