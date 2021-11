Vợ chứa mại dâm bị bắt, chồng mất gần 1 tỷ đồng vì muốn chạy án

Ngày 12/11, Công an huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trà Thanh Phong (SN 1978; ngụ thôn Bắc An, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng, tạm trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Công an đọc lệnh bắt tạm giam bị can Trà Thanh Phong

Công an huyện Thăng Bình cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Đức Thu (SN 1958; ngụ thôn Phước Ấm, xã Bình Triều, huyện Thăng Bình) cùng về hành vi trên.

Theo điều tra, tháng 7/2019, Nguyễn Thị Th. (SN 1986; ngụ thôn An Lương, xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) bị Công an huyện Duy Xuyên bắt về hành vi chứa mại dâm.

Chồng của Th. là anh Kiều Minh H. (SN 1982) được Thu kết nối, giới thiệu cho Phong để "chạy án". Anh H. sau đó đã chuyển cho Phong 970 triệu đồng để chạy án cho vợ nhưng vụ việc không được giải quyết. Biết mình bị lừa, anh H. làm đơn trình báo công an.