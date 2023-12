Ngày 21/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Hoài (SN 1980) trú thôn Quật Xá, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trần Văn Hoài và Nguyễn Thị Thuận là vợ chồng mới cưới bị bắt vì làm sổ đỏ giả lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Quảng Trị. Ảnh: Công an Quảng Trị.

Trước đó, trong thời gian từ tháng 6/2023 đến 7/2023, Trần Văn Hoài cùng vợ là Nguyễn Thị Thuận (SN 1990) đưa thông tin về việc có quen biết với nhiều người làm việc ở Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị, có thể làm được tất cả các loại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Sau khi có được lòng tin của người dân, các đối tượng đã liên hệ với 1 đối tượng khác để làm giả sổ đỏ nhằm thực hiện hành vi lừa đảo. Bằng thủ đoạn này, vợ chồng Thuận – Hoài đã chiếm đoạt của bà N.T.H (SN 1974, trú tại khu phố 9, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ) số tiền 530 triệu đồng.

Trước đó, vào đầu tháng 10/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cam Lộ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thuận để điều tra về hành vi tương tự. Sau đó, công an huyện Cam Lộ đã chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị.

Hiện vụ việc 2 vợ chồng làm sổ đỏ giả lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Quảng Trị đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Được biết, vợ chồng Thuận – Hoài mới kết hôn vào tháng 7/2023.