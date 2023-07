Vĩnh Phúc: Bờ kè sông Phó Đáy ở huyện Lập Thạch mới xây xong đã sập, chưa xác định được nguyên nhân

Ngay sau khi xảy ra sự cố sụt lún, UBND huyện Lập Thạch (tỉnh Vĩnh Phúc) cũng đã có báo cáo về sự việc.

Theo UBND huyện Lập Thạch, vào khoảng 23 giờ 00, ngày 28/6/2023 tại khu vực đền Mẫu, thôn Phú Hậu, xã Sơn Đông đã xảy ra sụt lún, sạt lở toàn bộ phần diện tích sân đền, móng nhà bếp với diện tích khoảng 250m2; Đền Mẫu được xây dựng bằng bê tông, cốt thép bị rạn nứt và có nguy cơ sạt lở toàn bộ Đền Mẫu, cùng với cây Đề - được công nhận là di sản và một số hạng mục khác.

Đáng chú ý, vị trí này, ngày 08/10/2022 cũng đã bị sạt lở, sụt lún. Sau đó, UBND huyện Lập Thạch báo cáo và đã được UBND tỉnh cho thực hiện dự án cấp bách kè chống sạt lở do Sở Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư. Đến nay công trình đã được thi công xong. Ngày 28/6/2023, toàn bộ các hạng mục của dự án bị sụt, lún, sạt lở và đổ gãy toàn bộ.

UBND huyện Lập Thạch cho biết, hiện chưa xác định rõ nguyên nhân gây sụt lún, sạt lở.

công trình kè mới xây dựng thuộc khu vực đền Mẫu thuộc xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúcđã bị sụt lún, hư hỏng nghiêm trọng. Ảnh: Hoan Nguyễn.



Ngay sau khi nhận được thông tin, báo cáo của UBND xã Sơn Đông, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện đã trực tiếp xuống hiện trường, phối hợp với lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Công an huyện, Điện lực Lập Thạch, UBND xã Sơn Đông cùng nhân dân thôn Phú Hậu tổ chức tháo dỡ ngay mái tôn khu vực trước cửa Đền Mẫu và di chuyển tài sản, đồ thờ của Đền Mẫu đến nơi an toàn.

Chỉ đạo Điện lực Lập Thạch khắc phục và có biện pháp đảm bảo không để xảy ra sự cố lưới điện, hay tai nạn về điện tại khu vực Đền Mẫu.

Công an huyện cùng với Công an xã Sơn Đông tiến hành phân luồng giao thông, không cho phương tiện đi lại khu vực này; căng dây, cắm biển báo để người dân không đi vào khu vực có nguy cơ tiếp tục sạt lở; đảm bảo công tác an ninh, trật tự khu vực xảy ra sạt lở.

Chỉ đạo UBND xã Sơn Đông: Lập biên bản, ghi hình và các thông tin khác liên quan đến việc sạt lở để phục vụ cho công tác xác định nguyên nhân; khẩn trương rà soát các hộ dân sinh sống cạnh khu vực có nguy cơ bị sạt lở để có phương án di dời kịp thời khi có tình huống xảy ra; tiến hành cắt tỉa cây Đề để giảm nguy cơ đổ cây và tiếp tục sạt lở.

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, các hạng mục công trình kè mới xây dựng khu vực đền Mẫu thuộc công trình xử lý sạt trượt sông Phó Đáy khu vực đền Mẫu và trạm bơm Phú Bình II bị sụt lún, hư hỏng nghiêm trọng, vết nứt đã xuất hiện ở sân đền và đang có xu hướng phát triển rộng.

Kè không trực tiếp bảo vệ đê, cách đê gần nhất gần 1km và đây là sự cố công trình mới thi công xong.

Trước thực trạng này, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai cũng đã có công văn đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Phúc khẩn trương chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp kịp thời để đảm bảo an toàn cho người và tài sản trong khu vực; hạn chế, ngăn ngừa các nguy hiểm có thể tiếp tục xảy ra, không để sự cố phát triển thêm.

Tổ chức cắm biển cảnh báo sự cố, hướng dẫn giao thông không cho xe cơ giới đi vào khu vực xảy ra sự cố. Tổ chức khảo sát, đánh giá, xác định cụ thể nguyên nhân, giải pháp và xử lý sự cố theo quy định.

Tăng cường giám sát, theo dõi chặt chẽ diễn biến sự cố và tình hình thời tiết, thủy văn để kịp thời xử lý các tình huống bất lợi có thể xảy ra.

Xác định khu vực xảy ra sự cố là trọng điểm xung yếu về phòng, chống thiên tai để xây dựng, phê duyệt và triển khai ngay trên thực tế phương án bảo vệ trọng điểm.