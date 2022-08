Phát hiện manh mối mới vụ 2 bộ xương trong rừng sâu ở Gia Lai

Ngày 27/8, các cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra, làm rõ vụ 2 bộ xương được phát hiện trong rừng sâu thuộc xã Đăk Rong (huyện Kbang).

Theo nguồn tin của PV Dân Việt, từ việc tìm thấy chiếc xe máy gần hiện trường phát hiện 2 bộ xương, cơ quan chức năng đã xác định chủ nhân chiếc xe máy là chị T.T.T.N. (trú tại TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Tuy nhiên, chị N. đã rời khỏi địa phương khoảng 3 năm nay.

Mở rộng phạm vi tìm kiếm, các cơ quan chức năng xác định, chị N. có người thân là chị C. ở tại tỉnh Đồng Nai.



Theo lời kể của chị C., chiếc xe máy trên là do chị cùng chồng mua. Tuy nhiên, 2 vợ chồng đã chia tay nhiều năm nay. Khi đi, chồng chị C. có đưa con trai đi theo.

Các đồ vật trong phòng trọ của 2 cha con tại tỉnh Kon Tum có nét giống với những đồ vật tại hiện trường. Ảnh: CTV

Căn cứ lời kể chị C. và các tài liệu liên quan, các chức năng xác định được chồng chị N. sinh năm 1985 và người con trai sinh năm 2011.

Tiếp tục điều tra, xác minh, cơ quan chức năng phát hiện, có 2 cha con đang thuê trọ tại TP.Kon Tum (tỉnh Kon Tum) có lai lịch trùng khớp với lời khai của chị C.

Nghi ngờ 2 cha con chính là nạn nhân tử vong tại khu vực rừng xã Đăk Rong (huyện Kbang), cơ quan chức năng đã mời chính quyền địa phương, chủ nhà trọ mở khóa phòng mà 2 người này thuê để tìm manh mối. Tại căn phòng này, cơ quan chức năng phát hiện có nhiều đồ vật tương đồng với các chứng cứ tại hiện trường 2 nạn nhân tử vong như tượng thần tài, tượng Tỳ Hưu…

Xe máy nghi của 2 nạn nhân được phát hiện gần hiện trường. Ảnh: CTV

Nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, 2 nạn nhân tử vong tại khu vực rừng sâu thuộc xã Đăk Rong là cha con và thuê trọ tại đây.

Hiện, các cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đang tiến hành giám định ADN đối với 2 bộ xương để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Như Dân Việt đã đưa tin, vào ngày 22/8, một số người dân của huyện Kbang trong khi đi hái măng tại khu vực rừng giáp ranh xã Đak Rong (huyện Kbang) với xã Hiếu (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) thì phát hiện 2 thi thể đã phân hủy hoàn toàn, chỉ còn trơ bộ xương khô.

Tại hiện trường, các cơ quan chức năng phát hiện có lán tạm được các nạn nhân che bằng áo mưa màu xanh có chữ Grab. Tại hiện trường có 1 chiếc va li màu xanh, bên trong không có đồ dùng, áo quần cá nhân mà chỉ có 1 chiếc kéo và dao; xung quanh có nồi nấu ăn, cưa tay, cuộn dây ni lông dùng để khâu bao bì... Ngoài ra còn có tượng thần tài màu đỏ và tượng tỳ hưu màu xanh ngọc.

Thi thể 2 nạn nhân được phát hiện tại khu vực rừng sâu thuộc xã Đăk Rong (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai). Ảnh: CTV

Qua khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi trước đó, các cơ quan chức năng nhận định, 2 bộ xương trên là nam giới. Do không xác định được danh tính nên các cơ quan chức năng đã bàn giao 2 bộ xương cho UBND xã Đăk Rong tổ chức mai táng tại nghĩa trang liệt sĩ thị trấn Kbang.

Vào ngày 26/8, cơ quan chức năng đã phát hiện chiếc xe máy nghi của nạn nhân bỏ lại trong rừng, cách cách vị trí hai nạn nhân tử vong khoảng hơn 3km.

Trước đó, chiếc xe máy này được một người dân tìm thấy trong bụi rậm. Do thấy xe vô chủ, người này đã đưa về sử dụng từ tháng 7/2022. Gần đây, biết được thông tin về hai nạn nhân tử vong gần đó và nghi ngờ là xe của nạn nhân nên đã đem chiếc xe để lại chỗ cũ.