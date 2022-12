Vốn Quỹ HTND giúp nông dân Bắc Giang liên kết trồng cam, nuôi cá

Quỹ HTND tiếp sức cho các mô hình kinh tế ở Bắc Giang



Những ngày này, nông dân xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) đang bước vào mùa thu hoạch cam. Những vườn cam đường Canh chín đỏ, cây nào cũng sai trĩu quả trông thật thích mắt. Lãnh đạo Hội ND xã Quý Sơn phấn khởi cho biết, đến nay, toàn xã Quý Sơn đã có 245ha đất chuyển đổi để trồng cam, hình thành một vùng trồng cây có múi chất lượng cao của cả huyện.

Nhằm hỗ trợ người trồng cam ở Quý Sơn liên kết sản xuất, phát triển và nâng cao chất lượng nông sản, Hội ND tỉnh Bắc Giang đã giải ngân vốn vay Quỹ HTND để thực hiện Dự án "Trồng và thâm canh cây cam Canh". Theo đó, 15 hộ trồng cam ở xã Quý Sơn được vay 750 triệu đồng Quỹ HTND thực hiện dự án với quy mô 8ha, trồng 6.400 cây cam Canh…

Mô hình trồng cam VietGAP của hội viên nông dân xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang). Ảnh: Minh Phúc

Quỹ HTND còn là "phương tiện" để các cấp Hội quy tụ, kết nạp hội viên. Qua đó, nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Hội trong hệ thống chính trị. Năm 2022, toàn tỉnh Bắc Giang kết nạp 3.277 hội viên (đạt 128% kế hoạch), nâng tổng số hội viên trong toàn tỉnh lên 251.271 hội viên.

Cùng với việc giải ngân nguồn vốn Quỹ HTND, Hội ND đã phối hợp tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cam Canh theo tiêu chuẩn VietGAP, sử dụng phân vi sinh, thuốc BVTV có nguồn gốc sinh học và hướng thâm canh hữu cơ cho các hộ tham gia dự án.

Sau thời gian đầu tư chăm sóc cây cam đã cho thu hoạch với sản lượng cao, bình quân đạt 20 tấn/ha. Với giá bán bình quân trên 50.000 đồng/kg, các hộ có thu nhập cao từ việc trồng cam, có hộ thu trên 5 tỷ đồng.

Đặc biệt thông qua thực hiện dự án, Hội ND đã thành lập tổ Hội nghề nghiệp nông dân trồng cây cam Canh của xã với trên 50 thành viên tham gia.

Từ nhiều năm trước, các hộ ở thôn Nội và thôn Bỉ, xã Ngọc Thiện (Tân Yên) đã tận dụng vùng đầm trũng trong xã để nuôi thả cả. Tuy nhiên, các hộ nuôi cá ở đây đều thiếu vốn và kỹ thuật thâm canh. Ông Nguyễn Văn Vui (ở thôn Nội) tâm sự, vì thiếu vốn sản xuất nên gia đình ông thường phải mua chịu cám về nuôi cá. Với 6 sào ao nuôi cá thịt, mỗi năm ông phải trả khoảng 25 triệu đồng tiền lãi cho các đại lý cám.

Tháng 4/2018, ông Vui cùng 9 hội viên nông dân khác trong thôn Bỉ và thôn Nội thành lập tổ hợp tác để liên kết sản xuất và được Quỹ HTND giải ngân cho vay thực hiện Dự án "Nuôi trồng thủy sản". Theo đó, dự án được duyệt với tổng số vốn vay 600 triệu đồng từ Quỹ HTND của Hội ND tỉnh (mỗi hội viên được vay 60 triệu đồng). Có nguồn vốn này, gia đình ông đã không phải mua cám chịu. Một số thành viên khác như ông Nguyễn Đình Huân, Nguyễn Văn Đại còn dùng số tiền này để sửa ao, mua máy sục oxy… nâng cao năng suất nuôi cá.

Sau khi thành lập THT, các thành viên còn thường xuyên trao đổi kinh nghiệm trong phòng dịch bệnh, giúp nhau thu hoạch cá khi đến thời vụ, đặc biệt, thống nhất được giá bán, thời điểm thu hoạch, cùng chịu trách nhiệm trả nguồn vốn vay.

Ông Nguyễn Văn Đỉnh - Chủ tịch HND xã Ngọc Thiện khẳng định: "Thực tế cho thấy, các hộ nuôi cá được vay vốn từ Quỹ HTND, năng suất cá đạt gần 30 tấn/ha/năm. Trong khi đó, những hộ không được hỗ trợ chỉ đạt khoảng 20 tấn cá/ha/năm".

Nhiều hoạt động hỗ trợ nông dân

Nhằm tạo thuận lợi cho hội viên tiếp cận nguồn vốn, Hội ND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo Hội ND cơ sở lựa chọn cho vay theo dự án phát triển sản xuất, kinh doanh liên kết theo hình thức tổ hợp tác, HTX, câu lạc bộ sản xuất, trang trại, chi, tổ hội nghề nghiệp.

Ông Lã Văn Đoàn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội ND tỉnh Bắc Giang cho biết: Ðể phát huy hiệu quả nguồn vốn, Hội ND tỉnh đã tích cực tuyên truyền, giúp cán bộ, hội viên hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng và phát triển Quỹ HTND. Trong quá trình cho vay, Hội ND tỉnh đã khảo sát nhu cầu vay vốn, ưu tiên lựa chọn các hộ nông dân có khát vọng và ý chí làm giàu, cần cù lao động, có nhân lực và điều kiện để phát huy nguồn vốn vay.

Cùng với việc hỗ trợ vốn Quỹ HTND, các cấp Hội ND tỉnh Bắc Giang đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nông dân kết nối cung ứng vật tư sản xuất, xây dựng thương hiệu, quảng bá giới thiệu sản phẩm.

Đánh giá về hiệu quả nguồn vốn vay từ Quỹ HTND, Phó Chủ tịch Thường trực Hội ND tỉnh Bắc Giang Lã Văn Đoàn cho biết: Hiện tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh Bắc Giang đạt trên 61 tỷ đồng. Qua kiểm tra cho thấy, hầu hết các hộ đều sử dụng vốn đúng mục đích và phát huy hiệu quả vốn vay. Nguồn vốn vay đã giúp nhiều hộ có điều kiện để đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh, trở thành những hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, nhiều hộ vươn lên thoát nghèo bền vững.