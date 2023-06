Theo thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Long An, Chủ tịch UBND tỉnh Long An vừa ban hành Quyết định về việc công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Vàm Cỏ Tây (Đê bao liên ấp Bến Kè, Nước Trong, Voi Đình), xã Thủy Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

Long An công bố tình huống khẩn cấp vụ sạt lở bờ sông Vàm Cỏ Tây. Ảnh: Báo Long An.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Long An quyết định công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Vàm Cỏ Tây (Đê bao liên ấp Bến Kè, Nước Trong, Voi Đình), xã Thủy Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An, với chiều dài sạt lở khoảng 50m, đất sạt lở và lún sâu từ mặt đất hiện trạng xuống đáy sông từ 4,0 - 6,0m (dạng hàm ếch), chiều rộng sạt lở từ sát mé sông vào trong đê bao từ 12-13m; ngoài ra khu vực sạt lở còn xuất hiện nhiều vết nứt rộng với kích thước khe nứt từ 2-10cm, phạm vi xuất hiện vết nứt dài khoảng 160m và có khả năng tiếp tục xảy ra sạt lở.

Sạt lở đã làm cuốn trôi hoàn toàn 15m đê bao ven sông, tuyến đường giao thông nông thôn phục vụ cho khoảng 500 hộ dân đang sinh sống trong khu vực; uy hiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của 1 hộ dân trong vùng sạt lở và nhiều hộ dân lân cận nằm cặp bờ sông Vàm Cỏ Tây.

Ước mức độ thiệt hại khoảng 250m3 đất bị nước cuốn trôi, sụp đổ 15m đường bê tông, 45m tường và cổng hàng rào nhà dân, 20m tường rào cặp sông (kết cấu tường rào bằng tường bê tông, gạch xây).

Chủ tịch UBND tỉnh Long An giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh) chủ trì, phối hợp UBND huyện Thạnh Hóa rà soát, cập nhật vành đai sạt lở; phối hợp các đơn vị có liên quan theo dõi, tổng hợp tình hình sạt lở, kịp thời báo cáo UBND tỉnh.