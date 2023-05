Hiện nay, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông cầm chổi đánh, dùng chân đạp, túm tóc lôi người phụ nữ.

Đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông dùng chân đạp người phụ nữ. Ảnh chụp màn hình từ clip đăng trên mạng xã hội

Đoạn clip này đã thu hút nhiều lượt xem, bình luận. Trong đó, có nhiều người tỏ ra phẫn nộ trước hành động của người đàn ông.

Nội dung trên clip cho thấy, người đàn ông cầm chổi đánh, dùng chân đạp, túm tóc lôi người phụ nữ trên một con đường nhỏ cạnh bờ sông.

Mặc dù có lời nói can ngăn của người đứng cạnh nhưng người đàn ông vẫn liên tục chửi bới, đánh đạp liên tục, khiến người phụ nữ khóc lóc, kêu than.

Đặc biệt, do bị đánh mạnh vào đầu nên trên mặt người phụ nữ chảy máu rất nhiều.

Người đàn ông túm tóc lôi người phụ nữ lôi vào nhà. Ảnh chụp màn hình từ clip đăng trên mạng xã hội

Người đàn ông cầm chổi đánh người phụ nữ. Ảnh chụp màn hình từ clip đăng trên mạng xã hội

Liên quan đến clip người đàn ông say rượu đánh người phụ nữ dã man, chiều nay 30/5, Công an huyện Tam Bình (Vĩnh Long) cho biết, vụ việc xảy ra tại xã Song Phú.

Theo Công an huyện Tam Bình, clip nói trên được phát tán trên mạng xã hội hôm qua, đến hôm nay công an xuống nhà xác minh thì người chồng say xỉn nên vẫn chưa hỏi được gì. Trong khi đó, người vợ đã bỏ đi đâu không rõ.

Qua nắm bắt tình hình từ địa phương thì người đàn ông trong clip thường xuyên đánh vợ. Hiện phía Công an đang xác minh, làm rõ.