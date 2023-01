Vợ Song Joong Ki là ai?

Thông tin Song Joong Ki đã kết hôn với bạn gái Katy Louise Saunders gây chấn động làng giải trí châu Á. Theo Sport Donga, nam chính phim "Cậu út nhà tài phiệt" và vợ tương lai đang mong chờ con chung của mình. Trong thông báo đưa ra trưa 30/1 vừa qua, Song Joong Ki hết lời khen ngợi "nửa kia".

"Tôi nguyện dành phần còn lại với Katy Louise Saunders, người đã ở bên, ủng hộ, chăm sóc và dành thời gian quý báu cho tôi. Cô ấy có một trái tim nhân hậu và luôn sống hết mình. Cô ấy là người khôn ngoan và tuyệt vời đến mức đáng ngưỡng mộ. Nhờ cô ấy, tôi đang trở thành người tốt hơn.

Vợ Song Joong Ki kín tiếng chuyện tình cảm, có thành tích học tập đáng nể. (Ảnh: ST)

Cả hai chúng tôi đều muốn xây dựng một gia đình hạnh phúc. Chúng tôi đã rất cố gắng để giữ lời hứa với nhau và thật biết ơn, chúng tôi chuẩn bị chào đón một thiên thần", nam diễn viên tâm sự.

Đám cưới của Song Joong Ki và Katy Louise Saunders được đồn đoán là tổ chức hôn lễ vào tháng 3 tới đây. Tuy nhiên, phía công ty quản lý của nam diễn viên phim "Cậu út nhà tài phiệt" đã lên tiếng phủ nhận tin đồn. Thân thế và sự nghiệp của vợ Song Joong Ki cũng khiến người hâm mộ không khỏi tò mò.

Được biết, Song Joong Ki và Katy Louise Saunders nên duyên trong thời điểm nam diễn viên đóng phim Vincenzo. Thời điểm đó, Katy Louise Saunders là gia sư dạy tiếng Ý cho Song Joong Ki.

Katy Louise Saunders sinh năm 1984 tại London, Anh. Cô mang dòng máu Anh – Colombia với bố là người Anh và mẹ là người Colombia. Sở hữu gương mặt xinh đẹp và ngoại hình quyến rũ, Katy Louise Saunders còn thành tích học tập đáng nể. Cô từng theo học tại English School ở Rome và tốt nghiệp Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Bocconi danh tiếng.

Theo Newsis, cô bắt đầu sự nghiệp thông qua bộ phim phát sóng năm 2002 Hành trình mang tên tình yêu. Năm 2004, Katy Louise Saunders nổi tiếng nhờ vai diễn Valentina trong bộ phim What will be of us của Giovanni Veronesi. Sau đó, cô tiếp tục tham gia I want you do Luis Prieto đạo diễn hay các phim The Lizzie McGuire Movie, The Borgia (2006), Third Person (2013)… Sau năm 2018, nữ diễn viên dừng đóng phim.

Vợ Song Joong Ki kín tiếng chuyện tình cảm

Vì kín tiếng trong chuyện riêng tư nên trước khi công khai kết hôn với Song Joong Ki, Katy Louise Saunders từng vướng không ít tin đồn tình cảm. Vợ Song Joong Ki từng bị cho là yêu bạn diễn Riccardo Scamarcio, con trai CEO tập đoàn Pirelli - Giovanni Tronchetti Provera. Ngoài ra, Katy còn vướng lùm xùm hẹn hò vũ công nổi tiếng người Ý Stefano De Martino. Trước tin đồn này, Katy Louise Saunders cho biết, cả hai giữ mối quan hệ bạn bè.

Đáng chú ý, Katy Louise Saunders gây xôn xao dư luận khi bị đồn kết hôn, có con riêng. Tuy nhiên, thông tin vợ Song Joong Ki có con riêng và từng kết hôn vẫn chưa được cô lên tiếng xác nhận. Theo tờ Heraldpop, Katy Louise Saunders là mẹ đỡ đầu của bé gái trong bức hình gây xôn xao.

Trước khi kết hôn với Song Joong Ki, Katy Louise Saunders bị đồn có con riêng. (Ảnh: ST)



Song Joong Ki chưa công bố thời điểm anh tổ chức đám cưới với Katy Louise Saunders. (Ảnh: ST)

Theo Dispatch, Katy Louise Saunders đang mang thai khoảng ba tháng. Một số nguồn tin cho hay, bố mẹ Katy Louise Saunders đã từ Anh sang Hàn Quốc từ đầu năm 2023 để thuận tiện chăm sóc cho con gái mang bầu, đồng thời dự đám cưới con. Hiện tại, thông tin về đám cưới của Song Joong Ki - Katy Louise Saunders thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Về thời gian vợ Song Joong Ki dự kiến sinh con, công ty quản lý của nam diễn viên từ chối trả lời vì đây là vấn đề riêng tư.