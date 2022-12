"Tuần lễ thương mại, du lịch và nông sản an toàn tỉnh Sơn La tại thành phố Hải Phòng năm 2022" do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La chủ trì phối hợp cùng Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và PTNT, Liên Minh HTX, Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh,Hiệp Hội du lịch tỉnh, UBND các huyện, thành phố Sơn La được sự giúp đỡ, hỗ trợ của Sở Công thương thành phố, Hiệp hội du lịch thành phố, các cơ quan chuyên môn của thành phố Hải Phòng.

Tuần lễ thương mại, du lịch và nông sản an toàn tỉnh Sơn La tại thành phố Hải Phòng năm 2022. Clip: VTH.

Đây là sự kiện xúc tiến du lịch và nông sản an toàn thu hút đầu tư vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, triển khai thúc đẩy tiêu thụ kết nối cung cầu sản phẩm nông sản, quảng bá thương mại, du lịch và nông sản an toàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La tại thành phố Hải Phòng.



Thông qua tuần lễ thương mại, du lịch và nông sản an toàn sẽ giúp người tiêu dùng của thành phố Hải Phòng có điều kiện tiếp cận sản phẩm du lịch và nông sản an toàn tỉnh Sơn La từ đó góp phần đẩy mạnh tiêu thụ nông sản nhanh, bền vững.

Một gian hàng trưng bày sản phẩm nông sản Sơn La tại Hải Phòng. Ảnh:VTH

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Thành Công- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết, năm nay, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Sơn La (GRDP) ước đạt 34.184 tỷ đồng, tăng 8,54% so với cùng kỳ.

Trong sản xuất nông nghiệp, tỉnh tập trung phát huy hiệu quả cây ăn quả trên đất dốc, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, phát triển nông nghiệp sạch và nông nghiệp hữu cơ. Sơn La đã phát triển 250 chuỗi cung ứng thực phẩm nông sản, thủy sản an toàn; cấp 281 mã số vùng trồng với 4.608,45 ha cây ăn quả xuất khẩu, 37 cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu và có 24 sản phẩm nông sản được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng bảo hộ.

Măng khô, nấm hương là những đặc sản của tỉnh Sơn La được người dân Hải Phòng yêu thích lựa chọn. Ảnh: VTH

Toàn tỉnh đã duy trì 5.917 ha cây trồng áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp tốt và tiêu chuẩn tương đương; hoạt động thương mại tăng trưởng mạnh mẽ với tổng mức bán lẻ hàng hóa năm 2022 ước đạt 27.000 tỷ đồng tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước; giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu ước đạt 174,8 triệu USD tăng 0,46% so với kế hoạch và tăng 8,5% so với với cùng kỳ năm trước, trong đó, giá trị hàng hóa nông sản, thực phẩm tham gia xuất khẩu ước đạt 163,2 triệu USD, tăng 0,43% so với kế hoạch.

Toàn tỉnh Sơn La hiện có 540 cơ sở lưu trú, gồm 38 khách sạn từ 1 đến 5 sao, 502 nhà nghỉ du lịch, homestay và loại hình lưu trú khác. Tổng lượng khách đến Sơn La trong năm 2022 ước đạt 3.200 nghìn lượt người, doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 2.800 tỷ đồng.

Miến dong Mộc Châu- một sản phẩm được trưng bày tại Tuần lễ thương mại, du lịch và nông sản an toàn tỉnh Sơn La tại thành phố Hải Phòng năm 2022. Ảnh: VTH

Ông Nguyễn Thành Công nhấn mạnh, tuần hàng nông sản an toàn và giới thiệu sản phẩm du lịch Sơn La tại Hải Phòng năm 2022 là nơi quảng bá, giới thiệu đến đông đảo người dân Hải Phòng về sản phẩm nông sản và sản phẩm du lịch của Sơn La, là nơi tôn vinh thành quả lao động của bà con nông dân, tạo cơ hội tìm hiểu, liên kết chặt chẽ giữa "4 nhà": Nhà nông – nhà nước – nhà khoa học và nhà doanh nghiệp.

Thông qua hoạt động xúc tiến thương mại tại Hải Phòng và các địa phương khác sẽ giúp tỉnh từng bước xây dựng chuỗi giá trị cho một số sản phẩm chủ lực của tỉnh theo hướng bền vững; giới thiệu các điểm du lịch, tiềm năng, lợi thế, các chính sách ưu đãi của tỉnh Sơn La và các huyện, thành phố trong tỉnh nhằm thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và du lịch cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, triển khai thúc đẩy tiêu thụ kết nối cung cầu sản phẩm nông sản vùng đồng bào dân tộc tiểu số và miền núi tại thành phố Hải Phòng.

Gian trưng bày sản phẩm dâu tây được nhiều khách hàng lựa chọn. Ảnh: VTH

"Chúng tôi hy vọng chương trình sẽ tạo kênh kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp, HTX, các tư thương, tiểu thương của thành phố Hải Phòng với các doanh nghiệp, HTX của tỉnh Sơn La, từ đó mở rộng thị trường tiêu thụ, thực hiện có hiệu quả các chính sách của tỉnh đề ra, tạo ra chu trình khép kín: phân phối, sản xuất, tiêu dùng. Chúng tôi cũng mong muốn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện, hỗ trợ, động viên của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn TP Hải Phòng để các sự kiện Tuần hàng nông sản an toàn và giới thiệu sản phẩm du lịch Sơn La tại Hải Phòng năm 2022 tổ chức thành công, tốt đẹp"- ông nói.

Chương trình đã thu hút đông đảo người tiêu dùng của Hải Phòng đến tham quan, tìm hiểu và mua sắm các sản phẩm độc đáo, đặc trưng của các địa phương trong tỉnh Sơn La.