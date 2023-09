Việt Nam và Hàn Quốc thúc đẩy trao đổi khách du lịch đạt mốc cao mới

Theo đó, biên bản ghi nhớ này được ký kết nhằm mục đích thúc đẩy sự trao đổi khách giữa 2 quốc gia, tăng trưởng nhanh lượng khách Hàn Quốc sang Việt Nam và khách Việt Nam sang Hàn Quốc.

Hiệp hội Du lịch Việt Nam (VITA) và Văn phòng đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) tại Việt Nam đã ký kết biên bản ghi nhớ MOU về hợp tác nhằm thúc đẩy trao đổi khách du lịch giữa 2 nước. Ảnh: C.T

Du lịch Việt Nam: Thúc đẩy trao đổi khách giữa 2 quốc gia, Việt Nam và Hàn Quốc

Nội dung biên bản nêu, hai bên chia sẻ thông tin liên quan đến chính sách du lịch, xu hướng thị trường du lịch, thống kê du lịch, v.v. và thúc đẩy giao lưu giữa các doanh nghiệp du lịch hai bên.

Hỗ trợ các doanh nghiệp Hội viên của VITA xây dựng và quảng bá chương trình du lịch Hàn Quốc. Nỗ lực nâng cao chất lượng các chương trình du lịch Hàn Quốc và đảm bảo quyền lợi cho khách Việt Nam khi đến Hàn Quốc. Thúc đẩy các doanh nghiệp du lịch Việt Nam nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch Hàn Quốc sang Việt Nam. Đồng thời phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến du lịch như: hội chợ du lịch, hội thảo, famtour…

Theo ông Vũ Thế Bình – Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, thỏa thuận hợp tác giữa hai bên là tiền đề để xây dựng các chương trình du lịch Việt Nam - Hàn Quốc mang tính chuyên nghiệp cao từ việc nghiên cứu nhu cầu của khách, xây dựng sản phẩm, quảng cáo, tư vấn cho khách du lịch, tổ chức các chuyến du lịch giữa 2 quốc gia. Tuyên truyền ý thức trách nhiệm cho các công ty du lịch trong việc tổ chức, quản lý tour, hướng dẫn du khách tuân thủ pháp luật của hai nước.

Phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý nhà nước về du lịch để tăng cường quản lý chất lượng chương trình du lịch, đảm bảo quyền lợi cho khách du lịch như bảo hiểm du lịch, đảm bảo chất lượng, mua sắm hàng hóa v.v. Hai bên phối hợp quản lý chặt chẽ các đoàn khách đảm bảo khách du lịch đi đến nơi, về đến chốn.

Phát triển thị trường outbound và inbound Hàn Quốc một cách lành mạnh, góp phần thúc đẩy ngày một nhiều hơn khách Hàn Quốc sang Việt Nam, đưa Hàn Quốc thành thị trường nguồn lớn nhất của Du lịch Việt Nam. Đồng thời đẩy mạnh xu thế khách Việt Nam sang thăm Hàn Quốc, đưa Hàn Quốc là một điểm đến được ưa thích của người Việt Nam.

Ông Lee Jae Hoon, Trưởng Đại diện VPĐD Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) tại Việt Nam cho biết: "Qua việc hợp tác này, chúng tôi hy vọng rằng hai Bên có thể tích cực trao đổi thông tin du lịch cũng như nhân lực, xu hướng thị trường, chính sách du lịch giữa hai quốc gia nhằm đóng góp vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch Hàn Quốc và phục vụ nhu cầu du khách Việt Nam tốt hơn nữa".

Mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong 31 năm qua đã đạt được nhiều thành quả tốt đẹp, trong đó sự tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa. Đặc biệt, du lịch đóng vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy trao đổi giữa hai nước.

Giao lưu du lịch giữa hai nước đang nhanh chóng hồi phục so với trước đại dịch Covid 19. Tính đến cuối tháng 9/2023, dự kiến có 310.000 người Việt Nam đến thăm Hàn Quốc, tỉ lệ phục hồi khoảng 75% so với năm 2019. Năm 2023 dự kiến có khoảng 420.000 lượt khách Việt Nam sang Hàn Quốc, tỉ lệ phục hồi khoảng 85% so với trước dịch Covid-19 (khoảng hơn 500.000 lượt). Nếu tính khách quốc tế đến Hàn Quốc, thị trường Việt Nam đứng vị trí thứ 5-6, tính đến tháng 9 năm nay.

Còn theo thống kê của Cục du lịch Quốc gia Việt Nam, có khoảng 2,57 triệu người Hàn Quốc đến thăm Việt Nam trong 9 tháng vừa qua.

Đánh giá về thị trường khách Hàn Quốc, ông Vũ Thế Bình cho hay, sau dịch Covid-19, sở thích của khách Hàn Quốc không có nhiều thay đổi, tập trung chủ yếu vào du lịch biển và du lịch thể thao.

"Bên cạnh đó, ngoài khách đi du lịch thông thường, còn có những vị khách là nhà đầu tư Hàn Quốc sang Việt Nam để làm ăn, kinh doanh rất lớn. Tôi cho rằng, đó cũng là một nguồn khách tiềm năng đi du lịch trong nước. Khách Hàn Quốc sang Việt Nam năm nay đạt 3-3,2 triệu lượt, tôi hy vọng năm 2024 sẽ phục hồi như trước Covid-19 với 5 triệu lượt. Việc trao đổi khách giữa hai quốc gia sẽ đạt được mốc cao mới, đây là cái đích mà hai bên hướng tới.", ông Vũ Thế Bình nói.

Ngay sau Lễ ký kết, 2 bên sẽ phối hợp triển khai ngay một số hoạt động bao gồm: đoàn khảo sát sản phẩm du lịch mới tại Jeonnam, Jeonbuk, Hàn Quốc và KTO sẽ tham gia giới thiệu du lịch Hàn Quốc tại Hội chợ VITM Cần Thơ 2023.