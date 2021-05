Vĩnh Phúc: Cử tri 103 tuổi là mẹ liệt sỹ và 15 lần vinh dự tham gia bỏ phiếu bầu cử

Tổ bầu cử thôn Phương Lâu gồm đại diện 4 người đã mang hòm phiếu phụ đến nhà Mẹ Liệt sỹ Phạm Thị An

15h chiều ngày 23/5, Tổ bầu cử thôn Phương Lâu, xã An Hòa (Tam Dương, Vĩnh Phúc) đã lên đường cùng hòm phiếu phụ đi đến nhà cử tri 103 tuổi là cụ Phạm Thị An. Cụ Phạm Thị An là mẹ của Liệt sỹ Vũ Duy Vân, người con trai duy nhất của cụ đã hi sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc năm 1968 tại chiến trường Tây Ninh.

Hòm phiếu phụ được đại diện Tổ bầu cử thôn Phương Lâu mang đến tận nhà để cụ An có thể tự tay mình bỏ những lá phiếu cử tri bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cán bộ y tế thực hiện sát khuẩn tay theo đúng quy định phòng chống dịch Covid-19 trong bầu cử cho cụ.

Cụ Phạm Thị An đang tự tay bỏ những lá phiếu cử tri của mình vào hòm phiếu phụ.

Nụ cười hạnh phúc của Cụ An khi lần thứ 15 được tham gia bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp...

Tự tay bỏ những lá phiếu cử tri vào hòm phiếu, cụ An hy vọng những ứng cử viên được bầu sẽ là người đại diện xứng đáng, mang lại nhiều quyền lợi cho người dân, lợi ích cho dân tộc.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã An Hòa ông Đào Lưu Hải cho biết: "Hiện Cụ Phạm Thị An là người cao tuổi nhất của xã An Hòa, chính quyền địa phương, thôn dân cư luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện để cụ được quan tâm, chăm sóc tốt nhất, qua đó thể hiện sự tri ân của Đảng và Nhà nước, của tỉnh Vĩnh Phúc đối với mẹ liệt sỹ Phạm Thị An.

Bên cạnh mẹ liệt sỹ Phạm Thị An, tổ bầu cử thôn Phương Lâu đã mang hòm phiếu phụ đến với những người khuyết tật không thể di chuyển đến địa điểm bỏ phiếu.

Đại diện Tổ bỏ phiếu thôn Phương Lâu mang hòm phiếu phụ đến với cử tri Tạ Thị Lưu bị liệt chân không thể đi lại được.

Mặc dù không đi lại được nhưng cử tri Tạ Thị Lưu vẫn được tự tay bỏ những lá phiếu của mình vào hòm phiếu.

Hoàn thành quyền và nghĩa vụ bỏ phiếu trong khi bản thân bị liệt không thể đi lại đối với chị Tạ Thị Lưul à một niềm vui. lớn

Hòm phiếu phụ được mang đến tận nơi nhà của những cử tri "đặc biệt" không thể đến điểm bầu cử là một cách làm thực sự hiệu quả và có ý nghĩa to lớn góp phần vào thành công của ngày bầu cử hôm nay 23/5.