Vô tình đụng trúng một con động vật hoang dã có tên trong sách Đỏ, một người dân Kon Tum nộp cho kiểm lâm

Hạt Kiểm lâm Đăk Tô, tỉnh Kon Tum vừa tiếp nhận một con động vật hoang dã là con rùa đầu to- động vật rừng hoang dã nguy cấp, quý, hiếm, có tên trong sách Đỏ do người dân tự nguyện giao nộp. Cá thể rùa đầu to (tên khoa học là Platysternon megacephalum) cân nặng 0,53 kg do một người dân địa phương vô tình đụng phải.