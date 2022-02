Vĩnh Long: Vào trường mầm non đang xây dựng để đá gà vẫn bị bắt

Ngày 9/2, Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long cho biết, đang tiếp tục điều tra xác minh nhóm đối tượng tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền trong trường mầm non đang xây dựng trên địa bàn.

Nhóm đối tượng lẻn vào trường mầm non đá gà ăn thua bằng tiền. Ảnh: CACC

Trước đó, trưa 8/2, qua công tác trinh sát nắm tình hình, lực lượng công an phát hiện nhiều đối tượng đang tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền bên trong trường mầm non Long Phước (trường đang trong giai đoạn xây dựng, ấp Long Thuận, xã Long Phước, huyện Long Hồ).

Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Long Hồ kết hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long và Công an xã Long Phước tiến hành vây bắt.

Phát hiện công an, các đối tượng liền bỏ chạy, tuy nhiên lực lượng Công an đã kịp thời khống chế, bắt giữ 13 đối tượng, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp.

Tại hiện trường, công an thu giữ 2 con gà đang mang cựa sắt, 11 xe mô tô và 8,5 triệu đồng.

Hiện vụ việc được bàn giao cho Công an xã Long Phước, huyện Long Hồ tiếp tục xác minh, xử lý nhóm đối tượng đá gà ăn thua bằng tiền.