Vợ cũ Tạ Đình Phong bị quản lý kiện

Mới đây, tờ On đưa tin vụ kiện giữa nữ diễn viên Trương Bá Chi và tập đoàn giải trí Tân Á Châu AEG (AEG Entertainment Group Limited) với đại diện là Dư Dục Hưng đệ lên tòa án tối cao vào tháng 7 năm ngoái. Đơn kiện chỉ rõ, sau khi nhận được tiền ứng trước, Trương Bá Chi không tuân thủ hợp đồng đóng phim do phía công ty sắp xếp. Phía nguyên đơn yêu cầu Trương Bá Chi hoàn trả 12,76 triệu HKD (gần 1,7 triệu USD). Ngoài ra, công ty môi giới còn đòi nữ diễn viên bồi thường do vi phạm hợp đồng.

Đây là phiên tòa ngắn, kéo dài khoảng nửa tiếng, để các bên trình bày chứng cứ, tài liệu. Tòa án sẽ tiến hành hòa giải. Nếu hai bên hòa giải thành công, sẽ không phải thực hiện các bước tố tụng tiếp theo.



Trước đó, tháng 7/2020, quản lý của Trương Bá Chi là Dư Dục Hưng đã kiện nữ diễn viên ra tòa, đòi bồi thường 1,6 triệu USD vì vi phạm hợp đồng.





Dư Dục Hưng là CEO của AEG, ký hợp đồng làm người đại diện cho Trương Bá Chi từ tháng 7/2011. Theo đó, Dư Dục Hưng phụ trách các hoạt động tuyên truyền, sắp xếp công việc cho cô trên phạm vi toàn thế giới.

Đồng thời, Trương Bá Chi cũng ký hợp đồng đóng 4 phim cho Dư Dục Hưng, với thù lao là 40 triệu HKD (khoảng 5,1 triệu USD ) từ năm 2011 đến năm 2019. Phía AEG đã thanh toán một phần thù lao cho nữ diễn viên.

Thế nhưng, vài năm trở lại đây, Trương Bá Chi phát triển sự nghiệp tại Đại lục, không để Dư Dục Hưng can thiệp vào các hoạt động của mình. Khi phía Dư Dục Hưng đâm đơn kiện, Trương Bá Chi nói: "Tôi không phải là người thích gây sự, nhưng cũng không sợ rắc rối đến với mình".

Đây không phải là lần đầu tiên nữ diễn viên 40 tuổi gặp rắc rối với quản lý cũ. Người quản lý đầu tiên của Bá Chi - ông Chu Vĩnh Long - đã đưa diễn viên ra tòa vì cô tìm cách chấm dứt hợp đồng sau thành công của bộ phim King Of Comedy năm 1999. China Star Entertainment Group cũng tuyên bố sẽ "không bao giờ làm việc với Trương Bá Chi nữa", sau khi cô kiện ngược họ và đòi 15,8 triệu HKD, với tuyên bố rằng họ nợ tiền cô và luôn bắt ép cô làm việc.





Diễn viên Trương Bá Chi (sinh năm 1980) là diễn viên nổi tiếng Hong Kong. Khán giả biết đến cô với nhiều phim như Sư tử Hà Đông, Vua hài kịch, Vô cực... Cô kết hôn với tài tử Tạ Đình Phong và có hai con trai Quintus, Lucas. Năm 2012, sau khi ly dị ngôi sao họ Tạ, cô làm mẹ đơn thân. Năm 2018, cô sinh con trai thứ ba Marcus.