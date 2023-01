Sáng 9/1, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023.



Báo cáo tại Hội nghị, lãnh đạo Vietcombank cho biết, đến cuối năm 2022, huy động vốn thị trường I của Vietcombank đạt khoảng 1,26 triệu tỷ đồng, tăng 9,1% so với năm 2021, đạt 100% kế hoạch năm 2022.

Tỷ trọng huy động vốn không kỳ hạn (CASA) bình quân đạt 34%, tăng 1,8 điểm % so với 2021, qua đó là một trong số ít thành viên có CASA cao và tăng trong năm qua.

Chủ tịch Vietcombank Phạm Quang Dũng phát biểu tại hội nghị.

Trong năm 2022, tổng dư nợ của Vietcombank đạt khoảng 1,15 triệu tỷ đồng, tăng 19% so với cuối năm 2021, kiểm soát theo hạn mức tăng trưởng được Ngân hàng Nhà nước giao.

Về chất lượng tín dụng, dư nợ nhóm 2 của Vietcombank cuối năm 2022 là 3.289 tỷ đồng, tỷ lệ nợ nhóm 2 ở mức 0,29%, giảm 0,08 điểm % so với 2021 (0,36%); dư nợ xấu là 7.662 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,67%, thấp hơn đáng kể so với kế hoạch được giao.

Đáng chú ý, số dư quỹ dự phòng rủi ro của Vietcombank chốt năm 2022 đã lên tới là 35.603 tỷ đồng, tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu nội bảng theo đó đạt mức cao nhất hệ thống ngân hàng với 465%.

Hiệu quả kinh doanh của Vietcombank tăng trưởng bền vững; năng lực tài chính được củng cố.

Theo đó, thu nhập ngoài lãi tăng xấp xỉ 9,2% so với năm 2021, hoàn thành 108,7% kế hoạch năm 2022. Thu thuần kinh doanh ngoại tệ tăng trưởng 31,7% so với năm 2021, hoàn thành 124% kế hoạch năm 2022. Thu hồi nợ ngoại bảng đạt gần 2.393 tỷ đồng, hoàn thành 80% kế hoạch năm 2022.

Trong năm 2022, lợi nhuận trước thuế riêng lẻ của Vietcombank đạt 119% kế hoạch năm 2022. NIM đạt 3,51%, tăng 0,24 điểm % so với 2021. Chỉ số ROAA và ROAE duy trì ở mức cao, tương ứng là 1,84% và 24,25%.

Đáng chú ý, Vietcombank tiếp tục là doanh nghiệp niêm yết có quy mô vốn hóa lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam, lọt vào Top 100 ngân hàng niêm yết có quy mô vốn hóa lớn nhất thị trường năm 2022 theo Reuter.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành Vietcombank nhấn mạnh 3 trọng tâm trong chuyển dịch cơ cấu hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong năm 2023.

Vietcombank định hướng tăng trưởng tín dụng gắn với chuyển dịch cơ cấu tín dụng hiệu quả bền vững: Gia tăng tỷ trọng và chất lượng tài sản đảm bảo trong tổng dư nợ. Tăng trưởng tín dụng bán buôn gắn với phát triển khách hàng và dịch vụ. Tăng trưởng tín dụng bán lẻ, tín dụng tại phòng giao dịch đồng thời với việc đảm bảo chất lượng tín dụng.

Đáng chú ý, ngân hàng phấn đấu cải thiện tỷ trọng thu nhập phi tín dụng, trọng tâm là thu nhập từ dịch vụ. Mở rộng cung ứng các sản phẩm dịch vụ trên kênh số và nâng cao chất lượng dịch vụ, trải nghiệm của khách hàng.

"Năm 2023, ngân hàng sẽ tiếp tục cơ cấu danh mục nguồn vốn theo hướng gia tăng hiệu quả và phát triển mạnh mẽ vị thế tạo lập thị trường của Vietcombank", ông Nguyễn Thanh Tùng nói.

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành Vietcombank.

Về các chỉ tiêu chính trong kế hoạch kinh doanh năm 2023, bước đầu Vietcombank dự tính tăng trưởng tín dụng 12,8% so với năm 2022; huy động thị trường I tăng trưởng phù hợp với tăng trưởng tín dụng, để tỷ lệ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR) không cao hơn mức thực hiện năm 2022; tỷ lệ NIM trên 3,24%; lợi nhuận trước thuế tăng tối thiểu 12% so với 2022; chỉ tiêu tổng tài sản tăng 9%.

Vietcombank cho biết, các chỉ tiêu tổng tài sản và tăng trưởng tín dụng dự kiến chưa loại trừ dư nợ 51.000 tỷ đồng dự kiến bán cho một tổ chức tín dụng yếu kém nhận chuyển giao bắt buộc trong năm 2023.