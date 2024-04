Vô cớ bị tấn công, nghi phạm đâm chết 2 thanh niên tại nhà riêng ở Long An

Sáng 20/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An phối hợp Công an huyện Châu Thành đang phong tỏa toàn bộ hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng làm 2 nạn nhân tử vong để khám nghiệm tử thi và thu giữ vật chứng phục vụ công tác điều tra.

Đông người dân địa phương xã Thanh Vĩnh Đông, huyện Châu Thành, Long An đến xem hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Thiên Long

Nghi phạm bị bắt giữ được xác định tên Nguyễn Ngọc Hùng (36 tuổi), ngụ ấp Xuân Hòa 2, xã Thanh Vĩnh Đông, huyện Châu Thành, Long An.

Khoảng 21 giờ ngày 19/4, Nguyễn Ngọc Hùng đi nhậu ở nhà người quen trở về, sau đó mâu thuẫn với chị L.T.T.L (33 tuổi) sống chung với Hùng như vợ chồng.

Bực tức thái độ của Hùng, chị L rời khỏi nhà chưa rõ đi đâu.

Công an tỉnh Long An tiến hành khám nghiêm hiện trường khu vực xảy ra án mạng. Ảnh: Thiên Long

Gần 1 giờ sau, trong lúc Hùng nằm trên võng, bên ngoài xuất hiện Lê Hào Vũ ( 27 tuổi) em ruột chị T.L) cùng bạn tên Nguyễn Hữu Nghĩa ( 24 tuổi), ngụ Tân Chánh, huyện Cần Đước. Cả hai đi thẳng vào nhà xông tới đánh trúng vào đầu anh Hùng.

Vô cớ bị tấn công, anh Hùng bật dậy chạy ra sau bếp lấy con dao Thái Lan quay lên đâm Vũ và Nghĩa nhiều vết thương vùng ngực, khiến hai người này tử vong tại chỗ.

Phát hiện sự việc, công an nhanh chóng bắt giữ nghi phạm Hùng. Do bị chấn thương vùng đầu nên Hùng được chuyển đến bệnh viện huyện điều trị dưới sự giám sát của công an.