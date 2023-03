TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: 1 phụ nữ bị đánh dã man trên đường, tử vong; "yêu râu xanh" 74 tuổi lãnh án

Người đàn ông cầm cây đánh liên tiếp vào đầu một phụ nữ dẫn đến tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 28/3, Bí thư xã Tân Hương (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) - ông Dương Bảo Toàn cho biết, người phụ nữ bị người đàn ông trung niên cầm khúc cây đập liên tục vào đầu tên là N.T.P. (57 tuổi, ngụ xã Hòa Tịnh, huyện Châu Thành), đã tử vong vào rạng sáng cùng ngày do đa chấn thương.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ người đàn ông ở Tiền Giang cầm gậy đánh người phụ nữ gây tử vong. Ảnh: Thiên Long

"Nguyên nhân xảy ra vụ việc có khả năng là do mâu thuẫn cá nhân giữa hai gia đình", ông Toàn nói.



Trước đó, chiều 27/3, trên mạng xã hội có đăng đoạn clip dài gần 1 phút cảnh một phụ nữ cầm vật giống con dao ra nói chuyện với người đàn ông trung niên, sau đó xảy ra xô xát. Người phụ nữ bị té ngã xuống đất. Người đàn ông tay cầm khúc cây đập liên tục vào đầu nạn nhân dù bà P. đã nằm bất động.

Nghi phạm được Công an huyện Châu Thành xác định là Huỳnh Văn Hoàng (53 tuổi, ngụ xã Tân Hương, huyện Châu Thành).

Xác nhận với Dân Việt, Công an huyện Châu Thành cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Hoàng để điều tra về hành vi giết người.

"Yêu râu xanh" 74 tuổi lãnh án vì hiếp dâm bé gái 4 tuổi

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 28/3, Toà án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thuân (SN 1949, trú tại ấp Phước Quản, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) 13 năm tù về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Đồng thời buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường tổn thất tinh thần cho bị hại số tiền 20 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Văn Thuân bị tuyên án 13 năm tù về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Ảnh: Tiến Tầm

Theo cáo trạng, khoảng 15h ngày 10/12/2022, bà Đỗ Thị S dẫn cháu nội tên N (sinh ngày 26/12/2018) ra đường lộ dân sinh cặp bờ sông thuộc ấp Phước Quản, xã Đa Phước, huyện An Phú để chơi lô tô.



Khoảng 30 phút sau, Thuân thấy cháu N chơi một mình trước cửa nhà Thuân mà không có người trông giữ nên nảy sinh ý định hiếp dâm cháu N.

Để thực hiện hành vi, Thuân ra bế cháu N lên hàng ba nhà rồi thực hiện hành vi đồi bại đối với cháu khiến cháu bị đau, bỏ chạy ra chỗ bà nội rồi cùng bà đi về.

Khi về đến nhà, bà S phát hiện và nghi ngờ Thuân xâm hại tình dục cháu N nên đến Công an xã Đa Phước trình báo.

Ngày hôm sau, Thuân bị bắt giữ. Tại cơ quan công an, Thuân đã thừa nhận toàn bộ hành vi hiếp dâm cháu N. Đến ngày 13/12/2022, Thuân bị khởi tố điều tra.

Bộ Công an thông tin về vụ bà Nguyễn Phương Hằng và ca sĩ Vy Oanh

Như Dân Việt đã thông tin: Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM (PC02) mới đây đã triệu tập ca sĩ Vy Oanh để làm rõ đơn tố giác tội phạm của ông Nguyễn Quang Tuấn là con trai bà Nguyễn Phương Hằng. Ông Tuấn cho rằng, Vy Oanh có hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mẹ mình.

Nhận được giấy triệu tập của PC02, Vy Oanh gửi đơn kêu cứu đến các cơ quan tố tụng và cơ quan chức năng. Đến thời hạn ghi trong giấy triệu tập, cô không đến làm việc với PC02, do đang khiếu nại.

Theo ca sĩ, ông Tuấn không có quyền tố giác cô có hành vi xâm phạm đến quyền và lợi ích của bà Hằng, bởi "danh dự, uy tín" là những yếu tố thuộc về nhân thân của cá nhân bà Hằng. Nếu bà này cho rằng bị Vy Oanh xúc phạm thì chỉ có bà mới được quyền làm đơn tố giác ca sĩ.

Ca sĩ Vy Oanh (bên phải) vừa gửi đơn kêu cứu nhiều nơi và khiếu nại Công an TP.HCM. Ảnh: T.L

Liên quan đến vụ việc, tại cuộc họp báo Bộ Công an chiều 28/3, đại tá Trương Thọ Toàn, Phó Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, cho biết quan điểm chỉ đạo của Bộ Công an và công an các địa phương là tiếp nhận tất cả nguồn tin tố giác tội phạm một cách thận trọng. Việc xác minh xử lý phải qua nhiều công đoạn, áp dụng nhiều biện pháp, nhất là các vụ án phức tạp.



Theo ông Toàn, vụ án liên quan bà Phương Hằng có nhiều hành vi, diễn ra trong nhiều năm, liên quan nhiều người và trải dài ở nhiều địa bàn, vì vậy công tác xác minh cần nhiều thời gian. Đó là lý do nhiều cơ quan cùng giải quyết vụ việc trên cơ sở đảm bảo yêu cầu của quy định pháp luật.

"PC01 hay PC02 thụ lý thì đều do một thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra chỉ đạo, trên cơ sở tổng hợp kết quả điều tra, xác minh", đại tá Trương Thọ Toàn nói và cho biết trong một số hoàn cảnh, việc phân chia cơ quan thụ lý đơn tố giác tội phạm nhằm giải quyết vụ việc một cách nhanh chóng.

Trước đó, ca sĩ Vy Oanh đã tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng có hành vi xúc phạm uy tín, danh dự cá nhân khi công khai nói trên livestream một số vụ việc khiếm nhã.



Nữ ca sĩ cũng cho biết, bản thân rất mệt mỏi, cuộc sống bị ảnh hưởng khi 'dính' vào vụ án bà Nguyễn Phương Hằng.

Ngoài ca sĩ Vy Oanh, con trai bà Nguyễn Phương Hằng còn tố giác 34 cá nhân khác, trong đó có bà Đặng Thị Hàn Ni, luật sư Trần Văn Sỹ… và nhiều nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng khác.

Tướng Tô Ân Xô: Sẽ khởi tố một số cá nhân trong 22 golfer đánh bạc ở Vĩnh Phúc

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 28/3, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin về tình hình, kết quả các mặt công tác công an quý I/2023, nhiệm vụ công tác trọng tâm thời gian tới.

Trả lời câu hỏi của PV về tiến độ điều tra vụ nhiều golfer tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi bài poker tại khách sạn Dic Star ở TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, khi tạm giữ 22 người liên quan, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, chưa khởi tố bị can. Nhà chức trách đang tạm giữ người liên quan để phân loại.



Theo Người phát ngôn Bộ Công an, trong những ngày tới, cơ quan tiến hành tố tụng sẽ khởi tố một số cá nhân trong 22 golfer đánh bạc ở Vĩnh Phúc đang bị tạm giữ.

Nhóm golfer bị bắt quả tang đánh bạc trong khách sạn 5 sao ở Vĩnh Phúc. Ảnh cắt từ clip

Bước đầu, nhà chức trách xác định, ông Trần Anh Linh (sinh năm 1976, Giám đốc Công ty Trần Lê Gia ở TP.HCM) là người cầm đầu.

Ngày 20/3, ông Linh và nhiều golfer đến thuê khách sạn ngoài khu vực sân golf để chuẩn bị tham gia giải đấu. Tối cùng ngày, nhóm golfer tổ chức đánh bạc, sát phạt dưới hình thức chơi poker thì bị công an bắt quả tang.

Nhóm người đánh bạc từ lúc hơn 20h ngày 20/3, đến 23h45 cùng ngày thì công an ập vào bắt quả tang. Sòng bạc trong khách sạn được tổ chức như một casino thu nhỏ, ngoài những người chơi còn có nữ nhân viên chia bài.

Kiểm tra hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ nhiều tang vật, trong đó có hơn 4,6 triệu điểm phỉnh (tương đương trên 4,6 tỷ đồng ).

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an, đây là nhóm hoạt động với quy mô lớn, nhiều người tham gia vụ sát phạt trên là chủ doanh nghiệp, người có điều kiện kinh tế đến từ nhiều địa phương.



Trước khi bị bắt giữ, ông Linh và một số cá nhân liên quan vụ việc đến Vĩnh Phúc để tham dự Giải golf VGA Union Cup 2023 (chưa được cấp phép) do Hiệp hội Golf Việt Nam tổ chức.

Đến ngày 23/3, giải đấu VGA Union Cup tạm hoãn tổ chức trên sân Đầm Vạc, TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Trước đó, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định sân golf Đầm Vạc không đủ điều kiện để tổ chức giải đấu nêu trên.

Vụ Vạn Thịnh Phát: 5 cán bộ thanh tra Ngân hàng Nhà nước bị khởi tố

Như Dân Việt đã thông tin: Tại họp báo quý I/2023 của Bộ Công an chiều 28/3, trả lời câu hỏi của báo chí về tiến độ điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát kinh tế (C03) cho biết, trong tháng 3, đơn vị đã khởi tố 5 bị can thuộc Đoàn thanh tra liên ngành thuộc Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước.

Theo ông Thành, Trưởng đoàn kiểm tra là bà Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy các bị can đã thanh tra, nhưng khi báo cáo Ngân hàng Nhà nước lại nói rằng SCB không vi phạm. Điều này dẫn đến công tác kiểm soát, xử lý đối với Ngân hàng SCB không kịp thời.

C03 đánh giá đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng. Các bị can bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát kinh tế.

Trước đó, ngày 8/10/2022, C03 đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan.

Đồng thời, C03 khởi tố vụ án, thực hiện lệnh bắt tạm giam nữ doanh nhân Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

C03 cũng khởi tố, bắt tạm giam các bị can: Trương Huệ Vân - Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor; Hồ Bửu Phương - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP chứng khoán Tân Việt, nguyên Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát…

Kết quả điều tra ban đầu xác định các bị can đã có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân trong thời gian 2018 - 2019.

Ngày 29/10/2022, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Công an khi đó, cho biết việc 1 bị can qua đời do đột tử trong quá trình tố tụng gây khó khăn cho quá trình điều tra vụ án.

"Tôi xin khẳng định, việc khởi tố các vụ án này do các bị can có hành vi trái pháp luật chứ không hình sự hóa quan hệ kinh tế, dân sự", Trung tướng Tô Ân Xô khẳng định.