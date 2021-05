Vĩnh Phúc kêu gọi người dân bình tĩnh, tiếp tục tin tưởng các biện pháp phòng chống dịch

Vĩnh Phúc với phương châm phòng chống dịch "người giữ an toàn cho người, nhà giữ an toàn cho nhà, cơ quan giữ an toàn cho cơ quan, làm xóm giữ an toàn cho làng xóm, cho địa phương"...

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành vừa ban hành chỉ thị số 06/CT-CTUBND về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid -19. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành làm việc với đoàn công tác của Bộ Y tế trước tình hình dịch bệnh Covid-19 Ảnh: Báo Vĩnh Phúc Chỉ thị 06 kêu gọi toàn dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục tinh thần "chống dịch như chống giặc" kiềm chế và kiểm soát có hiệu quả sự lây lan, chủ động ngăn chặn, ứng phó, dập dịch, bảo vệ tốt nhất cho sức khỏe, tính mạng của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Chỉ thị yêu cầu, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đoàn thể chính trị, các cơ quan đơn vị trong tỉnh tạm dừng các công việc chưa thật sự cần thiết; tập trung cao độ chỉ đạo áp dụng biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 từ 00h ngày 1/5/2021. Cụ thể, dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng. Thực hiện tuyệt đối việc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và trong suốt thời gian làm việc trong các cơ quan, công sở, siêu thị, chợ, trường học, bệnh viện, khi tham gia các phương tiện giao thông tại các nơi công cộng. Dừng triệt để các nghi lễ tín ngưỡng, tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí tại các địa điểm công cộng, khu du lịch. Yêu cầu người dân không ra khỏi nhà khi không có việc cần thiết; hạn chế việc di chuyển của người dân ra tỉnh ngoài và trong tỉnh; cấm tập trung đông người, tổ chức liên hoan, ăn uống, tiệc tùng; việc tổ chức lễ hỏi, cưới xin, ma chay thực hiện trong phạm vi gia đình nhưng phải đảm bảo quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Đối với người dân trở về từ các địa phương khác, giao Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, địa phương trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm đôn đốc, giám sát người dân thực hiện nghiêm việc khai báo y tế. Thực hiện xét nghiệm Covid-19 đối với các trường hợp đi máy bay hoặc trở về từ vùng dịch. Học sinh khối mầm non, tiểu học, THCS, THPT, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp thuộc tỉnh nghỉ học từ ngày 3/5/2021 đến hết ngày 8/5/2021. Sau thời gian trên, tùy vào tình hình thực tế của dịch bệnh, UBND tỉnh sẽ xem xét và có chỉ đạo phù hợp. Tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh, trừ cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu. Đối với các siêu thị, trung tâm thương mại, các cửa hàng được phép hoạt động phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, yêu cầu người dân phải đeo khẩu trang, được sát khuẩn tay và được đo thân nhiệt khi vào giao dịch, mua bán. Tạm dừng tất cả các chợ tạm, chợ cóc, chợ tự phát, bán hàng rong xung quanh các khu công nghiệp, bệnh viện, trường học, chùa chiền, quảng trường tập trung đông người. Tạm dừng hoạt động giao thông công cộng; Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải hướng dẫn cụ thể việc vận chuyển hành khách theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải. Công an tỉnh và các cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các trường hợp không đeo khẩu trang, không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch hoặc vi phạm các quy định về phòng, chống dịch. Tập trung nhân lực làm việc 24/24h để truy vết các trường hợp có liên quan đến quán Bar Sunny, thành phố Phúc Yên; Nhà hàng Hải sản ngon, thành phố Vĩnh Yên; quán Massage Hoa Sen, thành phố Vĩnh Yên và các địa điểm liên quan để sớm phát hiện các trường hợp là đối tượng F1, F2, F3 trong cộng đồng. Lập chốt chặn, thực hiện giãn cách xã hội đối với toàn bộ khu vực Khu đô thị Đồng Sơn, thành phố Phúc Yên. Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Lao động TBXH, UBND các huyện theo chức năng, nhiệm vụ quyết liệt chỉ đạo các biện pháp phòng chống dịch tại các khu CN, cụm CN; yêu cầu kê khai và khai báo y tế với 100% công nhân tại doanh nghiệp, công trường xây dựng; Yêu cầu xét nghiệm 100% đối với người có nguy cơ lây nhiễm, số công nhân đi khỏi địa phương trong dịp lễ 30/4 -1/5/2021. Sở Văn hóa thể thao và du lịch khẩn trương hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cụ thể việc tổ chức đám cưới, đám tang, các hoạt động thuộc lĩnh vực quản lý, các khu du lịch, vui chơi, thể thao, các khu tâm linh.. Sở Thông tin và truyền thông chủ trì, phối hợp cùng sở Y tế chỉ đạo các cơ quan báo chí thành lập tổ công tác và chịu trách nhiệm thông tin kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch về diễn biến dịch, việc chống dịch, hướng dẫn khai báo y tế, phát hiện sớm và thông báo cho chính quyền địa phương, cơ quan chức năng về các trường hợp nghi mắc bệnh; tiếp tục chỉ đạo và thực hiện tuyên truyền để người dân hiểu rõ nguy cơ dịch bệnh, không lơ là, chủ quan và nghiêm túc thực hiện việc đeo khẩu trang, giãn cách xã hội. Thực hiện ngay việc thông tin trên mạng xã hội như zalo, facebook… Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, quyết định cụ thể việc sản xuất kinh doanh của đơn vị phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp, đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid 19 theo quy định. Có trách nhiệm khử khuẩn, đảm bảo khoảng cách an toàn, yêu cầu cán bộ, công nhân đeo khẩu trang theo quy định. Người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh chịu trách nhiệm tuyệt đối… Đề nghị các cấp ủy Đảng, Hội đồng nhân dân các cấp tăng cường công tác lãnh đạo, kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh; tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội. Thực hiện nghiêm quy định, Nghị định của Chính phủ chi tiết thi hành một số điều Luật của Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch. Người đứng đầu các địa phương, cơ quan chịu trách nhiệm toàn diện trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, đảm bảo thực hiện nghiêm việc chống dịch, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân địa phương, cơ quan mình. Đảm bảo tính liên tục, an toàn, đúng quy định cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp diễn ra vào ngày 23/5/2021; đảm bảo tổ chức an toàn, đầy đủ, gọn nhẹ, cho các cuộc tiếp xúc cử tri trong quy trình thực hiện bầu cử theo quy định. Kết luận Chỉ thị, Chủ tịch Lê Duy Thành đề nghị nhân dân bình tĩnh, tự tin, yên tâm, tiếp tục tin tưởng, ủng hộ các biện pháp phòng, chóng dịch. Mỗi người dân hãy là một chiến sỹ trên mặt trận phòng, chống dịch; tiếp tục chung sức, đồng lòng, đẩy lùi dịch bệnh, dừng các công việc chưa thực sự cần thiết, thực hiện tốt phương châm "người giữ an toàn cho người, nhà giữ an toàn cho nhà, cơ quan giữ an toàn cho cơ quan, làm xóm giữ an toàn cho làng xóm, cho địa phương"... Toàn cảnh dịch bệnh Covid 19 ở Vĩnh Phúc từ ngày 1/1/2021 đến nay: Tổng số trường hợp theo dõi: 7.724 Tổng số trường hợp nhập cảnh được cách ly theo dõi tại tỉnh: 1.164 Tổng số mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS –CoV-2: 9.526 Tổng số mẫu xét nghiệm trong ngày: 19 mẫu Tổng số trường hợp đang cách ly tại tỉnh: 831 Ngày 1/5/2021, Vĩnh Phúc phát hiện, chuyển cách ly, điều trị 6 người nghi nghiễm Covid 16 xuống bệnh viện Nhiệt đới TƯ cơ sở 2, hiện 5/6 xét nghiệm đã dương tính với Covid 19; các ca nhiễm tại quán Karaoke Sunny Đồng Xuân, thành phố Phúc Yên, các trường hợp trên đều có tiếp xúc với 1 trường hợp đã mắc Covid 19 là chuyên gia người Trung Quốc. 2. Cách ly tại Vĩnh Phúc Tính đến ngày 2/5, tại Vĩnh Phúc số trường hợp đang cách ly tại cơ sở y tế là 98 (Vĩnh Tường 1, Yên Lạc 1, Bệnh viện Đa khoa tỉnh 1, Trung tâm y tế thành phố Vĩnh Yên 21, Trung tâm y tế Tam Dương 2, Phòng khám khu vực Quang Hà 25, Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên 54; Số trường hợp cách ly tại nhà: 663 (Vĩnh Tường 287, Yên Lạc 5, Lập Thạch 14, Tam Dương 85, Vĩnh Yên 195, Phúc Yên 77. Số trường hợp cách ly y tế tập trung, tự nguyện 70, tại khách sạn DIC STAR Vĩnh Phúc 3. Liên quan đến ca bệnh tại Hà Nam – Hà Nội: Số trường hợp tiếp xúc gần: 1 đã được cách ly tại Trung tâm Y tế Vĩnh Tường; vòng 2 xác định 40 trường hợp, vòng 3 có 68 trường hợp. Số trường hợp cùng chuyến bay: 1, đã cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Số trường hợp tiếp xúc với ca bệnh nghi nhiễm: 1, đã điều tra, giám sát Số mẫu xét nghiệm thực hiện: 10 mẫu (10/10 âm tính) 4. Liên quan đến 1 ca nhiễm Covid 19 chuyên gia người Trung Quốc Số trường hợp tiếp xúc vòng 1: 151 người Số trường hợp tiếp xúc vòng 2: 178 người Số trường hợp tiếp xúc vòng 3: 54 người Tổng số mẫu xét nghiệm thực hiện 98 mẫu (5/6 F1 dương tính, âm tính 81, chờ kết quả xét nghiệm 12) Cách ly 104 trường hợp (Bệnh viện Nhiệt đới TƯ: 10, phòng khám đa khoa Quang Hà: 25, TTYT Vĩnh Yên:14, Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên: 54, Trung tâm Y tế Tam Dương: 01)

