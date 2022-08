Nếu không đến làng chài cổ Việt Hải bằng đường thủy thì có thể đi bộ xuyên Vườn quốc gia Cát Bà. Tuyến đường xuyên rừng đến xã Việt Hải rất dài, khoảng 12km, quanh co và khá khó khăn. Do đó, tuyến đường biển được đánh giá đơn giản hơn nhiều so với đường xuyên rừng quốc gia Cát Bà.