VietinBank dẫn đầu thị trường bán lẻ tại Việt Nam

"Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam" 7 năm liên tiếp

Hết quý III năm 2022, dư nợ bán lẻ của VietinBank tăng 26% so với 2021, huy động vốn bình quân bán lẻ tăng 13% so với năm 2021. Số lượng KH lẻ hiện tại cũng tăng gần 20% so với cuối năm 2021. Thị phần tín dụng bán lẻ đứng trong top 4 ngân hàng đứng đầu thị trường.

Ngoài hai hoạt động cốt lõi tiền gửi và tín dụng, các sản phẩm thẻ, chuyển tiền, ngân hàng điện tử, thanh toán hóa đơn, bảo hiểm cũng được VietinBank nghiên cứu, đề xuất nhiều chương trình, chính sách và khuyến mãi để thu hút và nâng cao giá trị dành cho người tiêu dùng.

VietinBank đang không ngừng đa dạng sản phẩm, dịch vụ mang hàm lượng công nghệ cao nhằm thu hút người tiêu dùng.

Theo đó, về tín dụng, VietinBank đưa ra các chính sách cơ cấu lại thời gian trả nợ, miễn giảm lãi hoặc giữ nguyên nhóm nợ cho KH bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Về phí dịch vụ, VietinBank áp dụng chính sách 0 đồng phí khi KH đăng ký sử dụng các gói tài khoản thanh toán Smart, Premium bao gồm miễn phí duy trì, phí giao dịch trên ngân hàng điện tử cho các KH đăng ký dịch vụ VietinBank iPay, miễn phí chuyển khoản trong và ngoài hệ thống.

"Đối với KH cá nhân, tối ưu hóa trải nghiệm, tạo tâm lý thoải mái, gắn bó mật thiết thông qua khuyến mãi, tiện ích và đưa ra tư vấn hiệu quả là cách để níu giữ và tạo nên mối quan hệ thủy chung gắn kết giữa KH với ngân hàng, giúp KH xây dựng nền tảng tài chính vững chắc" - đại diện VietinBank chia sẻ.

VietinBank cũng là một trong những ngân hàng đầu tiên triển khai chương trình điểm thưởng VietinBank Loyalty với hệ sinh thái đa dạng lợi ích. Đây là chương trình chăm sóc KH toàn diện, nhằm tối đa hóa giá trị gia tăng, lợi ích cũng như tăng cường sự gắn kết của KH với ngân hàng.

Với những nỗ lực vượt trội, VietinBank đã được ghi nhận 7 năm liên tiếp đạt giải thưởng "Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam" bởi Tạp chí Global Banking & Finance Review. Bên cạnh đó, năm nay, Tạp chí Global Banking & Finance Review còn vinh danh VietinBank ở các hạng mục như: "Ngân hàng có dịch vụ thanh toán thẻ xuất sắc nhất Việt Nam 2022"; "Ngân hàng có sản phẩm Thẻ tốt nhất Việt Nam 2022"; "Ngân hàng có sản phẩm tiền vay tốt nhất Việt Nam 2022 dành cho sản phẩm Thấu chi online".

Khẳng định vị thế bán lẻ

Thị trường bán lẻ của Ngành Tài chính - Ngân hàng ngày càng cạnh tranh. Đây cũng là động lực để các ngân hàng phải cải tiến chất lượng dịch vụ và đưa ra những sản phẩm sáng tạo để giữ chân KH.

Nhất quán với chiến lược bán lẻ, VietinBank đề xuất các giải pháp cụ thể cho từng nhóm KH. Với nhóm KH trẻ và GenZ, ngân hàng đưa đến dịch vụ Alias - đặt nickname cho tài khoản theo cá tính riêng; ứng dụng VietinBank iPay với vô vàn các tính năng thuận tiện, đồng thời liên tục đưa ra các ưu đãi hấp dẫn khi mở tài khoản và giới thiệu bạn bè sử dụng các dịch vụ ngân hàng số của VietinBank. Đặc biệt, VietinBank còn đưa đến các gói vay và các ưu đãi hấp dẫn cho KH khi thanh toán học phí trên VietinBank iPay Mobile.

Với nhóm KH kinh doanh, VietinBank mang đến các gói vay vốn với ưu đãi lãi suất hấp dẫn; hỗ trợ giải pháp thanh toán POS tiện lợi và miễn phí đặt Alias tài khoản theo tên shop kinh doanh. VietinBank cũng dành nhiều sự hỗ trợ cho KH ưu tiên thông qua dịch vụ chuyên biệt VietinBank Premium: Cung cấp gói tài khoản Premium Account cùng cặp thẻ ghi nợ và tín dụng không hạn mức; ưu đãi cho vay và gửi tiền hấp dẫn; quầy giao dịch ưu tiên tại các chi nhánh trên toàn quốc; hệ sinh thái đối tác rộng rãi và các đặc quyền ưu đãi.

Năm nay, Tạp chí Global Banking & Finance Review vinh danh VietinBank ở nhiều hạng mục

Bằng việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong giao dịch ngân hàng, VietinBank hướng tới mục tiêu giúp cuộc sống trở nên đơn giản và thuận tiện hơn. Ngân hàng gia tăng trải nghiệm của KH và cung cấp các sản phẩm tài chính mang tính cá nhân hóa cao đến người dùng đúng thời điểm, đúng nhu cầu. Theo đó, VietinBank iPay Mobile - ngân hàng số vạn năng đáp ứng các nhu cầu của mỗi KH một cách dễ dàng và nhanh chóng nhất mà không cần đến quầy giao dịch. Đến nay, VietinBank iPay Mobile đã liên kết với hơn 2.000 nhà cung cấp và đưa hơn 150 tính năng, dịch vụ lên ứng dụng, đáp ứng nhu cầu tối ưu của người dùng và tiết kiệm chi phí.

Tính đến hết tháng 9/2022, lượng KH sử dụng VietinBank iPay tăng 35% so với năm 2021, tăng 57% so với cùng kỳ. Lượng giao dịch trên VietinBank iPay tăng gần 2 lần so với cùng kỳ năm 2021; tỷ lệ chuyển dịch qua kênh số lên đến 90%. Dịch vụ Alias của VietinBank sau hơn 1 năm triển khai đã thu hút hàng triệu KH đăng ký sử dụng.

"Các sản phẩm và giải pháp VietinBank mang tới dựa trên phương châm trở thành "Điểm tựa vững tiến" cho mọi hành trình sống của mỗi KH. VietinBank cam kết sẽ luôn đồng hành và trở thành điểm tựa tài chính vững chắc cùng KH nâng giá trị cuộc sống" - theo đại diện VietinBank.