VTV báo tin không vui về bản quyền phát sóng World Cup 2022

Tính tới thời điểm hiện tại, vẫn chưa có đơn vị truyền hình nào ở Việt Nam sở hữu bản quyền phát sóng VCK World Cup 2022. Đây là điều khiến người hâm mộ bóng đá tại Việt Nam vô cùng lo lắng khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ khởi tranh ngay tháng 11 tới.

VTV thừa nhận khó mua bản quyền phát sóng World Cup 2022.

Mới nhất, Đài truyền hình Việt Nam (VTV) – đơn vị phát sóng World Cup tại Việt Nam nhiều mùa qua, đã xác nhận kết quả đàm phán mua bản quyền World Cup 2022 tính tới thời điểm hiện tại.

Trang web của VTV cho biết: “Với vị thế là Đài Truyền hình Quốc gia, VTV luôn luôn mong muốn được phục vụ khán giả. Tuy nhiên, nếu giá bản quyền vượt quá khả năng tài chính sẽ phải từ bỏ việc có bản quyền các trận đấu và thay vào đó mua các gói bản quyền tin tức để cập nhật kết quả và các diễn biến trận đấu của World Cup 2022”.

Như vậy, VTV hiện vẫn đang gặp bế tắc trong việc đàm phán mua bản quyền World Cup 2022 do mức giá phía đối tác đưa ra quá cao. Infront Sports & Media (đơn vị sở hữu bản quyền truyền hình World Cup 2022 ở 26 quốc gia tại khu vực châu Á) đã ra giá 15 triệu USD đối với gói bản quyền truyền hình và radio, bao gồm độc quyền truyền hình (mặt đất, cáp, vệ tinh, IVTV) và không độc quyền phát thanh trên lãnh thổ Việt Nam; quyền truyền phát trên di động và Internet (bao gồm OTT).



NHM Việt Nam đối diện nguy cơ không được xem World Cup 2022 qua truyền hình.

Đây là mức giá cao hơn khoảng 3 triệu USD so với bản quyền World Cup 2018, giải đấu VTV cũng suýt không có bản quyền. Rất may sau đó người hâm mộ bóng đá Việt Nam vẫn được theo dõi giải đấu này do VTV nhận được hỗ trợ từ một số đơn vị.

Hiện tại, những quốc gia Đông Nam Á đã sở hữu bản quyền phát sóng World Cup 2022 gồm Indonesia, Brunei, Campuchia, Malaysia, Philippines và Đông Timor. Các nước còn lại gồm Lào, Myanmar, Singapore, Thái Lan và Việt Nam vẫn chưa sở hữu bản quyền truyền hình World Cup 2022. Giá bán bản quyền tại mỗi quốc gia là khác nhau và không được tiết lộ.