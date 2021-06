Võ sĩ MMA Việt Nam: 3 chiến binh trở thành "ác mộng châu Á"

Bạn đã bao giờ tự hỏi sàn đấu quốc tế ONE Championship có bao giời xuất hiện những võ sĩ “made in Viet Nam” chưa? Sau đây PV sẽ đưa ra những tên tuổi mang quốc kỳ Việt Nam đến với đấu trường ONE Championship...

1. Nữ võ sĩ MMA Việt Nam Bi Nguyễn

Nữ võ sĩ MMA Việt Nam Bi Nguyễn sinh ra ở vùng nông thôn Việt Nam. Nhưng cô đã theo ba mẹ sang Mỹ định cư từ nhỏ. Bi Nguyễn không xa lạ với những công việc vất vả. Cô thức khuya giao báo cùng gia đình ngay từ khi mới 7-8 tuổi. Trong khoảng thời gian hỗn loạn và hoàn cảnh gia đình khó khăn, cô đã ngừng việc học ở tuổi thiếu niên của mình. Bi buộc phải bỏ học trung học và bắt đầu đi làm đủ thứ nghề.

“Ong sát thủ” Bi Nguyễn.

Cuộc sống vẫn tiếp tục khó khăn cho đến khi Bi bắt đầu hành trình võ thuật vào năm 21 tuổi. Khi cô bước chân vào phòng tập Muay Thái, cô lần đầu tiên biết yêu bản thân. Cô học cách tự vệ và xây dựng sự tự tin cho mình. Sau đó chính nhờ những ngày tháng rèn luyện cô tham gia cuộc thi nghiệp dư đầu tiên chỉ sau sáu tháng tập luyện. Bi Nguyễn thậm chí đã thực sự sống trong phòng gym một thời gian để theo đuổi đam mê mới của mình.

Cô ra mắt MMA nghiệp dư vào năm 2014 và thắng 5-1. Thậm chí cô còn giành được danh hiệu trong trận thăng hạng Legacy FC có trụ sở tại Texas. Sau đó, Bi Nguyễn chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp vào năm 2016. Cô đã có một khởi đầu hoàn hảo khi giành chiến thắng trong ba trận đầu tiên. Giờ đây, Bi Nguyễn đã đặt mục tiêu là danh hiệu vô địch thế giới hạng Atomweight dành cho nữ. Cô luôn sống với hy vọng sẽ dùng danh dự của mình để đảm bảo quyền lợi cho những cô gái như mình.

2. Nhà vô địch hai hạng cân Martin Nguyễn

Võ sĩ MMA gốc Việt Martin Nguyễn sinh ra và lớn lên tại Sydney với bố mẹ là người gốc Việt. Gia đình anh từng tìm đến Malaysia và Indonesia để sinh sống. Nhưng cuối cùng, nơi cha mẹ anh lựa chọn Australia là nơi Martin Nguyễn lớn lên.

Võ sĩ MMA gốc Việt: Martin Nguyễn.

Khi còn ở trường, Martin Nguyễn là một cầu thủ đầy triển vọng của giải bóng bầu dục. Nhưng không may anh buộc phải từ bỏ môn thể thao này sau khi gặp chấn thương nặng. Trong nỗ lực tìm kiếm một sở thích mới và giảm cân, anh đã khám phá ra một trải nghiệm thay đổi cuộc đời. Martin Nguyễn đã theo đuổi sở thích mới của mình là võ thuật ở tuổi 21

Anh bỏ qua những ngày tháng tăng cân và điên cuồng rèn luyện võ thuật. Cuối cùng điều gì nên tới sẽ tới, anh dành chiến thắng hai giải đấu MMA nghiệp dư trước khi quyết định ra mắt chuyên nghiệp vào năm 2012. Anh nhanh chóng vượt qua tất cả các đối thủ hạng featherweight để dành đăng quang trở thành nhà vô địch hạng featherweight BRACE của Úc. Sau thành tích đó, Nguyen đã ký hợp đồng với ONE Championship vào năm 2014.

Với 6 trận đấu ra mắt cực kỳ ấn tượng, Martin trở thành người giành danh hiệu vô địch hai hạng cân đầu tiên trong lịch sử ONE Championship. Martin đánh bại cả Marat Gafurov và Eduard Folayang để trở thành kẻ đầu bảng hạng featherweight và hạng lightweight. Trên thực tế, anh từng đã có cơ hội trở thành nhà vô địch thế giới MMA 3 hạng đầu tiên trong lịch sử.

3. Võ sĩ MMA gốc Việt trở thành nhà vô địch Featherweight Legacy Fighting Allliance

Nhà vô địch hạng Featherweight Legacy Fighting Allliance Thành Lê lớn lên ở thành phố New Orleans. Hầu hết những kỷ niệm đẹp nhất của anh đều xoay quanh trường học taekwondo của cha mình. Ngoài ra anh từng tham dự các giải đấu đội tuyển. Chính nền móng võ thuật đó đã tạo cho Thành Lê tiến tới MMA. Thành Lê phải công nhận rằng việc tập gym và theo đuổi võ thuật đã giúp anh ấy tránh xa những kẻ bắt nạt.

Nhà vô địch hạng Featherweight Legacy Fighting Allliance Thành Lê.

Năm 2011, anh lần đầu tiên xem một trận đấu MMA. Ngay lập tức anh tìm ra đam mê của mình. Anh đã sớm thử sức với các hoạt động quảng bá nghiệp dư. Từ đó anh đã biết cuộc đời mình sẽ gắn liền với sàn đấu. Võ sĩ MMA Việt Nam Thành Lê quyết định tận dụng thời gian luyện tập võ thuật của mình để cố gắng ghi tên vào bảng xếp hạng những kẻ giỏi nhất.

Anh đã ghi điểm với thành tích 8-1 để bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp của mình. Ngoài ra anh còn giành được một chiếc đai ở LFA. Thành Lê đã sớm ký hợp đồng với ONE Championship, và tiếp tục tập luyện với những người như Ryan Hall và Kenny Florian để có những màn đấu bùng nổ trên sân khấu của ONE Championship.

Lời kết



Tất cả những võ sĩ trên đều có tuổi thơ bị bắt nạt và bạn hành. Nhưng họ không lấy điều đó để làm lý do sống 1 cuộc đời buông thả. Họ luyện tập và tìm ra con đường của mình, họ chiến đấu vì bản thân và hơn thế.